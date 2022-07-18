ВСУ дают отпор российским оккупантам, но нужно быть готовыми к длительной борьбе, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Россия потеряла лицо, не реализовав ни одного своего плана, поэтому в своем тупике пойдет на все, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу. Наши защитники дадут достойный отпор, и победа будет за нами, но украинцы должны настроиться на длительную борьбу.

Об этом заявил защитник Юга, нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"У россиян не получилось захватить Север, не получилось быстро взять Донбасс и Юг. Думаю, что сейчас принято решение продавить ОРДЛО. Там сейчас, по данным нашей разведки, у врага в пять раз превышены силы и средства. Россияне считают, что потеряли лицо тем, что ВСУ их остановили на тех рубежах, на которых они есть. РФ сейчас загнала себя в ситуацию, когда нет обратной дороги: если они сейчас отступят, с ними никто не будет считаться и они потеряют статус международного игрока", - отметил парламентарий.

ВСУ и дальше будут давать отпор врагу, но общество должно быть готово к длительной борьбе, подчеркнул Костенко.

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"Мы сделаем все, чтобы РФ не реализовала свои планы. Но будем реалистами - это зависит от многих факторов: насколько народ будет готов драться долго, какие ресурсы будут предоставляться нам партнерами, какая позиция по этой войне будет у них, или будут понимать, что "отдать" России Украину - это стратегический проигрыш мира и Европы. Мы сможем удержаться при поддержке Европы и мира, если нам будут предоставлять оружие, возможность развивать свой ОПК, чтобы мы производили свое вооружение", - добавил защитник Юга.