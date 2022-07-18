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памятник (2081) помощь (7418) Ривненщина (1194) танк (2194) ВСУ (6257)

В Дубно власти хотят продать танк-памятник за полмиллиона долларов. Деньги отдадут на ВСУ

танк,пам'ятник

В Дубно Ровенской области решили демонтировать танк на въезде в город. После этого боевую машину, более 30 лет стоявшую как памятник, хотят продать.

Об этом Суспільному рассказал городской голова Василий Антонюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты на сессии 8 июля. Танк марки ИС расположен у трассы Киев – Чоп. ИС – это семейство советских танков, названных в честь Сталина. Продать его хотят за полмиллиона долларов.

"Потом купим на это место что-то вроде победной техники наших Вооруженных сил Украины. Таким образом появится патриотический постамент и поможем нашим военным", - отметил городской голова Дубно.

Теперь будут ждать, пока найдутся желающие приобрести танк.

"Потому что звучали предложения, чтобы сдать его на металлолом. Но нет, задача одна - нормально продать его для Вооруженных сил Украины", - отметил Антонюк.

Монумент героям танкового сражения установили в 1985 году. В 2014 году местные жители раскрасили постамент в патриотической расцветке.

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Топ комментарии
+11
в Дубно а не Дубні
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18.07.2022 14:49
+7
Супер ідея!
Якби всі пам*ятники у вигляді танків, гармат, літаків, катерів продати, можна було б купити шикарні речі для військових!
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18.07.2022 14:53
+3
звісно продавайте, буде корисна декомунізація)
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18.07.2022 14:54
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в Дубно а не Дубні
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18.07.2022 14:49 Ответить
Are you serious?

https://gramotiy.co.ua/pravopys/placename/%C2%A7-112/
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18.07.2022 15:05 Ответить
Дубно- місто в Рівненській області-
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18.07.2022 15:12 Ответить
Так за тим посиланням мова якраз за українське місто -
"II відміна: ... Дубно - Дубна, Дубном, у Дубні"
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18.07.2022 15:23 Ответить
Отож і я про те саме.
В Дубні - це під Москвою.
Добре, що не "в Дубнові".
Українська Правда нереревершена.
Ні?
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18.07.2022 15:13 Ответить
Ні.
Українське місто Дубно - під Дубном, у Дубні.
Кацаське неподобство Дубна - під Дубною, у Дубні
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18.07.2022 15:26 Ответить
Вооруженные силы Украины уже під москвою в дубні ))) Ура Ура Ура ......
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18.07.2022 18:13 Ответить
щоб здати його на металобрухт....ni. zaveditj etu zhelezjaku , zagruzite bavovnoi i kak bezpilotnik atpravte na poziciji orkov
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18.07.2022 14:50 Ответить
snimitj ce na kameru i v censor - nam vsem na radostj
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18.07.2022 14:51 Ответить
Ол райт, запакуйте!
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18.07.2022 14:52 Ответить
Хто же його купить за таки гроші?
Тим більше, його же по радянської параної повністю виведено з ладу.
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18.07.2022 14:52 Ответить
немецкий коллекционер
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18.07.2022 14:54 Ответить
shtob trenirovatsa podbivatj ? ja ja das komt ein russishe panzer - feuer !
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18.07.2022 14:59 Ответить
Супер ідея!
Якби всі пам*ятники у вигляді танків, гармат, літаків, катерів продати, можна було б купити шикарні речі для військових!
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18.07.2022 14:53 Ответить
Просто цікаво,кому потрібен цей савєтський металобрухт,щоб його купити? Може хтось у себе у дворі потавить?
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18.07.2022 14:54 Ответить
звісно продавайте, буде корисна декомунізація)
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18.07.2022 14:54 Ответить
Так в Дубні під Москвою?
Чи в Дубно Рівненської області?
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18.07.2022 14:55 Ответить
Алілуя! Нарешті до когось дійшло, що памʼятники треба не валяти а продавати
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18.07.2022 14:57 Ответить
Це ще багато дають за такий хлам...
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18.07.2022 14:58 Ответить
Прочитав заголовок і мало не вкурвило - а то як?! В Дубні, що під мацквою танк для ЗСУ вирішили продати? Але коли почав читати, то виявилось, що то Дубно на Рівненщині... редактори, ви там чого, на обід вас не тими цигарками пригостили, а чи щось замість компоту було?
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18.07.2022 14:59 Ответить
https://archive.org/stream/UP2019/UP2019_djvu.txt
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18.07.2022 15:08 Ответить
Вот тут скабейчук с киселевым и заорут:"хохлы технику продают во время войны(ой спец. Операции)
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18.07.2022 15:00 Ответить
По совковій тупості в Сарнах заснули на постамент як памятник перероблений німецький т3. То хай продадуть два зразу ІС і переробку, дорожче буде. Але не продадуть,бо мери хабар від гансів не поділять.
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18.07.2022 15:03 Ответить
Там ще літак є.
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18.07.2022 15:05 Ответить
дуже підтримую..., але не треба ніякої більше воєнної техніки в якості пам'ятника, треба ставити на постамент щось пов'язане з життям, а не смертю..., щось, щоб нагадувало про війну, але не танки, гармати, та іншу зброю..., я пам'ятаю, що в дитинстві я боялася танка, який стояв в нашому місті високо на пагорбі, великий металевий і страшний...
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18.07.2022 15:22 Ответить
Після того як рашисти розконсервують свої останні запаси бронетехніки і підвезуть під вогонь наших стугн, то цього добра буде стільки, шо вистачить і на кожен пам'ятник бойовому буряту і для кожної колекції й виставки.
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18.07.2022 15:23 Ответить
ИС - 2, редкий экземпляр для любой коллекции или музея...
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18.07.2022 15:51 Ответить
Як металобрухт - 240 000 грн.
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18.07.2022 16:08 Ответить
Цей танк - це символ ганебної поразки переважачих сил радянської армії від в рази менших німецьких військ. Це символ того, що можна перемагати ворога, який має в кілька разів більше бронетехніки, яка до того ж має більший калібр гармат. Насправді, це символ ганьби радянських військ. Замість танка треба поставити пам'ятний знак з повчальною інформацією для майбутніх поколінь про те, що могутнього ворога можна перемагати невеликими силами. Теперішня війна, на жаль, не остання. росія не змириться з існуванням незалежної України поки сама ррсія не розпадеться на шматки і тоді перестане бути загрозою для всього світу
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18.07.2022 17:02 Ответить
Треба кацапам продати всі демонтовані пам'ятники лєніним, здержінським, ватутіним, хрюнзям, савєцькім сальдатам та іншій наволочі. Їх десятки тисяч. Завантажити кілька потягів, і на парашу. По півмільйона доларів плюс-мінус, залежно від "хюдожественной цєнності". Виручені гроші - на ЗСУ. А якщо будуть відмовлятись, пригрозити, що підірвемо нах... їх святині.
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18.07.2022 17:52 Ответить
 
 