В Дубно власти хотят продать танк-памятник за полмиллиона долларов. Деньги отдадут на ВСУ
В Дубно Ровенской области решили демонтировать танк на въезде в город. После этого боевую машину, более 30 лет стоявшую как памятник, хотят продать.
Об этом Суспільному рассказал городской голова Василий Антонюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение единогласно приняли депутаты на сессии 8 июля. Танк марки ИС расположен у трассы Киев – Чоп. ИС – это семейство советских танков, названных в честь Сталина. Продать его хотят за полмиллиона долларов.
"Потом купим на это место что-то вроде победной техники наших Вооруженных сил Украины. Таким образом появится патриотический постамент и поможем нашим военным", - отметил городской голова Дубно.
Теперь будут ждать, пока найдутся желающие приобрести танк.
"Потому что звучали предложения, чтобы сдать его на металлолом. Но нет, задача одна - нормально продать его для Вооруженных сил Украины", - отметил Антонюк.
Монумент героям танкового сражения установили в 1985 году. В 2014 году местные жители раскрасили постамент в патриотической расцветке.
Пожалуйста, подождите...
https://gramotiy.co.ua/pravopys/placename/%C2%A7-112/
"II відміна: ... Дубно - Дубна, Дубном, у Дубні"
В Дубні - це під Москвою.
Добре, що не "в Дубнові".
Українська Правда нереревершена.
Ні?
Українське місто Дубно - під Дубном, у Дубні.
Кацаське неподобство Дубна - під Дубною, у Дубні
Тим більше, його же по радянської параної повністю виведено з ладу.
Якби всі пам*ятники у вигляді танків, гармат, літаків, катерів продати, можна було б купити шикарні речі для військових!
Чи в Дубно Рівненської області?