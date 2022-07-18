Представители бурят, эрзя и татар просят Байдена помочь их народам выйти из состава РФ

Лига Свободных Наций (ЛСН), объединившая представителей "порабощенных Кремлем народов", обратилась к президенту США Джо Байдену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Idel.Реалии.

В своем открытом письме активисты национальных движений просят поддержать их народы в реализации права на самоопределение.

"Нашим обращением мы приобщаемся к проведению Недели порабощенных народов, которая ежегодно проходит в США с момента принятия в 1959 году соответствующей Резолюции Конгрессом. По причине визита президента Байдена на Ближний Восток, и, вероятно, в связи с российским вторжением в Украину, традиционный брифинг президента на лужайке у Белого дома, открывающий Неделю порабощенных народов, не состоялся. Однако мы все равно решили приехать в Вашингтон, поскольку важно заявить нашу позицию и лишить монополии Москву, претендующую безраздельно выступать от имени наших стран. Мы не видим будущего наших народов в составе России и не хотим отвечать за военные преступления Кремля", — рассказал представитель финно-угорского народа эрзя Виталий Ромашкин.

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Виталий приехал в Вашингтон вместе с соратниками по Лиге Свободных Наций — буряткой Раджаной Дугар-ДеПонте и татарином Иршатом Хаби, живущими далеко от американской столицы. В их руках — эрзянский национальный флаг, а также флаги Бурятии и Татарстана.

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"Мне, как бурятке, больно осознавать, что Кремль использует бурятских парней для достижения своих преступных целей — захвата новых территорий и расширения границ империи. Собственно, война — это всё, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел. Гибнуть как пушечное мясо на очередной захватнической войне русских. Я не желаю такого будущего для Бурятии и своего народа. Поэтому сегодня мы здесь не только для того, чтобы осудить военную агрессию против Украины, но и чтобы искать поддержку среди американского общества. Мы, автохтонные народы, проживающие в Российской Федерации, фактически являемся заложниками Москвы и этого режима. Нам оставили выбор: либо воевать, либо сесть в тюрьму, если мы не поддерживаем российскую агрессию", — объясняет бурятская активистка Раджана Дугар-ДеПонте.

Татарский политический эмигрант Иршат Хаби поделился планами Лиги на ближайшую неделю: "20 июля мы проведем онлайн пресс-конференцию с участниками других национальных движений, входящих в Лигу. Татары, башкиры, буряты, ингерманландцы, казаки, калмыки, эрзяне расскажут о целях и задачах Лиги, ответят на вопросы журналистов. Уже 23 июля мы выйдем на митинги в разных странах мира, где заявим о нашем праве на самоопределение — праве, которое у нас отобрали силой. Митинги, в частности, будут и в США — в Нью-Йорке, Филадельфии и Кливленде. Сегодня мы в том же положении, что и Украина, Эстония, Литва или Латвия 40 лет назад. Мы будем добиваться деколонизации и в этой борьбе нам необходима поддержка развитых демократических стран".

Лига Свободных Наций — союз башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и эрзянского национальных движений, открыто декларирующих цель создания новых национальных государств и выхода из состава РФ.