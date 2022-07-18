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Байден (2759) россия (92987) США (24807) Татарстан (30) татары (625) Бурятия (50)

Представители бурят, эрзя и татар просят Байдена помочь их народам выйти из состава РФ

Лига Свободных Наций (ЛСН), объединившая представителей "порабощенных Кремлем народов", обратилась к президенту США Джо Байдену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Idel.Реалии.

В своем открытом письме активисты национальных движений просят поддержать их народы в реализации права на самоопределение.

"Нашим обращением мы приобщаемся к проведению Недели порабощенных народов, которая ежегодно проходит в США с момента принятия в 1959 году соответствующей Резолюции Конгрессом. По причине визита президента Байдена на Ближний Восток, и, вероятно, в связи с российским вторжением в Украину, традиционный брифинг президента на лужайке у Белого дома, открывающий Неделю порабощенных народов, не состоялся. Однако мы все равно решили приехать в Вашингтон, поскольку важно заявить нашу позицию и лишить монополии Москву, претендующую безраздельно выступать от имени наших стран. Мы не видим будущего наших народов в составе России и не хотим отвечать за военные преступления Кремля", — рассказал представитель финно-угорского народа эрзя Виталий Ромашкин.

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Представители бурят, эрзя и татар просят Байдена помочь их народам выйти из состава РФ 01

Виталий приехал в Вашингтон вместе с соратниками по Лиге Свободных Наций — буряткой Раджаной Дугар-ДеПонте и татарином Иршатом Хаби, живущими далеко от американской столицы. В их руках — эрзянский национальный флаг, а также флаги Бурятии и Татарстана.

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"Мне, как бурятке, больно осознавать, что Кремль использует бурятских парней для достижения своих преступных целей — захвата новых территорий и расширения границ империи. Собственно, война — это всё, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел. Гибнуть как пушечное мясо на очередной захватнической войне русских. Я не желаю такого будущего для Бурятии и своего народа. Поэтому сегодня мы здесь не только для того, чтобы осудить военную агрессию против Украины, но и чтобы искать поддержку среди американского общества. Мы, автохтонные народы, проживающие в Российской Федерации, фактически являемся заложниками Москвы и этого режима. Нам оставили выбор: либо воевать, либо сесть в тюрьму, если мы не поддерживаем российскую агрессию", — объясняет бурятская активистка Раджана Дугар-ДеПонте.

Представители бурят, эрзя и татар просят Байдена помочь их народам выйти из состава РФ 02

Татарский политический эмигрант Иршат Хаби поделился планами Лиги на ближайшую неделю: "20 июля мы проведем онлайн пресс-конференцию с участниками других национальных движений, входящих в Лигу. Татары, башкиры, буряты, ингерманландцы, казаки, калмыки, эрзяне расскажут о целях и задачах Лиги, ответят на вопросы журналистов. Уже 23 июля мы выйдем на митинги в разных странах мира, где заявим о нашем праве на самоопределение — праве, которое у нас отобрали силой. Митинги, в частности, будут и в США — в Нью-Йорке, Филадельфии и Кливленде. Сегодня мы в том же положении, что и Украина, Эстония, Литва или Латвия 40 лет назад. Мы будем добиваться деколонизации и в этой борьбе нам необходима поддержка развитых демократических стран".

Представители бурят, эрзя и татар просят Байдена помочь их народам выйти из состава РФ 03

Лига Свободных Наций — союз башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и эрзянского национальных движений, открыто декларирующих цель создания новых национальных государств и выхода из состава РФ.
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Топ комментарии
+40
Стоит чукча на краю Чукотки и кричит в сторону Америки: "Нищие!!! Нищие!!!". К нему подходит Американец.
- Почему нищие?
- Аляску однако купили, а на Чукотку однако денег не хватило! Нищие!
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18.07.2022 15:46
+27
А самим ніяк? Усе чужими руками
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18.07.2022 15:38
+21
А как крошечные народности, оккупипрованные рашистами, могут сами "выйти" из оккупации? Чечня уже пыталась.
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18.07.2022 15:57
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Yes
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18.07.2022 15:36 Ответить
А самим ніяк? Усе чужими руками
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18.07.2022 15:38 Ответить
О КАК!!! ПЕРВЫЕ ПОШЛИ бегом бегом из ********** скоро вся ********** ограничится Басманным райном Московского болотца на Болотной площади вместе с Лобково вшивым местом рядом за углом Булочной тьфу ты Мавзолею...
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18.07.2022 16:01 Ответить
А как крошечные народности, оккупипрованные рашистами, могут сами "выйти" из оккупации? Чечня уже пыталась.
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18.07.2022 15:57 Ответить
П уск5ай объединzться, развалят Парашу а уж затем самоопределяться.
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18.07.2022 16:58 Ответить
После развала РФ Якутия должна войти в состав США.Это исконно американские земли и там не дают людям разговаривать на бурятском и ерзинском языках.
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18.07.2022 15:39 Ответить
Стоит чукча на краю Чукотки и кричит в сторону Америки: "Нищие!!! Нищие!!!". К нему подходит Американец.
- Почему нищие?
- Аляску однако купили, а на Чукотку однако денег не хватило! Нищие!
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18.07.2022 15:46 Ответить
У тебе як з головою? Не "димить"? Буряти живуть на півдні Сибіру (коло Байкалу) А "ерзя" - одна з етнічних груп мордви - живуть взагалі в європейській частині Росії А тепер подивися на карті - де Якутія!
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18.07.2022 16:23 Ответить
Сколько их там, вы той лиге свободных наций? Единицы, да и те, что давно эмигрировали. Пусть в рэфии найдется пара тысяч. Остальные давно русифицированы, язык эрзя вообще относится к вымирающим и полностью заменён русским. Татары разве что сохранили национальное самосознание. Но они хорошо приспособились, у них мощные общины по всей рэфии, их много во властных структурах
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18.07.2022 15:40 Ответить
у бурятов сейчас есть целые танковые бригады, есть шанс на освобождение)), но они давно русифицированы, их идентичность стерта империей, очередные иваны с далеких простор
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18.07.2022 15:46 Ответить
Шо там стерто?? Ви ряхи у них бачили? Там рашпiлем i наждаком мiсяць потрiбно ретельно терти, щоб хоть трiшки стали хоч бина мокшiв схожi...
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18.07.2022 19:01 Ответить
Сегодня в интернете увидел сайт с призывами провести референдум о независимости Татарстана.
Среди других требований: вернуть татарскому языку статус государственного, возобновить должность Президента Татарстана, и передать республике контроль над её ресурсами.
Вот это в самую точку.
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20.07.2022 19:05 Ответить
Джо, надсилай війська
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18.07.2022 15:42 Ответить
Бай-динь введи войска
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18.07.2022 15:47 Ответить
А от тут же самі..по схемі рфіі...референдум нехай проводять..а то Байден допомоги - це вже втручання у внутрішню політику іншої держави...краще б розвернулись і піндюлей навішали своєму керівництву..а то дохнуть на випередки у нас, розраховуючи на премію Дарвіна за саму безглузду смерть
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18.07.2022 15:49 Ответить
і то, якщо їм пралки потрібні і телевізори, то треба було на москву йти, хто її захищатиме? росзгвардія? так там теж половина буряти і зрештою росгвардія пограбувати москву так само не відмовиться. Бо де все добро, яке сторіччями викачували з регіонів? Воно ж вибачайте не в Києві, вон в москві. Того чого вони сюди приперлися? Там їх добро, най туди й пруться.
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18.07.2022 16:38 Ответить
тілько у вигляди 200. вони курви повині за усе відповісти і кара тілько одна смерть їм усім незважючи на вік та стать, винні усі
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18.07.2022 15:50 Ответить
Нє. Буряти вже зашкварені.
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18.07.2022 15:55 Ответить
Самі зайшли, самі й виходьте!
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18.07.2022 15:55 Ответить
Ще два/три мiсяцi вiйни, та й не буде кому виходити..Самкам залишиться тiльки з тюленями трахатись...
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18.07.2022 19:07 Ответить
давай, буряты, не жуйте сопли, не век же вам быть расходным материалом для русни и которых всегда не жалко...
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18.07.2022 15:57 Ответить
От до цього треба прислухатись.
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18.07.2022 16:00 Ответить
нужно помочь отделиться.
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18.07.2022 16:01 Ответить
Із історичним непорозумінням т. зв. Росією, яка вже 300 років камуфлює монгольсько-деспотичну суть європейськими перуками і радами народних депутатів, треба закінчувати концептуально. Всі способи мімікрії, західні технології і ринки збуту сировини, мають бути перекриті на 100%.
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18.07.2022 16:02 Ответить
Оце дуже правильний посил для всього світу! Україна перша хто зацікавлений в развалі рф на національні держави корінних народів! Ми маємо всебічно підтримувати їх на міжнародній арені і Кулеба має включити це питання в свій порядок денний! Без міжнародної допомоги корінним народам монголоїдної раси самим з рашистського лайна не вибратися! Тут ось велика Україна ніяк не вибереться, а що вже про них без власних держав казати.
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18.07.2022 16:03 Ответить
Якісь підозрілі у них прапори
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18.07.2022 16:04 Ответить
Лозунг у ЛСН должен быть один-смерть кремлевскому ************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2022 16:07 Ответить
а тувинцы и хакасы против того, чтобы татары и башкиры выходили из состава рф. Пора уже переходить от прений к трениям, и начинать надо с ревизии военного имущества на своих территориях.
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18.07.2022 16:09 Ответить
этаж не кабздон, врядли он будет рад
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18.07.2022 16:14 Ответить
Тільки після того як будуть сплачені репарації та притягнуті до відповідальності за військові злочини В Україні представники цих народів, а то рожбіжаться і будуть волать: то не ми, а росія.
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18.07.2022 16:16 Ответить
"бурятские хлопцы" отличились особым зверстованием в Украине. А теперь "ихтамнет", "этонемы" и "невиноватая я"
уроды
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18.07.2022 16:22 Ответить
Це люди з партій покійних Нємцова , і Новодворської . Раджана в Бурятії, це як Стус , В . Чорновіл для українців , знайдіть і почитайте, що вона пише . На жаль буряти, ще не доросли до Раджани ..
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18.07.2022 18:00 Ответить
Чому саме у Вашингтон?
Москва,кремль.
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18.07.2022 16:26 Ответить
та хаи розбігаюця -- нам би вперед від них відбитися
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18.07.2022 16:28 Ответить
apjatj - prokljataja Omerika - pamagi , kushat dai , Asvabadi.....nihera reih skazav - v rai , znachet zdohnite.
ranshe dumatj nado bylo.
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18.07.2022 16:30 Ответить
якщо вони вийдуть
то хто залишиться??
Китайози на далекому сході??
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18.07.2022 16:43 Ответить
Чому тільки на Далекому сході. З 2025 року починається поступова передача Китаю Сибірських земель в обмін на інвестиції, таке ***** підписало під час візиту в Пекін на олімпіаду.
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18.07.2022 16:59 Ответить
Не-не, пока не выплатят все репарации и не отстроят Украину будут батрачить в орде!! А потом как пойдет...
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18.07.2022 16:52 Ответить
Не сильно газуем от радости. Это скорее этнические, а уже граждане США. Так, чуть заработать или пошуметь. Реально на местах глухомань, пьянь, рвань, бедность и убогость. 3 сорт давно.
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18.07.2022 17:12 Ответить
ТУПОРЫЛАЯ ВАТА,ОПЯТЬ ХАЛЯВЫ ЗАХОТЕЛИ.
БЕРЕТЕ ОРУЖИЕ И НАВОДИТЕ ПОРЯДОК.
А УКРАИНА ВАМ ПОМОЖЕТ
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18.07.2022 17:50 Ответить
Вони не вата , вони пройшли всі тортури фсб , це однопартійці покійних Новодворської, та Нємцова .
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18.07.2022 18:03 Ответить
Мы тоже не сами Нам сейчас весь мир помогает
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18.07.2022 17:55 Ответить
Там недалеко коло Бурятії є Біробіджан. Байден їздив в Ізраїль. Певно нагадав місцевим політикам, що пора подати руку допомоги братському біробіджанському автономному народу!
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18.07.2022 18:44 Ответить
тим не менше бурятські свинособаки з екранів дуже радіють що вбивають українців....
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18.07.2022 18:49 Ответить
Не, бурятов уничтожить вместе с кацапами - те еще звери.
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18.07.2022 18:57 Ответить
О, Неоросiя. Початок гарний.
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18.07.2022 19:13 Ответить
то зробіть референдум про незалежність а потім приєднаєтесь кудись,

це ж все згідно логіки на расєі,

все має бути дозволено бо схема один в один як з лугандоном,

якщо заборонять то всякі длнри не мають права на існування
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18.07.2022 21:37 Ответить
 
 