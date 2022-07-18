Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее войска пересекут границу Украины, - Кулеба
Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны в случае вторжения белорусских войск на территорию Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.
"Беларусь является соучастником преступления России, этот вопрос никто не подвергает сомнению. Мы разорвали дипломатические отношения с Российской Федерацией сразу после начала полномасштабного наступления. Также они (отношения с Минском – ред.) будут разорваны, если Вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", – сказал Кулеба.
Глава украинского МИД также отметил, что белорусский маршрут поставки украинского зерна пока не рассматривается.
"В Украину из Беларуси летят ракеты. Белорусский маршрут рассматривался нами и союзниками исключительно как путь последней надежды, если ничто другое не сработает. Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам.
Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не на повестке дня", – объяснил Кулеба.
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Тому дипломатичні відносини - то до сраки.
Треба розмовляти з народом Білорусі і пояснювати чому не варто брати приклад з дибілів козломордих.
Х..во бути впоротим
Просто мудак
Це просто ху*ня, а цей поц ще називається міністром МЗС
Хоча зрозуміло який "мир" Зеля через арахамій-подоляків просуває.
Білорусь находиться в пасивній війні проти України
а ти все шукаїш якісь шпаринки щоб їх виправдати
ганьба тобі!!
а в мене питання: а чи зелені піdорки не сподіваються якось найближчим часом розпочати чергове ************** відбудівництво-крадівництво з використанням бидлоруського бітуму?
вы там совсем мозгами поехали!
Тут на цензор.нет є спогади комбата з 58-ої бригади. Він каже, що на півночі Чернігівської проти них стояли бульбаші і техніка була з позначками білоруської армії!
На кого, Діма, розрахована ця твоя мівіна на вуха?