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Беларусь (7764) Кулеба Дмитрий (2880)

Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее войска пересекут границу Украины, - Кулеба

білорусь

Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны в случае вторжения белорусских войск на территорию Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

"Беларусь является соучастником преступления России, этот вопрос никто не подвергает сомнению. Мы разорвали дипломатические отношения с Российской Федерацией сразу после начала полномасштабного наступления. Также они (отношения с Минском – ред.) будут разорваны, если Вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД также отметил, что белорусский маршрут поставки украинского зерна пока не рассматривается.

"В Украину из Беларуси летят ракеты. Белорусский маршрут рассматривался нами и союзниками исключительно как путь последней надежды, если ничто другое не сработает. Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам.

Читайте: Кулеба обсудил с иранским коллегой Абдоллахияном вопрос о невозможности передачи России беспилотников

Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не на повестке дня", – объяснил Кулеба.
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Топ комментарии
+52
Тобто ракети то *****,вбивають якихось лохів,не заважайте.
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18.07.2022 17:10
+38
Значить мало Київ бомбили з білораши і гвалтувати в гостомелях бородянках, чернобиль мало всього 1 місяць в окупації разом з Чернігівщиною побув... недостатньо для розриву дип.відносин цього, ой не достатньо... Кончені терпіли!
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18.07.2022 17:14
+36
капець..а те що з її території кондон перетинали війська, літаки і ракети то нічого так? пофігу, якої держави
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18.07.2022 17:12
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От напугал бульбафюрера так напугал
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18.07.2022 17:09 Ответить
зелені дуже, дуже суворі...
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18.07.2022 17:21 Ответить
И что хуже всего... Считают себя любимых бессмертными...
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18.07.2022 17:26 Ответить
Тобто ракети то *****,вбивають якихось лохів,не заважайте.
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18.07.2022 17:10 Ответить
Бульбафюрер думає, капець я вже все зробив щоб мені оголосили війну, а оголошення все нема.
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18.07.2022 17:56 Ответить
Батька сильно расстроится такому сценарию
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18.07.2022 17:10 Ответить
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18.07.2022 17:10 Ответить
Пюрер это класс!!!!
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18.07.2022 17:27 Ответить
капець..а те що з її території кондон перетинали війська, літаки і ракети то нічого так? пофігу, якої держави
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18.07.2022 17:12 Ответить
Вы нипанимаите, эта другое
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18.07.2022 17:15 Ответить
Якось воно по дебільному звучить... Щось навіяло зі старого : Чого припрлися в поліцію? От коли уб"ють, тоді приходьте.
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18.07.2022 17:13 Ответить
Значить мало Київ бомбили з білораши і гвалтувати в гостомелях бородянках, чернобиль мало всього 1 місяць в окупації разом з Чернігівщиною побув... недостатньо для розриву дип.відносин цього, ой не достатньо... Кончені терпіли!
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18.07.2022 17:14 Ответить
Зебилы,а откуда прилезли орки 24? Этого мало,плюс ракеты?
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18.07.2022 17:19 Ответить
Білорусь не пішла поки що завдяки виключно одному фактору - білоруси не підтримують ідею йти війною на Україну.
Тому дипломатичні відносини - то до сраки.
Треба розмовляти з народом Білорусі і пояснювати чому не варто брати приклад з дибілів козломордих.
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18.07.2022 17:19 Ответить
Нажаль вони не мають народу, мають населення. Тож ніским говорити...
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18.07.2022 17:33 Ответить
«...не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, не розтерзали вас» (Матв., 7, 6).
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18.07.2022 17:34 Ответить
чомусь зовсім не здивований... наші люди втрачають розум на очах
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18.07.2022 18:23 Ответить
У народу Білорусі думку взагалі ніхто не питає, особливо після розгону мітингів. Якщо Ху*ло скаже, то білоруська армія атакує спільно з рашистами. Інша річ, що білоруські війська підуть на перегній,але клопотів можуть створити.
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18.07.2022 17:37 Ответить
ви або насправді дурні, або гоните пургу навмисне - не лукашенко побіжить з автоматом в Україну, і не йлго клони, наказ виконувати будуть звичайні люди - і вони його нащастя на даний час в більшості виконувати не хочуть, чи це важко зрозуміти?
Х..во бути впоротим
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18.07.2022 18:25 Ответить
Будуть виконувати. Багато хто - з радістю. Одного авіадиспетчера згадайте.
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18.07.2022 22:19 Ответить
Уже ж пересекали...Ну ладно, это не в счет. Но есть вопрос: если нет дип. отношений с кацапией(что правильно) то на кой ляд эта возня с визами?
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18.07.2022 17:20 Ответить
"...на кой (б)ляд эта возня с визами"? А як же "хахли" з московії будуть їздити "к мамє"?
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18.07.2022 17:38 Ответить
тобто надання території своєї держави, як плацдарм для обстрілів та бомбардувань, бути хабом для награбованих в Україні речей, це ще не злочин і не привід для призупинення дип.відносин?
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18.07.2022 17:28 Ответить
В наше місто саме білоруси зайшли, саме перетнувши кордон! Цього мало?
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18.07.2022 17:29 Ответить
этадругое
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18.07.2022 18:45 Ответить
разрыв дипотношений?... общественность предлагает вжарить по бункеру таракана из всех стволов чтоб там и подох...
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18.07.2022 17:29 Ответить
Розірвати треба було 25 лютого, недоумки зелені,
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18.07.2022 17:31 Ответить
А до сих пор лукашисты не пересекали границу или всем показалось что белорузкие танки стояли в 40км от Киева?
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18.07.2022 17:37 Ответить
Наш ГУР скаже, що не має доказів, а мають бути військові квитки, паспорти, документи, зізнання полонених. Співучвсть Білорусі у війні не є агресією і злочином., просто допомога братській рашці. Інакше арахамії-подоляки на перемовини в Білорусь не їздили б.
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18.07.2022 17:49 Ответить
треба вже мінськ бомбити а не про відносини мямлити
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18.07.2022 17:37 Ответить
Порвем как тузик грелку
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18.07.2022 17:42 Ответить
Мудак ти кулеба

Просто мудак
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18.07.2022 17:42 Ответить
Тобто, якщо ЗСУ звільнять повністю територію України від рашистів, але вони нас далі будуть обстрілювати з території Білорусі, то вже можна вважати, що "мир, дружба, жвачка".
Це просто ху*ня, а цей поц ще називається міністром МЗС
Хоча зрозуміло який "мир" Зеля через арахамій-подоляків просуває.
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18.07.2022 17:43 Ответить
О а ракети то конфеті !
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18.07.2022 17:43 Ответить
шоти Кулеба мелеш
Білорусь находиться в пасивній війні проти України
а ти все шукаїш якісь шпаринки щоб їх виправдати
ганьба тобі!!
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18.07.2022 17:51 Ответить
А я шото упустил. С РФ у нас есть дипотношения?
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18.07.2022 18:04 Ответить
Колиб ми не мали, то як би ми допомогали Московії спецоперацію проводити ?
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18.07.2022 21:50 Ответить
виявляється, безмежна тупість зелених піdорів, то хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом - тобто кулебі (ну, справді, чи не єдиному притомному чоловікові серед зелених уйоbків) замало мало не щоденних обстрілів з бульбократії, замало наступу на київ у лютому-березні звідти ж, треба іще якийсь привід...
а в мене питання: а чи зелені піdорки не сподіваються якось найближчим часом розпочати чергове ************** відбудівництво-крадівництво з використанням бидлоруського бітуму?
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18.07.2022 18:15 Ответить
Це жах якийсь, а не влада.
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18.07.2022 18:21 Ответить
Зелене = *******. Нічого нового.
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18.07.2022 18:32 Ответить
кулеба ты что - дебил? белорусь предоставляла и предоставляет русским всю логистику для войны и обстрелов, но это не считается??
вы там совсем мозгами поехали!
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18.07.2022 18:46 Ответить
бульбараша критично зависит он новополоцкого и мозырского нефтезаводов. Мозырский можно достать артой, пару попаданий и 25% бюджета бульбараши минус. Легко, доступно - 35км от границы по прямой. Но серые схемы видимо сейчас приносят сверхприбыль - и Порох и Зеленский всегда поддерживали бульбофюрера.
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18.07.2022 21:00 Ответить
А массированных обстрелов и мощного вторжения с ее территории недостаточно для этого. Ну и пацифисты в Киеве сидят.
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18.07.2022 21:36 Ответить
А чому досі не перервали стосунки з Білоруссю?
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18.07.2022 21:47 Ответить
їбанувся в корінь зелений сраколиз? звідки половина іскандерів прилетіла? часом не з їблорусі? які нахвідносини,з беларускай губєрнієй?
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18.07.2022 21:53 Ответить
Діма, харе нести цю *****!
Тут на цензор.нет є спогади комбата з 58-ої бригади. Він каже, що на півночі Чернігівської проти них стояли бульбаші і техніка була з позначками білоруської армії!
На кого, Діма, розрахована ця твоя мівіна на вуха?
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18.07.2022 22:47 Ответить
а почему не сейчас когда с территории беларуси УКРАИНУ вовсю обстреливают?!
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19.07.2022 11:04 Ответить
 
 