Право на отсрочку от призыва во время мобилизации получат педагоги и ученые, - законопроект

18 июля парламент в ходе пленарного заседания рассмотрел ряд законодательных инициатив. Среди них о том, что работников украинских учебных заведений не будут призывать во время мобилизации.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принят в первом чтении за основу законопроект №7352. Этот документ предусматривает внесение изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Право на отсрочку от призыва во время мобилизации будет распространяться на педагогических работников высшего образования и учреждений профессионального высшего образования.

Смотрите: Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Как говорится в тексте документа, одно из условий получения права на отсрочку - такие граждане должны быть трудоустроены в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Ученое звание или ученая степень педагога в таком случае не будут учитываться.