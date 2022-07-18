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Право на отсрочку от призыва во время мобилизации получат педагоги и ученые, - законопроект

мобілізація

18 июля парламент в ходе пленарного заседания рассмотрел ряд законодательных инициатив. Среди них о том, что работников украинских учебных заведений не будут призывать во время мобилизации.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принят в первом чтении за основу законопроект №7352. Этот документ предусматривает внесение изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Право на отсрочку от призыва во время мобилизации будет распространяться на педагогических работников высшего образования и учреждений профессионального высшего образования.

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Как говорится в тексте документа, одно из условий получения права на отсрочку - такие граждане должны быть трудоустроены в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Ученое звание или ученая степень педагога в таком случае не будут учитываться.
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Топ комментарии
+29
Нобелівські лауреати.

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18.07.2022 17:33
+13
А Ківа, науківець, доктор фаллософії з гри в кишеньковий більярд?
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18.07.2022 17:42
+9
прохвесор і дацент !
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18.07.2022 17:36
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Нобелівські лауреати.

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18.07.2022 17:33 Ответить
Це вони в окопі, шолі?
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18.07.2022 17:59 Ответить
ротяками окопи копали - бачте як щоки накачали.
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18.07.2022 18:26 Ответить
А в очах розум і натхнення.
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18.07.2022 21:07 Ответить
Шнобелівські
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19.07.2022 07:42 Ответить
прохвесор і дацент !
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18.07.2022 17:36 Ответить
Они и сейчас ее имеют, просто будут иметь я так понял все, а не только со степенью и званием.
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18.07.2022 17:37 Ответить
По фігу. Особисто знаю людей, на яких відстрочка поширювалась, а їх все одно мобілізували без їхньої згоди (прописано в 23-й статті закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію), а тепер розводять руками, тому що 26 стаття закону Про військовий обов'язок та військову службу звільнити їх не дозволяє, і визнати, що накосячили, працівники РТЦК та СП (в народі "військомати") не можуть, бо вже отримали за успішну і дострокову мобілізацію нові погони погони та посади.
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18.07.2022 22:25 Ответить
Як так розумію, 7484-1, єдиний закон для людей, вони вже поховали.
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18.07.2022 17:40 Ответить
А Ківа, науківець, доктор фаллософії з гри в кишеньковий більярд?
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18.07.2022 17:42 Ответить
у нього тема дисертації "Облаштування жомових ям в середній полосі підчас критичного винищення ВРХ в приватномус/г виробництві"
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18.07.2022 21:38 Ответить
Так вже було таке?
Чи шо це за онанізм?
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18.07.2022 17:48 Ответить
Правильно, не треба проффесоров призивати
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18.07.2022 17:49 Ответить
мабудь закон від фізкультурника Мазурашу - він недавно пропонував всім дозвіл на виїзд з країни, наприклад хто має дітей ті втікають, хто має нерухомість і роботу за кордоном - велкам на виїзд... а країну захищати то тим хто нічого не має, от такий парадокс від зелених придурків...
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18.07.2022 17:51 Ответить
ну и с какого хера им такие льготы? Еще неизвестно будет ли новый учебный год? И ученые они тоже разные.. С какого перепугу освобождать от призыва филологов, историков, политологов? А ученые? Илюха Кива тоже, ***, ученым был
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18.07.2022 18:00 Ответить
Дурень, а хто твоїх дітей вчити буде?
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18.07.2022 18:07 Ответить
а хто їх вчив останні два роки?
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18.07.2022 18:25 Ответить
викладачі й вчили.
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18.07.2022 18:41 Ответить
дійсно? коли? під час ковідних карантинів? чи після 24 лютого?
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18.07.2022 18:51 Ответить
Более маразматической идеи и представить сложно. Давайте уже всех освободим. Вы потом ищете предателей - так возьмите это предложившего на полиграф. Куда смотрит СБУ?
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18.07.2022 18:15 Ответить
Хаму тоже отсрочка положена? Или он уже по возрасту непризывной?
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18.07.2022 18:15 Ответить
Элементарно не могут даже запретить пророссийские партии - они возрождаются под новыми названиями. А их членами не пробовало заниматься СБУ? Или у них задачи поважнее? Результат работы имеем сейчас по всей стране.
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18.07.2022 18:18 Ответить
Увага прем'єра!
95 квартал представляє новий серіал «Косять всі».
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18.07.2022 18:23 Ответить
Стаття 17, частина 13, абзац 6 Закону України про військову службу... - відстрочка від призову надається на увесь період роботи за фахом. Тому ініціатива нічого докорінно не змінює, а лише дублює уже наявну норму. Інша справа, якщо б дозволили виїзд закордон - це було б новацією. А так лише імітація роботи чи турботи...
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18.07.2022 18:24 Ответить
ви же не думаєте що люди пішли захищати Батьківщину тому що за законом прийшлосяа. Зовсім ні, тому що вони Батьківщину ******* і свої родини ******* і не хочуть щоб вся Україна стала цвинтарем як бідний Маріупіль.
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18.07.2022 18:35 Ответить
Вчене звання або науковий ступінь освітянина в такому разі до уваги не братимуться.

в заголовке:
Право на відстрочку від призову під час мобілізації отримають освітяни й науковці

науковці без вченого звання або наукового ступеню???
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18.07.2022 18:38 Ответить
А пасічникам коли відстрочку?
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18.07.2022 21:54 Ответить
 
 