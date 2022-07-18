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гривня (1817) курс (2037) НБУ (4734)

Нацбанк должен отказаться от фиксированного валютного курса: на нем зарабатывают только банки и спекулянты, – экономист

курс,валют

Национальный банк Украины должен отказаться от фиксированного курса валют, введенного в феврале, ведь через него в стране сложился двойной курс и разница на нем составляет 5-7 гривен, чем активно пользуются банки и спекулянты.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ.

"Первый месяц фиксация курса была вынужденной мерой - всем нужно было время, чтобы понять, на каком свете мы находимся. Но сейчас существование двух курсов не дает ничего, кроме коррупции и злоупотреблений", - уверен Кушнирук.

Экономист поясняет: валютная выручка, которую заводят в страну экспортеры, продается по фиксированному курсу. В то время как валюта, необходимая для закупок импортных товаров, приобретается по банковскому курсу, в результате чего экспортеры и Министерство финансов теряет сотни миллионов, а спекулянты - их зарабатывают.

"Я вижу в этом, к сожалению, только коррупционную составляющую, потому что есть кое-кто, кто очень неплохо зарабатывает на этой разнице. Единственный выход, который реально есть у НБУ, - отпустить курс. Так, цены вырастут. Но это лучше, чем иметь коррупционную ситуацию, в которой зарабатывают только банки и спекулянты, связанные с властью", - резюмировал экономист.

Ранее экс-заместитель главы НБУ Олег Чурий и глава международного академического совета KSE Юрий Городниченко также заявили, что фиксация валютного курса приводит лишь к вымыванию международных резервов и к тому, что на двух курсах зарабатывают банки.

Напомним, в конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$: именно по такому курсу обязаны продавать валюту экспортеры. В то же время покупать валюту им приходится по коммерческому курсу банков, который составляет 35-36 грн/$. Таким образом, банковская маржа составляет 5-6 грн на каждом долларе.
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Топ комментарии
+12
Вигідно тим -кому заносять ! Як думаєте кому заносять ? Правильно, єрмаку... це людина , яке зараз керує Україною !
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18.07.2022 17:51
+10
не тільки айтішніки))) повір... те що зробила зелена погань з країною - ми ще в повній мірі побачимо через 4-6 місяців
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18.07.2022 18:06
+9
зелена погань разом бєнями грабує людей, що заробляють у валюті
зокрема - айтішників
багато хто з них хочуть покинути Україну назавжди
а ми тут залишимося з оцим всим "щастям" самі
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18.07.2022 17:58
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Пропонують, підняти віртуальний доллар до вартості паперового? Реальність може збити з ніг на сраку.
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18.07.2022 17:49 Ответить
Вигідно тим -кому заносять ! Як думаєте кому заносять ? Правильно, єрмаку... це людина , яке зараз керує Україною !
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18.07.2022 17:51 Ответить
"Економіст пояснює: валютна виручка, яку заводять в країну експортери, продається за фіксованим курсом. В той час як валюта, потрібна для закупівель імпортних товарів, купується за банківським курсом,"

а що тут неправильно? Як би було навпаки - тоді да, був би повний треш.
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18.07.2022 17:52 Ответить
куєш, мля
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18.07.2022 18:00 Ответить
Абсолютно вірно.
Валюта, яку купують імпортери в банку, коштує 29.55 за долар.
Валюта, яку продають експортери в банку, продається по 29.45 за долар.
Банки заробляють 10 копійок - страшні спекулянти!!!

А от якщо відпустити курс - О-о-о-о-о-о... То будуть всі такі чесні, білі, пухнасті! А економіка як рване вгору! Всі станемо за пару місяців мільйонерами!

Хтось дуже того хоче. Гонтарєва і Кубів прямо в Лондоні в гробу перевертаються.

І я навіть знаю ще хто хоче. На "*уй" починається, на "ло" закінчується.
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18.07.2022 18:30 Ответить
курс для імпортерів завжди має бути вищий, а то так можна було б самому собі експортувати імпорт з наваром)))
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18.07.2022 18:35 Ответить
А шо, Гонтарєва вже того?
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18.07.2022 19:23 Ответить
Потом нам все товары впаривают по курсу 40 и покупают доллар по 29 .... и по кругу.
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18.07.2022 21:29 Ответить


Великий "знавець" ти б хоча б трошки розібрався перед тим, як щось писати.
Експортер отримує валюту, за яку може отримати по фіксованому курсу НБУ - 29,25 грн./$,
для роботи майже будь-якому експортеру щось імпортне необхідно,
наприклад, зап. частини, якісь компоненти чи матеріали, та т.і.,
закуповує для цього він валюту вже по комерційному курсу, на сьогодні медіана 37,17 грн./$.
Імпортувати по фіксованому курсу можна тільки дуже обмежену номенклатуру товарів.

Може дійшло, що:
1) банк (чи кому заносять) заробляє не "10 копійок";
2) експортери втрачають, а ще і його продукція стає меньш конкурентноздатною на міжнародному ринку?
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18.07.2022 23:09 Ответить
зелена погань разом бєнями грабує людей, що заробляють у валюті
зокрема - айтішників
багато хто з них хочуть покинути Україну назавжди
а ми тут залишимося з оцим всим "щастям" самі
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18.07.2022 17:58 Ответить
не тільки айтішніки))) повір... те що зробила зелена погань з країною - ми ще в повній мірі побачимо через 4-6 місяців
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18.07.2022 18:06 Ответить
поїдуть усі, доведеться кілька десятків років навчати нових.
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18.07.2022 18:57 Ответить
кушнірук ти не єкономіст а дебіл який купив диплом за сало
коли банки заробляють не законно на курсі то хай
заробляють тільки ставку налога нужно піднять до 70%
і ляля гроші в бюджет і для армії
і жирні банкіри хай заробляють в рамках дозволеного
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18.07.2022 17:59 Ответить
Який олень це писав?
Схоже той що по 100$ готівкових купляє у банку))

Так, готівковий дорожчий, безготівковий дешевший.
Заведену валюту продали по 29,25 а купити її можна по 29,60 на безготівковий рахунок, підприємству, під критичний імпорт.

Вчи мат-частину - гекономіст.

НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов'язані продавати валюту експортери. Але, водночас, купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі. Джерело:
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18.07.2022 18:07 Ответить
Та ні. Імпортери купують валюту: долар по 29.55, євро сьогодні по 29.96

Показати тобі виписку з нашого банку?
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18.07.2022 18:32 Ответить
Я прям в банк не заглядав 30-40 копійок особо не грає, ну не купують по 35-36 як написано, циркачі ще ті.

На кого це розраховано?
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18.07.2022 18:43 Ответить
Сходи в банк і купи мені сотку доларів по 29.60., Ок?)))))
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18.07.2022 22:23 Ответить
Ну якщо ти не в темі - то не коментуй, будь ласка, по 29,60 купують люба компанія яка завозить в Україну товар, під критичний імпорт і так купую я постійно по безготівці.

Якщо тобі потрібен готівковий то так, купляй по 37)))

Такий розклад у 20% різниці не вигідний під контрабанду , і тим хто крутить готівковим доларом.

Ті хто працює в білу, різниці немає.
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19.07.2022 10:40 Ответить
Не розумію чого зростуть ціни,якщо ніхто не ставить товар по курсу нацбанку , а всі його рахують по комерційному.
Ринок вже давно перейшов на комерційні рейки, а банки почали заробляти на українцях та війні.
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18.07.2022 18:07 Ответить
Є фіксований курс НБУ, наприклад на долар 29.4 - 29.6, в залежності від банку, який застосовується для експортерів і імпортерів. Одні купують валюту, інші продають.

А є готівковий курс - для тіньової економіки. Це контрабандисти, яким така ситуація СТРАШЕННО не подобається. І є айтішники, яким їх "галери" зарплату виплачують у гривні по офіційному курсу, а купити готівковий долар вони можуть по курсу чорного ринку. От вони теж на тому втрачають, це правда. Щоправда, тратити зараз в Україні гроші можна в основному у гривнях, купуючи товари і послуги, тому навіщо зараз робити запаси в доларах - ну це особиста справа кожного.

Моя думка така, що у порівнянні з тим, як в окопах на фронті наші солдати втрачають життя, то для айтішників то не велика втрата - можна трохи і потерпіти. Зрештою, не самі бідні люди в Україні.
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18.07.2022 18:37 Ответить
Вони просто залишать Україну. Отже сільське господарство знищене, виробництво металу теж. А тепер IT залишить країну, то будете босими гривневими мільярдерами.
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18.07.2022 19:00 Ответить
Їм виїхати, тільки валізи спакувати. Компьютер завжди буде новий за кордоном.
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18.07.2022 19:02 Ответить
С голой по...пой будите ходить через 4и месяца, если они не сделают плвающий курс.

У АйТи тоже есть предел терпения. Потери свыше 25% = выгоден переезд в Польшу или Румынию.

Так что надо быстрее возвращать плавающий курс, а СБУ предложить изучить вопрос с заатягиванием его возвращения.
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18.07.2022 21:32 Ответить
тому що друкують гривну - самий небезпечний тип інфляції (попит стимулюється, а пропозиція згортається), як наркотик для уряду. Якщо цим інструментом користуватися обережно - то іноді це і корисно, а от якщо почати зловживати - можна в таку дупу вскочити причому дуже швидко.
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18.07.2022 18:38 Ответить
"отважный" экономист - на "святое" покусился: хочет Ze-мафию без премий оставить. это крамла на найвелiйшего - так еще и до видосиков доберутся...
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18.07.2022 18:09 Ответить
крамола - бунт, заколот, антидержавні погляди та висловлення.

https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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18.07.2022 18:13 Ответить
Не, ну наличие множественных курсов- обогащает чиновниов причасных к этому воровству. И конечно, счаз куча троллей будет с пеной у рта доказывать, что это ооочень хорошо. Мы 90-е прожили с этим хорошо. Куча чииновников НБУ стала миллионерами за этот период.
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18.07.2022 18:31 Ответить
Такое было и при пеце
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18.07.2022 18:39 Ответить
Та пускай еще банки наварятся чего там. Есть же еще лохи которые верят госбанкам и тащит менять свои кровные по 29,5 на отдачу а банк запулит через обмена по 37.5 на отдачу такая же сучья тема как и в 2008 была
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18.07.2022 18:41 Ответить
Навіщо таку дурню публікувати??? "Економіст" навіть не знає по якому курсу купують валюту імпортери.
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18.07.2022 20:02 Ответить
Вы сначла с предметом обсуждения ознакомьтесь, а потом комментируйте.
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18.07.2022 21:35 Ответить
треба просто і купувати і продавати по 29. У країні війна а банкіри лише про прибутки думають. Спікулянтів за законом воєнного часу
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18.07.2022 22:25 Ответить
Просто наведу приклад зі своєї ситуації.

Я переїхав до Польщі. Але далі працюю на українську ІТ компанію, бо хочу таким чином підтримати державу (сплачуючи податки).

Оформлений як ФОП 3-ї групи. Винагороду за роботу отримую в доларах на рахунок підприємця.

Візьмемо для прикладу ЗП в 1000 дол.

За цим сраним курсом 1000 дол = 29 тис 250 грн. при конвертації. Коли я витрачаю ці кошти в Польщі - 1 злотий ~= 8 грн., тобто мої 29250 грн = 3650 злотих.

А якби я отримував 1000 дол тут, то по курсу ~ 4 злотих / дол, я б мав 4000 злотих. Виходить, що через їх сраний курс я щомісяця недоотримую 350 злотих, що по курсу. 2800 грн, а ще податки. (а це місяць харчування)

Як думаєте? Чи довго я захочу працювати так? А ще кричать про підтримку ІТ... лицеміри!
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19.07.2022 00:06 Ответить
а яке практичне пояснення такого обдурювання народу? Наприклад, людина заробила бакси$ i вiдправила зароблене в Украiну.

235$ висланi в Приватбанк. Приватбанк щось там крутить у себе i тобi на руки дають 190!!!

Тобто на ровному мiстi cп+здили 45 баксов, тобто 20% зарплатнi ЗНИКЛИ!

Я вважаю що це кримiнал. Я розумiю комiciю платiжних систем у 5%, але 20% це вже ухуiння.

Хто поставив такий процент? Я так розумiю, що то не банк так сказився, якийсь полiтик дав указ? Навiщо знiмати 20%???? Хто збагатiв вiд цього? Що воно дало Украiнi? Це реально кримiнал, чи так за допомогою закону ворують як мафiя що крутить владу як ляльку-варежку, чи то виправдана мiра якась?

Що буде якщо убрати зняття 20%?
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19.07.2022 00:53 Ответить
Гарна ідея, про уголовну відповідальність та розслідування.
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19.07.2022 09:51 Ответить
Я *****-ю від цих коментів, у нас на такій ***** з різницею заробляють усі хто тільки може, я уявляю скільки мають ті хто крутить міліонами, а контори з переказу грошей заробітчан, ******** від маржі....
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19.07.2022 07:59 Ответить
 
 