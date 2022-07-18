Нацбанк должен отказаться от фиксированного валютного курса: на нем зарабатывают только банки и спекулянты, – экономист
Национальный банк Украины должен отказаться от фиксированного курса валют, введенного в феврале, ведь через него в стране сложился двойной курс и разница на нем составляет 5-7 гривен, чем активно пользуются банки и спекулянты.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ.
"Первый месяц фиксация курса была вынужденной мерой - всем нужно было время, чтобы понять, на каком свете мы находимся. Но сейчас существование двух курсов не дает ничего, кроме коррупции и злоупотреблений", - уверен Кушнирук.
Экономист поясняет: валютная выручка, которую заводят в страну экспортеры, продается по фиксированному курсу. В то время как валюта, необходимая для закупок импортных товаров, приобретается по банковскому курсу, в результате чего экспортеры и Министерство финансов теряет сотни миллионов, а спекулянты - их зарабатывают.
"Я вижу в этом, к сожалению, только коррупционную составляющую, потому что есть кое-кто, кто очень неплохо зарабатывает на этой разнице. Единственный выход, который реально есть у НБУ, - отпустить курс. Так, цены вырастут. Но это лучше, чем иметь коррупционную ситуацию, в которой зарабатывают только банки и спекулянты, связанные с властью", - резюмировал экономист.
Ранее экс-заместитель главы НБУ Олег Чурий и глава международного академического совета KSE Юрий Городниченко также заявили, что фиксация валютного курса приводит лишь к вымыванию международных резервов и к тому, что на двух курсах зарабатывают банки.
Напомним, в конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$: именно по такому курсу обязаны продавать валюту экспортеры. В то же время покупать валюту им приходится по коммерческому курсу банков, который составляет 35-36 грн/$. Таким образом, банковская маржа составляет 5-6 грн на каждом долларе.
Пожалуйста, подождите...
а що тут неправильно? Як би було навпаки - тоді да, був би повний треш.
Валюта, яку купують імпортери в банку, коштує 29.55 за долар.
Валюта, яку продають експортери в банку, продається по 29.45 за долар.
Банки заробляють 10 копійок - страшні спекулянти!!!
А от якщо відпустити курс - О-о-о-о-о-о... То будуть всі такі чесні, білі, пухнасті! А економіка як рване вгору! Всі станемо за пару місяців мільйонерами!
Хтось дуже того хоче. Гонтарєва і Кубів прямо в Лондоні в гробу перевертаються.
І я навіть знаю ще хто хоче. На "*уй" починається, на "ло" закінчується.
Великий "знавець" ти б хоча б трошки розібрався перед тим, як щось писати.
Експортер отримує валюту, за яку може отримати по фіксованому курсу НБУ - 29,25 грн./$,
для роботи майже будь-якому експортеру щось імпортне необхідно,
наприклад, зап. частини, якісь компоненти чи матеріали, та т.і.,
закуповує для цього він валюту вже по комерційному курсу, на сьогодні медіана 37,17 грн./$.
Імпортувати по фіксованому курсу можна тільки дуже обмежену номенклатуру товарів.
Може дійшло, що:
1) банк (чи кому заносять) заробляє не "10 копійок";
2) експортери втрачають, а ще і його продукція стає меньш конкурентноздатною на міжнародному ринку?
зокрема - айтішників
багато хто з них хочуть покинути Україну назавжди
а ми тут залишимося з оцим всим "щастям" самі
коли банки заробляють не законно на курсі то хай
заробляють тільки ставку налога нужно піднять до 70%
і ляля гроші в бюджет і для армії
і жирні банкіри хай заробляють в рамках дозволеного
Схоже той що по 100$ готівкових купляє у банку))
Так, готівковий дорожчий, безготівковий дешевший.
Заведену валюту продали по 29,25 а купити її можна по 29,60 на безготівковий рахунок, підприємству, під критичний імпорт.
Вчи мат-частину - гекономіст.
НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов'язані продавати валюту експортери. Але, водночас, купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі. Джерело:
Показати тобі виписку з нашого банку?
На кого це розраховано?
Якщо тобі потрібен готівковий то так, купляй по 37)))
Такий розклад у 20% різниці не вигідний під контрабанду , і тим хто крутить готівковим доларом.
Ті хто працює в білу, різниці немає.
Ринок вже давно перейшов на комерційні рейки, а банки почали заробляти на українцях та війні.
А є готівковий курс - для тіньової економіки. Це контрабандисти, яким така ситуація СТРАШЕННО не подобається. І є айтішники, яким їх "галери" зарплату виплачують у гривні по офіційному курсу, а купити готівковий долар вони можуть по курсу чорного ринку. От вони теж на тому втрачають, це правда. Щоправда, тратити зараз в Україні гроші можна в основному у гривнях, купуючи товари і послуги, тому навіщо зараз робити запаси в доларах - ну це особиста справа кожного.
Моя думка така, що у порівнянні з тим, як в окопах на фронті наші солдати втрачають життя, то для айтішників то не велика втрата - можна трохи і потерпіти. Зрештою, не самі бідні люди в Україні.
У АйТи тоже есть предел терпения. Потери свыше 25% = выгоден переезд в Польшу или Румынию.
Так что надо быстрее возвращать плавающий курс, а СБУ предложить изучить вопрос с заатягиванием его возвращения.
https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
Я переїхав до Польщі. Але далі працюю на українську ІТ компанію, бо хочу таким чином підтримати державу (сплачуючи податки).
Оформлений як ФОП 3-ї групи. Винагороду за роботу отримую в доларах на рахунок підприємця.
Візьмемо для прикладу ЗП в 1000 дол.
За цим сраним курсом 1000 дол = 29 тис 250 грн. при конвертації. Коли я витрачаю ці кошти в Польщі - 1 злотий ~= 8 грн., тобто мої 29250 грн = 3650 злотих.
А якби я отримував 1000 дол тут, то по курсу ~ 4 злотих / дол, я б мав 4000 злотих. Виходить, що через їх сраний курс я щомісяця недоотримую 350 злотих, що по курсу. 2800 грн, а ще податки. (а це місяць харчування)
Як думаєте? Чи довго я захочу працювати так? А ще кричать про підтримку ІТ... лицеміри!
235$ висланi в Приватбанк. Приватбанк щось там крутить у себе i тобi на руки дають 190!!!
Тобто на ровному мiстi cп+здили 45 баксов, тобто 20% зарплатнi ЗНИКЛИ!
Я вважаю що це кримiнал. Я розумiю комiciю платiжних систем у 5%, але 20% це вже ухуiння.
Хто поставив такий процент? Я так розумiю, що то не банк так сказився, якийсь полiтик дав указ? Навiщо знiмати 20%???? Хто збагатiв вiд цього? Що воно дало Украiнi? Це реально кримiнал, чи так за допомогою закону ворують як мафiя що крутить владу як ляльку-варежку, чи то виправдана мiра якась?
Що буде якщо убрати зняття 20%?