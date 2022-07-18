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Новости Война
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Мариуполь (5693) оккупация (9975) Андрющенко Петр (579)

Девушку, которую рашисты задержали в оккупированном Мариуполе за сине-желтую ленту, уже отпустили. Ей угрожали, - Андрющенко

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Российские оккупанты угрожали девушке постановкой на личный контроль.

Об этом в Telegram пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Арестованную за ленты в волосах девушку отпустили. Не без поднятого резонанса и при участии многих мариупольцев, в том числе тех, что в городе. Не избивали. Не пытали. Однако и вежливым содержание не назвать. Закончилось угрозами, предупреждением и постановкой на личный контроль. Уже дома", - проинформировал он.

По словам Андрющенко, сейчас семья принимает решение о возможной эвакуации.

"Все подробности, когда они окажутся в безопасности. Гордимся нашими мариупольцами, благодарим всех неравнодушных", - подытожил советник мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летнюю девушку в оккупированном Мариуполе арестовали за сине-желтую ленту в косах.

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Топ комментарии
+14
Невідомій справжній україночці-респект...
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18.07.2022 18:14
+12
Респект людям, які за дівчину вступилися ще й при таких обставинах. Де курва, яка завжди тут пише що в Маріуполі - самісенькі ватники, і що так їм і треба?
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18.07.2022 18:22
+11
На лаптекопытное быдло цвета нашего флага действуют, как на быка красный цвет. Понимают репоеды, что смерть, которая их ждет на территории Украины - тоже для них жовто-блакытна.
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18.07.2022 18:18
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Невідомій справжній україночці-респект...
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18.07.2022 18:14 Ответить
На лаптекопытное быдло цвета нашего флага действуют, как на быка красный цвет. Понимают репоеды, что смерть, которая их ждет на территории Украины - тоже для них жовто-блакытна.
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18.07.2022 18:18 Ответить
бики кольори не розрізняють..і зір у них поганий, тому щось типу ганчірки перед мордою сприймають як тварину та/або загрозу...
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18.07.2022 19:15 Ответить
Ох, не надо таких акций. Оккупанты срисуют проукраинских активистов - и просто уничтожат. Лучше организовывать партизанщину тихо и вредить тварям, кто как может, не попадаясь.
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18.07.2022 18:22 Ответить
они никого не срисовывают - им подают готовые списки.
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18.07.2022 20:14 Ответить
Респект людям, які за дівчину вступилися ще й при таких обставинах. Де курва, яка завжди тут пише що в Маріуполі - самісенькі ватники, і що так їм і треба?
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18.07.2022 18:22 Ответить
Дякую тобi, Марино. Ми, марiупольцi, а бiльш за все молодь, завжди були за Україну. Слава Українi!
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18.07.2022 19:10 Ответить
Героям Слава !!
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18.07.2022 19:51 Ответить
Вата, йди на ***. Якби на твою ****** країну напала Україна, ти міг би проводить свої обісцяні "паралелі". А так - просто йди на ***.
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18.07.2022 18:27 Ответить
Скоро кацапи будуть ловити людей за зелені стрічки. Бо як змішати синю і жовту фарбу - то буде зелений колір.
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18.07.2022 19:44 Ответить
Кацапи і місцеві , продажні гобліни , запам'ятайте , що ви ніхто -
звичайні бандити , вбивці і мародери , тому на вас чекає страшний суд , і ніякі каяття вам не допоможуть !!
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18.07.2022 19:50 Ответить
Вот что значит широкая своевременная информация - побоялись тронуть.
Это факт нашей комиссии по журналистской этике для размышлений.
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18.07.2022 22:47 Ответить
 
 