Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук
Юрист Ярослав Романчук заявил, что назначать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может только Генеральный прокурор. Любое назначение, сделанное исполняющим обязанности, сделает руководителя САП нелегитимным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Романчук отметил: "Для тех, кто искал логику во вчерашнем отстранении Ирины Венедиктовой. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может назначить только Генеральный прокурор Украины… Ловкость рук и никакого мошенничества!"
"Как сделать нелегитимным назначение руководителя САП, назначить его и.о. Генпрокурора", - подчеркнул он.
Топ комментарии
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показать весь комментарий18.07.2022 18:30
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Чечетов, ругіонал, який потім «сам» кинувся з вікна»
1. Ручной прокурор. Венедиктова не брала под козырек, а юлила
2. Будут меньше расследовать преступления России и её военных. Надо похоронить эти дела.
3. САП.
"- вот вы говорите коллаборанты...
- я говорю??!
- ну хорошо. Не говорите. Думаете." (с)
https://www.youtube.com/watch?v=UIP-N9CRc1A
А до деяких тільки дійшло! Нажаль ще не до всіх!
Пілять, та поки ту зелену мерзоту з Банкової не винесемо, про ніяку Перемогу нема чого і думати! Вони ж суки роблять все, щоб світ відвернувся і щоб Україну здати на поталу кацапам.
Ей, 73% дебіли, а наробили то все ВИ, гниди...
А що (б я не вловив цей момент) - що, зелені в монотурборежимі змінили Закон? Вже підписувати призначення має Генпрокурор?
Дві сили впливу склалися і викрутили "феберже" в один бік.