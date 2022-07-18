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назначение (2142) САП (2036) Венедиктова (726) Генпрокурор (23)

Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук

венедіктова

Юрист Ярослав Романчук заявил, что назначать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может только Генеральный прокурор. Любое назначение, сделанное исполняющим обязанности, сделает руководителя САП нелегитимным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Романчук отметил: "Для тех, кто искал логику во вчерашнем отстранении Ирины Венедиктовой. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может назначить только Генеральный прокурор Украины… Ловкость рук и никакого мошенничества!"

"Как сделать нелегитимным назначение руководителя САП, назначить его и.о. Генпрокурора", - подчеркнул он.

Читайте также: Зеленский отстранил Венедиктову от должности Генпрокурора
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Топ комментарии
+45
Ходовочка від вовочки не зачекала себе довго чекати.
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18.07.2022 18:27
+40
В нього клепки не вистачить крім, як грати на піаніно. Це хтось розумніший за нього і чия рука у нього в сраці.
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18.07.2022 18:30
+35
Війна, відірвали третину території держави, вбили десятки тисяч людей, а зеленим тільки влада та гроші мають значення, вони владу віддавати не збираються.
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18.07.2022 18:30
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Ходовочка від вовочки не зачекала себе довго чекати.
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18.07.2022 18:27 Ответить
В нього клепки не вистачить крім, як грати на піаніно. Це хтось розумніший за нього і чия рука у нього в сраці.
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18.07.2022 18:30 Ответить
схоже ця рука тримає через сраку за горло
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18.07.2022 22:09 Ответить
Що тут казати, коли все то правда і якщо суспільство з'їсть те що ху.ом наваяв Верховний Кловун, то виходить ***** казало правду - нема такої країни Україна і народу такого нема бо як може еврей цинічно дурити лохторат третій рік підряд і йому все сходить з рук адже це абсолютно суперечить прислів'ю "коли народився українець єврей заплакав"
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18.07.2022 20:08 Ответить
А Що легітимного зелені вообще зробили ? Підтералuся конституцією як хотіли і де хотіли.
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18.07.2022 20:22 Ответить
Дача!!!Вова Зеленский всёже шлюха каломойскогоКАЛОМОЙШЫ!!!ФУ вовик!Война тебя только спасла!!!
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18.07.2022 22:59 Ответить
От і все,розходимось,неначасі.
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18.07.2022 18:27 Ответить
а красти і гівно тут нам робити, так у них завжди на часі. " і вода спить, тільки чорт не дрімає."
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18.07.2022 18:29 Ответить
От де собака порилась
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18.07.2022 18:29 Ответить
Тому і зелена шмаркля влаштувала цей цирк. Воно напевно чекає на карму немінучу.
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18.07.2022 18:29 Ответить
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец.
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18.07.2022 18:30 Ответить
Війна, відірвали третину території держави, вбили десятки тисяч людей, а зеленим тільки влада та гроші мають значення, вони владу віддавати не збираються.
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18.07.2022 18:30 Ответить
Жити в Україні також
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19.07.2022 07:17 Ответить
«Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят».
Чечетов, ругіонал, який потім «сам» кинувся з вікна»
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18.07.2022 18:31 Ответить
час карати зелених потвор
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18.07.2022 18:31 Ответить
По законам мафії!
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18.07.2022 19:17 Ответить
Что напомнило мне "Астерикс и Обеликс миссия Клеопатра" - программа диверсии от архитектора Гоблинуса "нет лодок - нет камня. Нет камня - нет дворца. Нет дворца - нет дворца")
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18.07.2022 18:32 Ответить
Теперь все стало на свои места. Зеленскому и его команде нужен свой человек в САП
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18.07.2022 18:32 Ответить
Дело не в этом. САП борется с коррупцией. Оттого друзяшки Зеленского кто все эти три года воруют все бы отправились в тюрьму.
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18.07.2022 18:34 Ответить
Саме так виглядає нівелювання державних інституцій... Втрачається довіра до них такими виродками, а повертається ціною життів найкращих.
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18.07.2022 18:33 Ответить
Причины увольнения Венедиктовой, которые читал.
1. Ручной прокурор. Венедиктова не брала под козырек, а юлила
2. Будут меньше расследовать преступления России и её военных. Надо похоронить эти дела.
3. САП.
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18.07.2022 18:36 Ответить
есть еще 4.- и.о. ГП становится спаситель татарова и фигурант сайта"Миротворец" лёха симоненко. Круг замкнулся.

"- вот вы говорите коллаборанты...
- я говорю??!
- ну хорошо. Не говорите. Думаете." (с)

https://www.youtube.com/watch?v=UIP-N9CRc1A
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18.07.2022 20:33 Ответить
Зеленки мало вилили на нього. Потрібно було ціле відро, щоб не відмився до скону.
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18.07.2022 19:06 Ответить
Не здивуюсь,якщо почнеться відслідковування дописів в соцмережах...в тому числі і на Цензорі
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18.07.2022 18:35 Ответить
Вонu можуть і цензур закрити ,скажуть це не на часі
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18.07.2022 21:38 Ответить
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18.07.2022 18:36 Ответить
Ермолаева напомнила про зирку Василя. Повеяло прошлым.
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18.07.2022 18:37 Ответить
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18.07.2022 18:41 Ответить
Погугли если не знаешь. Речь совсем не про это.
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18.07.2022 18:43 Ответить
Например https://www.youtube.com/watch?v=kqNuwAX3io0
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18.07.2022 18:47 Ответить
намальованим відсоткам пох
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18.07.2022 18:44 Ответить
Україна бореться з ворогом, а президент України з Україною . 73% -ки ,смерті людей на ваших руках
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18.07.2022 18:37 Ответить
Цей юрист сам дає ідеї мухожую.
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18.07.2022 18:38 Ответить
Зе-шобла робить усе, аби зашкодити обранню переможця конкурсу на керівника САП. Тобто, Зе-шобла шкодить європейському розвитку України.
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18.07.2022 18:38 Ответить
Европейські цінності та закони,означають для них кінець,кацапській цінності та закони означають для них продовження гарного життя,все насправді дуже просто.
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18.07.2022 18:47 Ответить
Вона це робить вже 30 років!
А до деяких тільки дійшло! Нажаль ще не до всіх!
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18.07.2022 19:24 Ответить
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18.07.2022 18:39 Ответить
Вот в всьо, шо біло, вот і всьо шо біло...
Пілять, та поки ту зелену мерзоту з Банкової не винесемо, про ніяку Перемогу нема чого і думати! Вони ж суки роблять все, щоб світ відвернувся і щоб Україну здати на поталу кацапам.
Ей, 73% дебіли, а наробили то все ВИ, гниди...
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18.07.2022 18:41 Ответить
пілробленим бюлетням всеодно
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18.07.2022 18:45 Ответить
На жаль - бюлетені справжні. Люди гівно тупе.
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18.07.2022 19:06 Ответить
Могли натягнути +5%,але не 70%!
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18.07.2022 19:27 Ответить
Раніше цей церемоніальний акт призначення на посаду голови САП відповідно до тодішнього діючого законодавства мав підписувати у вигляді Указу Президент.

А що (б я не вловив цей момент) - що, зелені в монотурборежимі змінили Закон? Вже підписувати призначення має Генпрокурор?
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18.07.2022 19:03 Ответить
Про яку таку легітимність ми говоримо? З моменту незаконного розпуску ВР у 19 році Зє - узурпатор. А Єрмак... узурпаторо узурпатора?
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18.07.2022 19:04 Ответить
Куратор агента,або регент при недорослі.
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18.07.2022 19:29 Ответить
Раніше твердили що це єрмак, через свого підлеглого татарова,блокує призначення керівника САП.Тепер зрозуміло що це робить зеленський,бо саме він звільнив генпрокурора.земразі крутяться як вуж на сковороді,щоб не запрацювала САП.
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18.07.2022 19:07 Ответить
Тварь и мразь татаров ещё и не то намутит. А дерьмак поддержит. А "мудрыйнарид" утрётся,блеать
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18.07.2022 19:13 Ответить
Навіть на відставку генпрокурора зелене шобло пішло, аби не призначати керівника САП
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18.07.2022 19:17 Ответить
Тааак.
Дві сили впливу склалися і викрутили "феберже" в один бік.
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18.07.2022 19:32 Ответить
Буде санта-барбара з призначенням генпрокурора,а потім буде волокіта з призначенням прокурора САП.
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18.07.2022 19:42 Ответить
Виникає одне питання. До чого вони тягнуть час? Що такого має трапитися? Урветься терпець і перерветься допомога заходу? Урветься терпець Українського Народу, що ще маю надію десь існує? Бо рано чи пізно, повинна бути розв'язка. Чи вони навмисно нагнітають тиск, щоб черговий масовий протест обвалив тили і Україна сама впала в руки рашці? Як не крути, а ці хлопці знають свої козирі.
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18.07.2022 19:55 Ответить
Как же они задрали,Вовочка многоходовочка.
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18.07.2022 19:59 Ответить
Хотели в ЕС и НАТО и жить, как в цивилизованные люди? Ха! Зеленский повозил нам по губам, а теперь будем отсасывать у Елдака с Татаровым. Кончилась демократическая Украина, упокой, господи, её душу
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18.07.2022 20:00 Ответить
к Генпрокурору было и так много твопросов,начиная от первого назначения татарова,которого всунула Венедиктова..далее,никак не продвигалось дело по махинациям Ахметова с Порошенко и Медведчуком по делу о контрабандном "ОРДЛОвском угле"..Уже как-то и "не на часи" вспоминать,что дела Майдана ещё сильней развалились...Короче,ирину Венедиктову давно было пора уволить.Вопрос в том,кем хотят заменить?
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18.07.2022 20:09 Ответить
Головне її не випускати з країни. Попереду суд.
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19.07.2022 07:29 Ответить
Ось до чого увесь цей цірк,тобто 95 квартал в життя!!!
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18.07.2022 20:18 Ответить
Ось воно що? Ловіть, курва, аферистів!
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18.07.2022 22:10 Ответить
він не лох, але не усвідомлює що знайдуться і мудріші і хитріші і нагліші. Результат не прийдеться дуже довго чекати.
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18.07.2022 22:19 Ответить
дерьмачок подсуетился !!!
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18.07.2022 23:09 Ответить
Вашу зелену мать! Як же ви дістали вже, кроти-малороси.
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18.07.2022 23:59 Ответить
Ніяка не "ходовочка". Відсторонили генпрокурора. Проголосують за звільнення. Призначать нового і призначать нарешті голову САП. Чому? Тому що ця генпрокурорка за 2 роки цього не зробила. Все правильно.
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19.07.2022 00:42 Ответить
 
 