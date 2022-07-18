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ВР (27371) отставка (3144) Венедиктова (726)

Процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, я готова отчитаться перед Радой, - Венедиктова

венедіктова

Отстраненная от исполнения обязанностей Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала факт отстранения от должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Венедикова отметила: "Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением Президента Зеленского о моем отстранении.

Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев по одной простой причине – не время".

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Она продолжила: "Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Другими словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий.

Мне есть чем гордиться на занимаемой должности, я продемонстрировала хорошие результаты работы, мне удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины.

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Разговоры на подобные темы в этом кругу людей – без эмоций, не на фоне дешевых слухов, смотря всем собеседникам в глаза. Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам".

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением Президента – Президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - резюмировала Венедиктова.

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Топ комментарии
+41
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18.07.2022 18:48
+32
Просто-гадюче кубло...
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18.07.2022 18:55
+31
у страшному сні не думав що вболіватиму за Венедиктову, але доведеться якщо вона піде у ВР проти зрадників України ЗеЄрмака-Татарова

- якщо вона розповість у ВР усе
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18.07.2022 18:47
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20 січня 2020 року ВЕНЕДИКТОВА призначила першим заступником голови ДБР Олександра Бабікова, колишнього адвоката експрезидента-втікача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича .

Це викликало критику низки громадських організацій, що звернулись до президента і голови ДБР із закликом не призначати Бабікова, аргументуючи це неможливістю розслідування ним справ Майдану

20 лютого 2020 року ВЕНЕДІКТОВА заявила, що виступає за скасування Закону про амністію учасників Євромайдану

 (закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності усіх затриманих під час акцій протестів)
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18.07.2022 23:53 Ответить
4 квітня 2020 року колишній заступник генпрокурора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Трепак заявив, що ВЕНЕДІКТОВА вимагала оголосити підозру у злочині активісту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергієві Стерненку (кримінальне провадження щодо нападу на Стерненка, коли один з нападників загинув).

Трепак відмовив через відсутність підстав. За кілька днів Венедіктова заявила, що «по Стерненку підозра буде в будь-якому разі»
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18.07.2022 23:57 Ответить
У 2020 році НАБУ порушило провадження щодо незадекларованого майна генпрокурори

Згодом у ДБР була відкрите кримінальне провадження проти Венедіктової за незаконне використання товарного знака та фірмового найменування. Використання службового становища в особистих інтересах.

Блокування розслідувань корупційних діянь депутатів, зокрема депутата від партії «Слуга Народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Халімона П.В .
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18.07.2022 23:59 Ответить
То виходить її звільнено через гарні результати роботи...
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19.07.2022 00:06 Ответить
На фоне новоназначенного в.о. Симоненко Венедиктова еще и ничего. Это я к тому, что Зеленский каждый раз вместо попередника назначает кого-то еще хуже. Неужели доживу до такого момента, когда уволенный Татаров будет казаться лучше, чем тот, кто придет на его место?
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19.07.2022 00:13 Ответить
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19.07.2022 02:00 Ответить
Генпрокурора назначала верховная рада...Зелемойский превысил полномочия и нарушил Конституцию...
дЕрмак долбленый едль на учебу в Трускавец...
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19.07.2022 02:49 Ответить
Призначити керівника САП може тільки генпрокурор - юрист про логіку у відстороненні Венедіктової
https://www.5.ua/suspilstvo/pryznachyty-kerivnyka-sap-mozhe-tilky-henprokuror-iakshcho-tse-zrobyt-vykonuvach-oboviazkiv-to-pryznachennia-bude-nelehitymnym-iuryst-romanchuk-282751.html
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19.07.2022 09:42 Ответить
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