Процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, я готова отчитаться перед Радой, - Венедиктова
Отстраненная от исполнения обязанностей Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала факт отстранения от должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Венедикова отметила: "Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением Президента Зеленского о моем отстранении.
Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев по одной простой причине – не время".
Она продолжила: "Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Другими словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий.
Мне есть чем гордиться на занимаемой должности, я продемонстрировала хорошие результаты работы, мне удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины.
Разговоры на подобные темы в этом кругу людей – без эмоций, не на фоне дешевых слухов, смотря всем собеседникам в глаза. Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам".
"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением Президента – Президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - резюмировала Венедиктова.
Пожалуйста, подождите...
Це викликало критику низки громадських організацій, що звернулись до президента і голови ДБР із закликом не призначати Бабікова, аргументуючи це неможливістю розслідування ним справ Майдану
20 лютого 2020 року ВЕНЕДІКТОВА заявила, що виступає за скасування Закону про амністію учасників Євромайдану
(закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності усіх затриманих під час акцій протестів)
Трепак відмовив через відсутність підстав. За кілька днів Венедіктова заявила, що «по Стерненку підозра буде в будь-якому разі»
Згодом у ДБР була відкрите кримінальне провадження проти Венедіктової за незаконне використання товарного знака та фірмового найменування. Використання службового становища в особистих інтересах.
Блокування розслідувань корупційних діянь депутатів, зокрема депутата від партії «Слуга Народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Халімона П.В .
дЕрмак долбленый едль на учебу в Трускавец...
https://www.5.ua/suspilstvo/pryznachyty-kerivnyka-sap-mozhe-tilky-henprokuror-iakshcho-tse-zrobyt-vykonuvach-oboviazkiv-to-pryznachennia-bude-nelehitymnym-iuryst-romanchuk-282751.html