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Германия (6725) зерно (1039) путин (30474)

Верить Путину на слово относительно разблокирования украинских портов, это как верить в Санта Клауса, - министр сельского хозяйства ФРГ Оздемир

зерно

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что верить словам российского диктатора Владимира Путина по поводу так называемых зерновых коридоров – это сродни вере в Санта-Клауса.

Об этом немецкий чиновник сказал, прибыв на встречу министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Я не думаю, что из этого (попыток договориться о зерновых коридорах. – Ред.) что-то получится, потому что это основывается на слове Путина, которое не стоит бумаги, на котором оно написано", – сказал Оздемир.

Он добавил: "Если вы все еще верите Путину на слово, вы можете с тем же успехом верить в Санта-Клауса или в пасхального кролика. Это примерно так же серьезно и так же основано на фактах".

Немецкий министр также призвал Еврокомиссию играть более активную роль в расширении экспорта Украины автомобильным и железнодорожным транспортом через границы ЕС, несмотря на то, что есть мнение, будто наземные маршруты не могут перевозить такое же количество зерна, как суда.

"Соседние страны и отдельные государства не могут сделать это самостоятельно. Здесь необходимо лидерство Еврокомиссии", – сказал он, призвав Брюссель заняться созданием "постоянного альтернативного маршрута" для экспорта украинского зерна.

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Напомним, 13 июля российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники переговоров в Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем, а соответствующее соглашение будет подписано на следующей неделе.
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Топ комментарии
+29
Кто считает по-другому тот сам больной на голову.
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18.07.2022 19:10
+21
***** повірити - себе обманути...
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18.07.2022 19:02
+21
Ну й порівняв! Не потрібно ображати Санту!
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18.07.2022 19:03
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***** повірити - себе обманути...
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18.07.2022 19:02 Ответить
Ну ось хоч одна нормально здравомисляча людина.
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18.07.2022 20:16 Ответить
А Зе_зе продовжує вірити і веде хлібні перемовини. А Україну веле до поразки. прикриваючись гучними гаслами нібито патріота......
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18.07.2022 20:34 Ответить
Треба зрозуміти та пробачити. Для Зелі це останній шанс.
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18.07.2022 21:28 Ответить
Ну й порівняв! Не потрібно ображати Санту!
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18.07.2022 19:03 Ответить
И я так подумал. Санта Клаус это святой, а террорист путин точно слуга тьмы
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18.07.2022 21:30 Ответить
Я бы не сравнивал. Санта Клаус хотя бы добрый и подарки раздает, а ***** максимум - наше зерно нам отдать.
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18.07.2022 19:09 Ответить
ВС РФ сбили собственный бомбардировщик на Донбассе: росСМИ хвастались, пока не увидели обломки со знаком "ВКС России"
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18.07.2022 19:10 Ответить
Кто считает по-другому тот сам больной на голову.
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18.07.2022 19:10 Ответить
Он, тварь , ее убил
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18.07.2022 20:13 Ответить
Добра Людина була! Царство Небесне.
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18.07.2022 22:00 Ответить
Ему верить, себя *******......
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18.07.2022 19:11 Ответить
руским и росии верить себя ...
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18.07.2022 20:36 Ответить
Главное чтобы вы это не нам объясняли, а нашему руководству. А то опять обосрутся по самые помидоры - мы не знали, мы не думали не гадали, мы де надеялись т.д. Когда опять какая нибудь херня случится! Как этому упырю можно верить?? Я поверю только тогда когда он в могиле на два метра под землей будет лежать, о это дело!!!
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18.07.2022 19:12 Ответить
АГА. а бубачка верят!!!!!!! Он даже готов в одно место просунуть свой язычок!!!!!
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18.07.2022 19:14 Ответить
Нічого, у нас є професіонал по заляданню в шоколадне око.
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18.07.2022 19:22 Ответить
Санта Клаус - не найлбує! Якщо сказав, що буде подарунок під подушку - то буде, обов'язково буде і без подлянки! Може, не той, який дитина хоче - але ж подарунок!
А от *****... ну, таке воно, *****...
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18.07.2022 19:22 Ответить
Санта реальнее
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18.07.2022 19:23 Ответить
Санта виконує свої обіцянки, а ***** ні.
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18.07.2022 19:30 Ответить
Кажется, европейцы начинают что-то подозревать...🙄
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18.07.2022 19:45 Ответить
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18.07.2022 20:15 Ответить
А цей Оздемір притомний чоловік - мабуть він не шваб...
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18.07.2022 19:49 Ответить
Фамилия турецкая, перевод саможелезо
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18.07.2022 20:03 Ответить
Один немец нормальный... И тот турок черкесского происхождения.
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18.07.2022 19:52 Ответить
@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1548694374174932993 17 июл.

Мне кажется или я прав?
сю армию россии за три дня стёрли бы в пыль 6-й флот США, 100 установок Хаймарс, 200 F-35 и все это без вступления в бой артиллерии, танков и сухопутных сил.
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18.07.2022 20:03 Ответить
міністр стопудово правий
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18.07.2022 20:03 Ответить
ну хорошо сказал,
министр проявил позицию, обозначил, что такое Мордор,
надо работать Украине с всеми возможными единомышленниками, например с ним, Оздемиром
Задача *********, обрубать связи Украины со всеми возможными союзниками во всех ************ странах
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18.07.2022 20:11 Ответить
Приємно, що хоча б одна людина в уряді Німеччини знає свою історію часів Бісмарка
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18.07.2022 20:31 Ответить
то хай НАТО організує коридор..для вивезення зерна. десь між двадцятим і сороковим меридіанами...
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18.07.2022 21:32 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.07.2022 22:38 Ответить
 
 