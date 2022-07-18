Число погибших от ракетного удара в Днепре возросло до 4 человек, спасательные работы завершены, - глава ОВА

Число погибших в результате российского ракетного удара по г. Днепр в пятницу вечером возросло до четырех человек после того, как спасатели вытащили из-под завалов тело еще одного погибшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены. Вражеская атака унесла жизни четырех человек, 16 получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - написал Резниченко.

По его словам, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение трех суток разобрали на пострадавшем предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.

Как сообщалось, в пятницу вечером Днепр подвергся ракетным обстрелам оккупантов. На следующий день сообщалось о трех погибших и 16 раненых.

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