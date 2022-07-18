Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбительный комментарий в соцсетях относительно Лукашенко

В Беларуси мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбительный комментарий в соцсетях относительно Александра Лукашенко, захватившего власть в стране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Житель Гомельской области оставил в Telegram "комментарий обидного характера в отношении главы государства". Суд рассмотрел уголовное дело (ч. 1 ст. 368 УК Беларуси) в формате закрытого заседания и доказал вину подсудимого.

Белоруса приговорили к 1,5 годам исправительной колонии в условиях общего режима. Его iPhone будет конфискован.

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