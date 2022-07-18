Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбительный комментарий в соцсетях относительно Лукашенко
В Беларуси мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбительный комментарий в соцсетях относительно Александра Лукашенко, захватившего власть в стране.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Житель Гомельской области оставил в Telegram "комментарий обидного характера в отношении главы государства". Суд рассмотрел уголовное дело (ч. 1 ст. 368 УК Беларуси) в формате закрытого заседания и доказал вину подсудимого.
Белоруса приговорили к 1,5 годам исправительной колонии в условиях общего режима. Его iPhone будет конфискован.
Топ комментарии
+17 Максим Калиниченко 9b647650
показать весь комментарий18.07.2022 19:32
+14 5 копійок
показать весь комментарий18.07.2022 19:35
+6 dandy NeinRusSchwein
показать весь комментарий18.07.2022 19:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не как у КоZломордасов... И народ конченный, и сам Путин - кончита вепсянская. . ...
А если нада то я вам карту покажу или с калашом без рлжка побегаю
бульбафюрер лукашенко - ***** и *****