Глава Николаевской ОВА Ким объявил о денежном вознаграждении за информацию относительно вражеских наводчиков
Глава Николаевской ОВА инициировал "вылов" корректировщиков ударов по Николаеву. Он даже установил награду за каждого пойманного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
"Обстреливают нас все также. К счастью, без жертв. Россияне платят через Telegram-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются быть корректировщиками огня. Они там копейки платят – 1-1,5 тысячи гривен. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы все равно их ловим. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика", - рассказал он, предложив "уже присматриваться к негодяям".
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+21 IgorYakovlevich
показать весь комментарий18.07.2022 19:34
+7 Stepan Ivanoff
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+5 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий18.07.2022 20:27
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Пробачте за поганий жарт. Мu хірургі цінuкu ще ті.
за кого нас тримають ці нацмени?