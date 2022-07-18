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Николаев (2108) Ким Виталий (241)

Глава Николаевской ОВА Ким объявил о денежном вознаграждении за информацию относительно вражеских наводчиков

кім

Глава Николаевской ОВА инициировал "вылов" корректировщиков ударов по Николаеву. Он даже установил награду за каждого пойманного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Обстреливают нас все также. К счастью, без жертв. Россияне платят через Telegram-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются быть корректировщиками огня. Они там копейки платят – 1-1,5 тысячи гривен. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы все равно их ловим. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика", - рассказал он, предложив "уже присматриваться к негодяям".

Также читайте: Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Пожары на двух промышленных предприятиях, - Ким
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Топ комментарии
+21
Большинство из нас, если б корректировщика увидели, то бесплатно бы сдали. А некоторые еще и доплатили бы, чтобы гада не отпустили.
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18.07.2022 19:34
+7
ты не прав, я бы тихонько препарировал, при возможности
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18.07.2022 19:46
+5
Дивно,але для цього є СБУ. Чи це мала нагорода для слуг президента. Просто верніть Марченко і не ставте йому палки в колеса
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18.07.2022 20:27
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Большинство из нас, если б корректировщика увидели, то бесплатно бы сдали. А некоторые еще и доплатили бы, чтобы гада не отпустили.
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18.07.2022 19:34 Ответить
ты не прав, я бы тихонько препарировал, при возможности
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18.07.2022 19:46 Ответить
Препарироватu , як крису, це добра можливість, наші студенти медінституту знають як це робити з другого курсу.
Пробачте за поганий жарт. Мu хірургі цінuкu ще ті.
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18.07.2022 20:00 Ответить
Проводиться ампутація лівої ноги. Я ж сказав лівої. Я ж сказав ноги.
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18.07.2022 20:14 Ответить
Скажіть, а як це робили студенти-медики на дистанційному навчанні? Останні 2 роки мене це цікавить.
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18.07.2022 21:32 Ответить
я не студент, но по такому поводу готов в себе поискать задатки садиста
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18.07.2022 21:57 Ответить
Так Спарц вкзала - то давай сдавай. Це все про мілкоту він мав на увазі
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18.07.2022 20:33 Ответить
Ни о чём - не имея ни какой спецтехники, полномочий..... как ты его выщемишь - может всё таки СБУ начнёт землю рыть сутками.
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18.07.2022 19:43 Ответить
шкарпетки перевзув?
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18.07.2022 19:44 Ответить
А я бы их еще и вешал ( наводчиков)
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18.07.2022 19:47 Ответить
чувак в дитячих шкарпетках на це не здатен
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18.07.2022 19:50 Ответить
там поряд...в Одесі ті шо повтікали
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18.07.2022 19:53 Ответить
живём во времена стартапов - всё как обещал александрочив весной 19-го.
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18.07.2022 20:05 Ответить
все майно навідника добродію
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18.07.2022 20:10 Ответить
тільки он судді корегувальникам призначають вивчити гімн та відпускають. А тра' кончати на місці
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18.07.2022 20:12 Ответить
Подтверди инфу что наводчиков отпускают. Хоть про одного.
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18.07.2022 20:16 Ответить
Я не судья и не прокурор, так что не в курсе. Владею только тем, что пишут в интернете по этому поводу. А человек утверждает, значит знает. Я его прошу привести пример, потому что уверен что он пи***ит. А то что ********* всяких заставляют гимн учить, так это за длиный и поганый язык, а не за убийство как у корректировщиков, ненадо сравнивать.
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18.07.2022 20:42 Ответить
Ну про вагнеровцев уже наводили и что ты?
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18.07.2022 20:32 Ответить
Таке я бачив лише про тих, хто постить про те, який руський мір гарний. про навідників - не бачив, щоб за вивчення гімну відпускали.
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18.07.2022 21:34 Ответить
для цього повинні працювати спецслужби - ловити як мух на мед: видавати себе за працівників ФСБ, обіцяти гроші, щоб ці падли сралися навіть думати про це.
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18.07.2022 20:12 Ответить
Какие ещё наводчики? Которые наводят на соседний жилой дом или торговый центр?
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18.07.2022 20:26 Ответить
Дивно,але для цього є СБУ. Чи це мала нагорода для слуг президента. Просто верніть Марченко і не ставте йому палки в колеса
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18.07.2022 20:27 Ответить
За одних знаю точно: сидять на банковій. Грошики залиш собі.
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18.07.2022 20:27 Ответить
Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника" Джерело:

за кого нас тримають ці нацмени?
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18.07.2022 20:53 Ответить
мабуть хтось сплутав титульну націю України
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18.07.2022 21:08 Ответить
хорошая идея 👍👍👍
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18.07.2022 21:21 Ответить
Вирахував корегувальника. Він почав тікати від тебе. Впав. Вдарився головою об бордюр...І так декілька разів. Нещасний випадок. То така божа кара.
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18.07.2022 21:22 Ответить
А на якій мові звернувся Кім до миколаївців, ворожою чи державною, Бо якраз ті, що проповідують російську, ті проводують їх культуру, їх релігію, їх країну і звичайно "русский мир", не помічаючи цього, а по своїй топчуться брудними копитами.
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18.07.2022 21:42 Ответить
Такою фуйнею в 2014 займався один спасітєль Днєпра.Винагорода за упійманого сєпара та АК.Правда,щасливців ніхто не бачив...
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18.07.2022 21:48 Ответить
Это скорее не корректировщики, а информаторы. Ну как вот ракеты можно корректировать, кто-нибудь расскажите? Я понимаю миномет или артиллерию, тогда можно глядя с балкона в режиме онлайн корректировать "левее" или "правее". А ракеты используют в основном инерциальную систему наведения, по телефону ее никак точнее не сделаешь. А с информаторами бороться крайне тяжело, можно даже сказать, что нереально. Он днем катается на велосипеде, выслеживает перемещение войск, казармы, склады и т.д., а вечером на гугл картах ставит крестики и отсылает по закрытым каналам связи (любой мессенджер + для надежности еще и vpn). Вариантов как передать такую инфу и остаться незамеченным существует вагон и маленькая тележка.
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19.07.2022 00:29 Ответить
Що то сволота, що то...
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19.07.2022 11:42 Ответить
 
 