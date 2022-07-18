Глава Николаевской ОВА Ким объявил о денежном вознаграждении за информацию относительно вражеских наводчиков

Глава Николаевской ОВА инициировал "вылов" корректировщиков ударов по Николаеву. Он даже установил награду за каждого пойманного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Обстреливают нас все также. К счастью, без жертв. Россияне платят через Telegram-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются быть корректировщиками огня. Они там копейки платят – 1-1,5 тысячи гривен. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы все равно их ловим. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика", - рассказал он, предложив "уже присматриваться к негодяям".

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