К началу образовательного процесса в очной форме готовы 19% учебных учереждений, - ГСЧС
В Украине более 26 тысяч учебных учереждений, в которых учатся около 7,6 млн школьников и студентов, нуждаются в укрытиях.
Об этом сообщает в фейсбуке Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 15 июля только 11% учебных учереждений (около 2,9 тыс.) имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в которых могут разместиться только 12% участников образовательного процесса (около одного миллиона человек).
Еще 10% учебных учереждений (около 2,5 тыс.) из 9% участников образовательного процесса в них (около 720 тыс. человек) организовали укрытие в собственных сооружениях двойного назначения. А 2% учереждений (около 471 учереждений, в которых обучается 110 тысяч школьников и студентов), организовали укрытие в сооружениях других субъектов хозяйствования.
"Таким образом, к началу образовательного процесса в очной форме обучения на сегодняшний день готовы 19% учебных учереждений, в которых будут получать образование почти 20% участников образовательного процесса", - отметили в ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
І єдине що вони вимагають, так це щоб було побудоване бомбосховище, і їх "не колише" що це практично не реально зробити при військовому стані, коли у держави проблеми із грошима (нікого це не бентежить взагалі!)! Ми проводили таке опитування в прикордонній 20-км зоні від параші і ц ерпи тому, що практично через день самі ж воин чують поруч прильоти від арти! Ось такий маразм я точно не розумію!
(п.с. а бомбосховища дійсно не готові, точніше їх взагалі 1-2 буде, які ще можна якось назвати бомбосховищем. Рік назад проводили обстеження, але на тому все й закінчилося бо в Україні тоді на часі був асфальт та велике будівництво", куди вливали сотні мліьйонів гривень! І тільки тепре Влада якогось вибачте *уя почала анонсувати про початок очного навчального перідоу 22/23...)
(...п.п.с. при ковіді заганяли всю освіту в "дистанційні карантини" (ну тут можна було зіравти великий куш!), а тепер ніяких "карантинів" - всі гай-да в школи (мабуть тут хтось хоче заробити на будматеріалах,електрогенераторах і т.п. штуках...Ось вам і заробити на крові!)...і це ще більший супермаразм тільки вже від Влади, а не вді батьків!)
Діти поки що повинні навчатися дістанційно.