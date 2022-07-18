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К началу образовательного процесса в очной форме готовы 19% учебных учереждений, - ГСЧС

В Украине более 26 тысяч учебных учереждений, в которых учатся около 7,6 млн школьников и студентов, нуждаются в укрытиях.

Об этом сообщает в фейсбуке Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

К началу образовательного процесса в очной форме готовы 19% учебных учереждений, - ГСЧС 01

По состоянию на 15 июля только 11% учебных учереждений (около 2,9 тыс.) имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в которых могут разместиться только 12% участников образовательного процесса (около одного миллиона человек).

Еще 10% учебных учереждений (около 2,5 тыс.) из 9% участников образовательного процесса в них (около 720 тыс. человек) организовали укрытие в собственных сооружениях двойного назначения. А 2% учереждений (около 471 учереждений, в которых обучается 110 тысяч школьников и студентов), организовали укрытие в сооружениях других субъектов хозяйствования.

"Таким образом, к началу образовательного процесса в очной форме обучения на сегодняшний день готовы 19% учебных учереждений, в которых будут получать образование почти 20% участников образовательного процесса", - отметили в ГСЧС.

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Топ комментарии
+11
яка школа, немає ні одного бомбосховища людського(винятки метро). Подивіться на бомбосховища в Швеції, Ізраїлі, а в нас не бомбосховища, а могила. Назвати підвал укриттям, що немає резервного виходу, вентиляції з фільтром та відсутність води і туалету. Як маленька дитина там витримає, а як паніка буде то товпа затовче. Та ніхто з батьків на цей маразм не піде, я то точно...
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18.07.2022 20:12
+8
Хочеться сказати МОН: не грайтесь з вогнем.
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18.07.2022 20:21
+7
Я вас здивую, але на цей маразм батьки як раз і йдуть бо "хочуть" щоб їх дитина отримала як вони кажуть "нормальну освіту", а не як вони кажуть "шопопало" на дистанційному навчанні!
І єдине що вони вимагають, так це щоб було побудоване бомбосховище, і їх "не колише" що це практично не реально зробити при військовому стані, коли у держави проблеми із грошима (нікого це не бентежить взагалі!)! Ми проводили таке опитування в прикордонній 20-км зоні від параші і ц ерпи тому, що практично через день самі ж воин чують поруч прильоти від арти! Ось такий маразм я точно не розумію!
(п.с. а бомбосховища дійсно не готові, точніше їх взагалі 1-2 буде, які ще можна якось назвати бомбосховищем. Рік назад проводили обстеження, але на тому все й закінчилося бо в Україні тоді на часі був асфальт та велике будівництво", куди вливали сотні мліьйонів гривень! І тільки тепре Влада якогось вибачте *уя почала анонсувати про початок очного навчального перідоу 22/23...)
(...п.п.с. при ковіді заганяли всю освіту в "дистанційні карантини" (ну тут можна було зіравти великий куш!), а тепер ніяких "карантинів" - всі гай-да в школи (мабуть тут хтось хоче заробити на будматеріалах,електрогенераторах і т.п. штуках...Ось вам і заробити на крові!)...і це ще більший супермаразм тільки вже від Влади, а не вді батьків!)
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18.07.2022 20:34
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яка школа, немає ні одного бомбосховища людського(винятки метро). Подивіться на бомбосховища в Швеції, Ізраїлі, а в нас не бомбосховища, а могила. Назвати підвал укриттям, що немає резервного виходу, вентиляції з фільтром та відсутність води і туалету. Як маленька дитина там витримає, а як паніка буде то товпа затовче. Та ніхто з батьків на цей маразм не піде, я то точно...
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18.07.2022 20:12 Ответить
Вибачайте бомбосховища не начасі !!!)))
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18.07.2022 20:19 Ответить
Я вас здивую, але на цей маразм батьки як раз і йдуть бо "хочуть" щоб їх дитина отримала як вони кажуть "нормальну освіту", а не як вони кажуть "шопопало" на дистанційному навчанні!
І єдине що вони вимагають, так це щоб було побудоване бомбосховище, і їх "не колише" що це практично не реально зробити при військовому стані, коли у держави проблеми із грошима (нікого це не бентежить взагалі!)! Ми проводили таке опитування в прикордонній 20-км зоні від параші і ц ерпи тому, що практично через день самі ж воин чують поруч прильоти від арти! Ось такий маразм я точно не розумію!
(п.с. а бомбосховища дійсно не готові, точніше їх взагалі 1-2 буде, які ще можна якось назвати бомбосховищем. Рік назад проводили обстеження, але на тому все й закінчилося бо в Україні тоді на часі був асфальт та велике будівництво", куди вливали сотні мліьйонів гривень! І тільки тепре Влада якогось вибачте *уя почала анонсувати про початок очного навчального перідоу 22/23...)
(...п.п.с. при ковіді заганяли всю освіту в "дистанційні карантини" (ну тут можна було зіравти великий куш!), а тепер ніяких "карантинів" - всі гай-да в школи (мабуть тут хтось хоче заробити на будматеріалах,електрогенераторах і т.п. штуках...Ось вам і заробити на крові!)...і це ще більший супермаразм тільки вже від Влади, а не вді батьків!)
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18.07.2022 20:34 Ответить
Укриття ,не начасі,це не асфальт,зачекають не застигнут !!!))
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18.07.2022 20:15 Ответить
буде безпечніше заочно -- віина
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18.07.2022 20:17 Ответить
Головне - бюджети освоїти..так розпилювання бюджетів називають наші можновладці...саме огидне, що ремонти закладів освіти вони по закону під статтю нагальної необхідності - процедура закупівлі у одного учасника..прям афера століття...собаки жіночої статі...цікаво..коли вже на пожиттєво з конфіскацією верхівка мінобразу піде??? Разом з міністром
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18.07.2022 20:24 Ответить
Ну вот. А защиту от мобилизации вынь да положь. Зачем педагогам броня если учить негде. Или репетиторы тоже люди?
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18.07.2022 20:18 Ответить
Что такое защита от мобилизации?
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18.07.2022 23:34 Ответить
Хочеться сказати МОН: не грайтесь з вогнем.
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18.07.2022 20:21 Ответить
Можу вам сказати,що поки існує загроза ракетного обстрілу нашіх шкіл,ми своїх дітей на пошматування не віддамо.Щоб вони там не вирішували зі своїми схемами-дулю вам із маком.А то в Одесі вони вже купують шкільні автобуси,150 мільонів вклали у афальт і так далі..Шкільні автобуси вони мабуть пустять у прорив ворожої оборони,на захист країни.
Діти поки що повинні навчатися дістанційно.
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18.07.2022 21:00 Ответить
Навіть якщо 100% шкіл будуть готові, то ППО наскільки буде готова? Але дурнувате МОН ковіду боялося більше, ніж ракет
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18.07.2022 21:30 Ответить
Ви геть там подурідли? Яка може бути очна форма?
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18.07.2022 21:59 Ответить
мішені для масових гекатомб готують, ски..?
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18.07.2022 22:23 Ответить
виходить так, що ковід страшніший чим війна, бо тоді всі сиділи по хатам, а зараз бігом всі в класи. м-да... я навіть нічого більше писати не хочу.......
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18.07.2022 22:41 Ответить
Статистика з стелі. Тих 12 % вони з сраки натянули.
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20.07.2022 00:00 Ответить
 
 