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Харьковщина (5576) Синегубов (554)

С временно оккупированных территорий Харьковщины эвакуированы еще 943 человека, более четверти из которых дети, - глава ОВА Синегубов

синєгубов

В понедельник была проведена очередная эвакуация жителей с временно оккупированных территорий Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Удалось провести очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий Харьковщины: 943 мирных жителя, из них - 216 детей... Все эвакуированы уже в безопасных местах и под украинскими флагами. Каждому оказали всю необходимую помощь", - написал Синегубов.

"Благодарю все службы, которые были задействованы в эвакуации, и десятки волонтеров за четкую координацию действий и работу на результат. Несмотря на то, что это очень хлопотный и не всегда безопасный процесс", - добавил глава ОВА.

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Так жваво ішло визволення Харківщини,хлопці до кордону доходили і що сталося...усе завмерло, тільки обстріли і смерть
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18.07.2022 20:56 Ответить
Шольц предал Україну.
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18.07.2022 20:58 Ответить
 
 