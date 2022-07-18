С временно оккупированных территорий Харьковщины эвакуированы еще 943 человека, более четверти из которых дети, - глава ОВА Синегубов

В понедельник была проведена очередная эвакуация жителей с временно оккупированных территорий Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Удалось провести очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий Харьковщины: 943 мирных жителя, из них - 216 детей... Все эвакуированы уже в безопасных местах и под украинскими флагами. Каждому оказали всю необходимую помощь", - написал Синегубов.

"Благодарю все службы, которые были задействованы в эвакуации, и десятки волонтеров за четкую координацию действий и работу на результат. Несмотря на то, что это очень хлопотный и не всегда безопасный процесс", - добавил глава ОВА.

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