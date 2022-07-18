Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику СБУ Кулиничу, - ГБР
Сотруднику СБУ Кулиничу, работавшему на российские спецслужбы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.
"Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что следователи ДБР сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 16 июля Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины, который до марта 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы.
Пожалуйста, подождите...
Поруч з бородатим не вистачає того, чиїм указом його було призначено!
Щось надто м'який присуд цьому зраднику - могли ж присудити до читання художньої чи історичної літератури!
А вумний як вутка зе-виборець розраховував на паржать і шашлики - а тут такий нежданчик, ай-яй-яй, а хто ж таке зробив?
"https://lb.ua/news/2022/07/18/523523_nardep_shevchenko_yakiy_pidtrimuvav.html Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, якого вигнали зі "Слуги народу" за підтримку режиму Олександра Лукашенка прийшов до зали парламенту у формі Збройних сил України . Про це повідомив депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович і оприлюднив відповідне відео. За його словами, депутатам вдалося вигнати Шевченка із зали засідань.
"Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом з колегами вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" - написав В'ятрович.
Шевченко показав журналістам проросійського видання "Страна", яке знаходиться під санкціями РНБО, посвідчення Головного управління розвідки Міноборони України, передає "ДС".
https://www.dsnews.ua/static/storage/originals/7/9a/e5846419d23c0bf7f11fbcbfc355e9a7.jpg
Нагадаємо, нардепи зробили колезі зауваження щодо недоцільності позування у формі Збройних сил України (ЗСУ) у воєнний час.
На це Шевченко відповів, що "був у розвідці".
На відео видно, як депутата оточили та вигукували йому: "Вийди нах*р звідси".
Самовільний безпідставний виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років нині на період воєного стану заборонений
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Куратор кремля в Україні кирієнко потрапив під ракетний обстріл на Херсонщині
кирієнко потрапив під ракетний удар ЗСУ у Новій Каховці.
Інцидент стався під час його візиту до регіону.
Новина доповнюється
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мабудь не всі продажні і корумповані
Сразу предупреждаю - лонгрид сложный, но очень нужный. Поэтому сразу прошу репоста.
Вы наверняка слышали как американская конгрессвумен Виктория Спартц обвинила зама главы Офиса Президента Олега Татарова в срыве конкурса на главу САП:
"Татаров затягивает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, что привело к потери эффективности работы САП и НАБУ. "
Давайте начнем с конкурса на главу САП:
Первый директор САП - Назар Холодницкий ушел с поста 21 августа 2020 года, вскоре была сформирована конкурсная комиссия и начался сам конкурс.
Да, мы уже почти 2 года без главы САП!
Для понимания - конкурс на главу Бюро Экономической Безопасности ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА занял 15 дней… ДНЕЙ.
Главой конкурсной комиссии был Тимофей Милованов Комиссия по итогу выбрала победителем… главу налоговой милиции (Вадима Мельника) рулить новым правоохранительным органом.
Это яркий пример как проходят конкурсы "как нужно" - быстро, БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ, где победителем выходит очередной "хозяйственник" понятный для власти.
Конкурс на главу САП идет уже полтора года….
- - - - - Как создавалась конкурсная комиссия САП - - - - -
В комиссию входят 11 человек - 7 делегируются Верховной Радой, остальные 4 - "международники" от рады прокуроров (читай - нормальные люди)
7 членов от ВР:
3 члена от партии Слуга Народу
2 члена от партии За майбутнє
1 от Довіри
1 от ОПЗЖ
А шо, нормальные патриоты за свои деньги.
Среди членов комиссии делегированной от ВР есть:
(1) Богдан Романюк (Довира) - профессор Национального транспортного университета. Романюк являлся научным руководителем действующего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Именно под руководством Романюка Татаров защитил первую диссертацию в 2007 году в Киевском университете внутренних дел.
(2) Олексей Дрозд (Слуга Народа) - начальник отдела докторантуры Национальной академии внутренних дел в Украины. Дрозд написал научную статью вместе Татаровым. Научным руководителем у них был упомянутый Богдан Романюк.
(3) Олена Бусол ("За майбутнє") - совместно с другим членом комиссии - научным руководителем Татарова Романюком, издали книгу о борьбе с коррупцией. (лол кек)
То есть половина комиссии от ВР это либо друзья Татарова, либо "друзья друзей". По расследованию "Схем" - остальных кандидатов "от ВР" согласовывал офис президента (логично). Детально про всю конкурсную комиссию РГК НАБУ писали тут (https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/pfbid0dXYoS57YJiznr6Kmv8FvyCspJhhkZCzsfJHD83RweeAvV2R5gipamzwZw9g3KuALl?__cft__[0]=AZVgZlCNk96bhKrRZmjCVhcfAeQh-nph0wQ8InKiYfTO5T-6la9qjDpFJlsDraqxsMWJ_04nFIfwPMEY-uSa_QwvWZFE2jqOIR-***************************************************************************************-LYvLEBy5LY-c6nx5wF8GrybfTs-M5&__tn__=-UK-y-y-R https://www.facebook.com/465123543663193/posts/1975627632612769/ )
Чем запомнились члены конкурсной комиссии от ВР:
* Делегированный от ОПЗЖ Андрей Гуджал предложил убрать доброчестность из принципов работы органа.
* Богдан Романюк от довиры сказал что "комиссия выбирает профессионала прокуратуры, а не честного человека!" - КАК ПЕРЕСТАТЬ ОРАТЬ!
- - - - - Как проходил конкурс - - - - -
Если очень упростить, то конкурсный отбор напоминал игру в шашки "команды международников" против "команды от ВР", где в каждом туре команда международников выбивала 1 за$квареного кандидата, а команда ВР убирала 1 нормального кандидата.
До финала дошли двое:
* Детектив НАБУ - Александр Клименко (246 баллов)
* Прокурор Генеральной Прокуратуры - Андрей Синюк (229 баллов)
!ФАКТИЧЕСКИ КОНКУРС БЫЛ ЗАВЕРШЕН В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА!
Все тестирования, интервью - все закончилось к зиме 2021 года. С этого момента Клименко уже победитель, но есть одно "процессуальное" но - "конкурсная комиссия" должна собраться и утвердить "результаты" конкурса - тем самым назначив Клименко главой САП. Без этого голосования Клименко не может занять должность главы САП.
И уже ПОЛ ГОДА мы делаем вид что есть какая-то причина почему конкурсная комиссия не может собраться и объявить Клименко победителем.
Вы понимаете как это выглядит со стороны? Какой это абсурд?
Однако - ****** на этом не закончился
Зимой 2021 года, поняв что "конкурс проигран", ОПУ находит "торпеду" с целью обрушить конкурс полностью.
Торпедой становится Александр Кареев (участник конкурса САП который не прошел до финала). Он подает в иск в ОАСК о том что конкурсная комиссия вообще не имеет полномочий кого-то назначать.
Если вам кажется что вы это имя уже где-то слышали - ТО ВЫ ПРАВЫ! Именно этот детектив НАБУ продался Коломойскому и вместо расследования воровства денег в Приватбанке начал….. штормить сам банк по заявам народных депутатов близких к коломойскому.
- Про самого Кареева я писал тут (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0212qZsyaf49QiGZTNpKtJxnKe3wmNZHwwsn2xXbtUDSd3ruwKWZSg7A6ZfxfW8wVXl&id=100006136038244&__cft__[0]=AZVgZlCNk96bhKrRZmjCVhcfAeQh-nph0wQ8InKiYfTO5T-6la9qjDpFJlsDraqxsMWJ_04nFIfwPMEY-uSa_QwvWZFE2jqOIR-***************************************************************************************-LYvLEBy5LY-c6nx5wF8GrybfTs-M5&__tn__=-UK-y-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2838498463031327&id=100006136038244 )
- Про иск Кареева я писал тут (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XypEDnmKu87QfN615pzcjSVbtDNRDjuVW56JC4Y6jnLXxGtbErfeiXkoR5GSAG62l&id=100006136038244&__cft__[0]=AZVgZlCNk96bhKrRZmjCVhcfAeQh-nph0wQ8InKiYfTO5T-6la9qjDpFJlsDraqxsMWJ_04nFIfwPMEY-uSa_QwvWZFE2jqOIR-***************************************************************************************-LYvLEBy5LY-c6nx5wF8GrybfTs-M5&__tn__=-UK-y-y-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3107881159426388&id=100006136038244 )
21 декабря судья ОАСКА Огурцов (который ныне ЯВЛЯЕТСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ в деле НАБУ по ОАСКу) вынес "нужное" решение где согласился с Кареевым что у конкурсной комиссии по САП нет полномочий назначать людей в САП (бггг)
Дело ушло в апелляцию. Сейчас дело заслушивает коллегия судей, головуючим является Игорь Федотов - БЫВШИЙ ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Детально с зашкварами судей можете ознакомиться тут
(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fantac.org.ua%2Fnews%2Fdoliu-konkursu-sap-v-apeliatsiyniy-instantsii-budut-vyrishuvaty-zashkvareni-suddi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ZZSx4kVAO1tX2G6A-kHv4VGW2mJUjlJYJwa3-DHHCtW55mayxaFoQ-NU&h=AT190j2CddkL3pO48OlWnw4LDKmw6dMSMy5BLXJjl-I0gTN05ShVSyd610gY45P47hGrBcU3m1ty3TxADGgSnP6rrzjdc5abAoCvB84cHds1ERY2fTsVs4765fYXJgRYy38&__tn__=-UK-y-y-R&c[0]=AT0sGyoWynSo9ca-SYBoIlLamULCD9ndF5NpKENOgaYdCeFtzbrnrBIvhbT7UhdmOM26CdGP7wh7JrklSFCp5ifQu-9Su7KvwFYkSvKVrdk6CWWQBdL5Cs5sLO0AwrM4iFPPv83k7kBzl-**************************************************-NAA9taBowUZRONLwzuEeKZTm6mSRTAduMqvWYCqtdxYkF42 https://antac.org.ua/.../doliu-konkursu-sap-v.../ )
Нормально?
А теперь давайте с самого начала:
- Конкурсная комиссия собрана из 11 человек: 7 - кандидата от ВР, 4 - международники
- Из 7ми членов от ВР - 3ое связаны с Татаровым
- Конкурс завершился в декабре 2021 года, победитель - детектив НАБУ Александр Клименко
- Поняв что "проиграли" ОПУ берет в охапку прогоревшего детектива НАБУ (который был б̶и̶т̶ ̶п̶л̶е̶т̶ь̶м̶и̶ изгнан РГК НАБУ) и бежит подавать иск в ОАСК что "конкурс нужно отменить"
- Судья Огурцов (официально имеет статус подозреваемого) быстренько выносит решение "остановить конкурс"
- Дело уходит в апелляцию, головуючим судьей является бывший гражданин российской федерации
Конкурсная комиссия больше полу года не может собраться на заседание чтобы объявить результаты конкурса - победу Александра Клименко.
- - - - - - - Это жесть - - - - - - -
И последнее что сказала Спартц про Татарова:
"В 2020 году до назначения Татаров находился под следствием НАБУ, где его дело якобы ненадле