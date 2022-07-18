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Новости Агрессия России против Украины Война
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Залужный (633) Милли (118) HIMARS (279)

Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором этого стало прибытие систем HIMARS, - Залужный - Милли

залужний,міллі

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел беседу с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Залужного.

В сообщении отмечается: "Поддерживаю диалог с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке.

Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящие прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива.

Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу".

Смотрите: В Украине презентовали клип на песню, посвященную американским ракетным системам HIMARS. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
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18.07.2022 21:18
+28
Хаймарси працюють. Чекаємо звільнення земель
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18.07.2022 21:07
+28
Очень хреновая тактика "не будем бить потому что они ударят". Она не работает с гопниками и террористами
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18.07.2022 21:20
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Хаймарси працюють. Чекаємо звільнення земель
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18.07.2022 21:07 Ответить
пригласите куданить и убейте уже эту моль
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18.07.2022 21:09 Ответить
Завтра в Тегерані.
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18.07.2022 21:21 Ответить
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18.07.2022 21:33 Ответить
Неуважаемый кацап, деокупированы куча населенных пунктов в северных областях Украины. Более того, вы там получили знатной звезды и больше даже не рыпаетесь в том направлении. В ваших методичках этого нет? )
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18.07.2022 22:09 Ответить
Надеюсь, после стабилизации планируется перелом хребта рашистам.
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18.07.2022 21:12 Ответить
Їх у нас не так багато.
Треба більше , тоді рашисти повтікають.
Наприклад ми можемо вдарити по базах окупантів в Криму.
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18.07.2022 21:15 Ответить
тоді вони вдарят по пунктах прийняття рішень..а це, як виявилось - лікарні, садочки, школи, місця скупчення людей..вони ж не по урядовому кварталу і МО лупять...
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18.07.2022 21:18 Ответить
Очень хреновая тактика "не будем бить потому что они ударят". Она не работает с гопниками и террористами
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18.07.2022 21:20 Ответить
помогает только удар еще большей силы с гопниками
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18.07.2022 21:26 Ответить
это не тактика,а кацапская ботва
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18.07.2022 21:35 Ответить
А по чому вони луплять кожний день
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18.07.2022 22:05 Ответить
Киш, російська чи проросійська ботяра!!!
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18.07.2022 22:29 Ответить
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18.07.2022 21:18 Ответить
Виїдь Хаймарсику
Й.бни по складику-у
Все там з землею зрівняй . .
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18.07.2022 21:56 Ответить
орки вже переносять склади та бази углиб окупованих територій, де не дістануть хімарси. Потрібні більш далекобійні ракети. Якщо у них буде логістика за 300 кілометрів, то для них це буде дупа. Оркам доведеться возити БК з собою, тому багато не візьмуть. А ще потрібна армада безпілотників, щоб гранати скидати, бо таких міні складів буде у них багато по посадках.
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18.07.2022 21:19 Ответить
БК з міні складів не створять одночасної густоти вогню , а значить у тих хто в обороні є можливість підняти голову і маневрувати то покидаючи то займаючи позиції після обстрілу
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19.07.2022 11:01 Ответить
А тепер по Кримському мосту, з під-зеленого дуба по кацапам, вогонь!
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18.07.2022 21:26 Ответить
Думаю чтобы разрушить мост-90 килограмовой боевой части ракет химмарса очень недостаточно. нужна тяжелая ракета под химмарс которая на 300км летает и боевая часть там по моему в 3 раза больше(лень гуглить) И таких ракет нужно штук 10-ведь рашка будет пытаться ремонтировать мост
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19.07.2022 10:33 Ответить
Свіжачок, так відповідаю,уже 3 дні,як стабільність є,навіть перевага в арті. Так що не знаю,що пише шойгу,а Україна понад усе
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18.07.2022 22:07 Ответить
Я ще раз переконався, що Президент як Верховний головнокомандувач зовсім не дбав про армію і про захист народу, бо всього один десяток Хаймарсів поставили на місце кацапів, а якби Володя за три роки зробив сотню "Вільха М", десяток "Нептунів" і пів сотні "Грім 2" і "Сапсан"? А якби ще п'ять десятків САУ "Богдана"? На кого працював? Ще не соромиться одягати військову форму.
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18.07.2022 21:33 Ответить
100 відсотків згоден
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18.07.2022 21:36 Ответить
Це в точку. І прикидки правільні. Звідси висновок. Хто для нас Зе?
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18.07.2022 22:32 Ответить
ми не могли зробити 100 танків за рік, про які високотехнологічні машини по 100 в рік ви мрієте? Ми максимум 3-4 штуки могли робити.
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18.07.2022 21:38 Ответить
Не розповідайте дурниць. Що Ви можете сказати правдивого, коли ракетні компекси не відрізняєте від танків, чи Ви з подоляковських, які не служили в армії і на БРДМ кажуть танк? Це середня цифра, а при фінансуванні і налагоджені, то можна було і більше. Завод КРАЗ мав можливість випускати за рік тисячу автомобілів, трішки менше гармат(стволів) міг виготовляти Краматорський завод. Це я про САУ "Богдана", про які Ви 4 штуки ведете мову? Те ж стосується "Нептуна", бо не одна зараза не крила наші міста з моря "Калібрами". А "Вільха М" вже були в роботі ще при попередниках.
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18.07.2022 21:50 Ответить
Для арабів і тайців ми могли робити все. Якби було фінансування, то мали б Вербу, що стріляє до 120 км. Нептунів було б більше і всього іншого. Але, був асфальт...
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18.07.2022 21:55 Ответить
был не асфальт а предательство кремлевского кротовника - при участии не лоха и не преЗЕдента
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19.07.2022 05:05 Ответить
танки не робились не тому що не могли,а тому що нафіг дорого,один оплот або рота т64 ,вибір по моєму очевидний...
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18.07.2022 21:56 Ответить
Не могли чи не було за що ? (( Різниця суттєва - не могли це коли б не було можливостей виготовити , а не виділяли кошти на виробництво - це зовсім інше (( І коли виробник ракет підтверджує що їх не виготовляли бо замовлення не було , то це не тому що "не могли" а тому що зелені придурки дороги будували , а у той час КБ Луч для арабів Стугни робив якими тепер кацапів палять (( те саме з іншими заводами оборонпрому які на одноденний робочий тиждень переводили у 2021 .
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19.07.2022 00:44 Ответить
А разве кто-то верил, что будет война? Войны никто не ожидал, так зачем оружие. Лучше бабло в асфальт закатать, там откаты до 40% можно делать. Пример - сделали дорогу на 3 см уже и миллионы в кармане.
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18.07.2022 21:41 Ответить
бред не пиши - мало кто верил из населения - но зеленый и его шобла все знали их предупреждали и они сознательно провалили подготовку тем самым позволили убить с десяток тысяч наших людей дополнительно
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19.07.2022 05:09 Ответить
Вони самі готувалися: розмінували Чонгар, саботували виробництво ракетних систем, розставляли на важливих місцях своїх людей, передавали списки патріотів, тощо
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19.07.2022 11:04 Ответить
Это и дураку ясно, даже во второй мировой главную роль играло оружие. А сейчас роль оружия еще выше стала. Это война технологий - у кого они более продвинуты тот и победитель.
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18.07.2022 21:34 Ответить
Вангую - підримка зброєю уповільниться, тому що захід неоднаразово заявляв, що ця війна може затягнутися на роки. Тобто за якимось дивом їм потрібно потягнути час. Скоро стане зрозуміло навіщо.
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18.07.2022 21:41 Ответить
Маячня .. ВПК Заходу останні два десятиліття знаходився "у зимовій сплячці ", зараз виробничі потужності військових заводів , готують до запуску - на повну ,, тому підтримка України зброєю зростатиме , скільки б війна не йшла . Україну вже не залишать сам на сам з ордою , бо поразка України , світовим суспільством сприйметься як поразка всього західного світу . Не секрет що ця війна , більшістю світу сприймається як війна не лише України з паРашою , а і всього Заходу , який стоїть за спиною України . Програти кацапам , Захід дозволити собі не може , бо це стане для нього - повною втратою престижу і болючим іміджевим крахом ..
Країни Заходу до речі , схоже теж усвідомили загрозу , то ж в їхніх планах в подальшому , озброїти свої армії - до зубів , а для цього треба - запускати конвеєр ВПК.. Он наприклад - Немеччина вже оголосила про виділення 100 млрд ( рекордна сума за останні десятиліття ) на нові озброєння для Бундесверу . . Інші країни теж замислились .
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18.07.2022 22:53 Ответить
Ви вірно підмітили, що захід буде шаленими темпами озброюватиме... себе...
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19.07.2022 10:49 Ответить
не писти кацап тупой
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19.07.2022 05:10 Ответить
Доки військові не позбудуться ворогів і зрадників з найближчого оточення преЗе!дента, для перемоги буде мало будь якої, навіть, ************* зброї!
А нашим славним Збройним Силам слава!
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18.07.2022 21:42 Ответить
https://war2022-info.com/sotni-dagestanczev-otkazalis-voevat-v-ukraine/ 18/07/2022 Сотни дагестанцев отказались воевать в Украине
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18.07.2022 22:05 Ответить
Смерть кацапам!
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19.07.2022 00:09 Ответить
Химмарсы хороши чтобы лупить по складам и штабам но к сожалению только они +гаубицы не способны решить исход войны. Нужно ПВО,ПРО и дальнобойные ракеты а так-же авиация. Украина-же не против диких повстанцев воюет а против как минимум 3 армии мира у которой избыток всяческих пусть и не самых лучших вооружений и боеприпасов к ним. Надеюсь Американцы это понимают и надеюсь их помощ не для галочки а для победы и поэтому эта помощ будет нарастать. а иначе война будет идти многие годы с неизвестным результатом. Все зависит от США.
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19.07.2022 10:37 Ответить
На рабZZee потерь всирамно нет...скаже хенерал конашенков... сдохло 10 Бурятов от СкреПОНОСа...и все...
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19.07.2022 11:10 Ответить
 
 