Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором этого стало прибытие систем HIMARS, - Залужный - Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел беседу с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Залужного.
В сообщении отмечается: "Поддерживаю диалог с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке.
Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящие прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива.
Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу".
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Треба більше , тоді рашисти повтікають.
Наприклад ми можемо вдарити по базах окупантів в Криму.
Й.бни по складику-у
Все там з землею зрівняй . .
Країни Заходу до речі , схоже теж усвідомили загрозу , то ж в їхніх планах в подальшому , озброїти свої армії - до зубів , а для цього треба - запускати конвеєр ВПК.. Он наприклад - Немеччина вже оголосила про виділення 100 млрд ( рекордна сума за останні десятиліття ) на нові озброєння для Бундесверу . . Інші країни теж замислились .
А нашим славним Збройним Силам слава!