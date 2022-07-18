Венедиктова встречалась с Зеленским, но писать заявление по собственному желанию и уходить с должности по указу отказалась, - источники

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал ситуацию относительно отстранения Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и обнародовал информацию о том, что между Зеленским и Венедиктовой 18 июля состоялся разговор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Бутусов отметил: "Генпрокурор Венедиктова написала пост, из которого можно сделать выводы, что указ президента Зеленского об отстранении от должности она считает незаконным, поскольку процедура устранения генпрокурора по закону предполагает голосование в парламенте. Венедиктова ждет, когда ее вызывают народные депутаты и проголосуют.

По данным источников Цензор.НЕТ Венедиктова сегодня встречалась с Зеленским, но писать заявление по собственному желанию и уходить с должности по указу отказалась. И требует выступления в парламенте, чтобы отчитываться за свои действия, и чтобы ответить на вопросы депутатов".

Он продолжил: "После вчерашнего указа Зеленского ожидалось, что сегодня, согласно закону, Слуги народа соберутся на заседание и проголосуют за отчет генпрокурора и за отставку, для того чтобы этот вопрос поставить в повестку дня нужно всего 150 голосов, для отставки всего 226".

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Но никаких решений по Венедиктовой Верховная Рада не объявляла за целый день вообще. Это значит, что Зеленский не хочет, чтобы генпрокурор получила слово для выступлений, очевидно, чтобы не услышать неприятных ответов о себе и действующей власти.

Ситуация выглядит просто смешно – президент издал указ, не соответствующий закону, и его открыто отказались выполнять, а что делать в такой ситуации президент не продумал. Теперь указ завис в воздухе, Венедиктова продолжает работать в ОГПУ, а парламент и президентское большинство молчат и ждут команду из офиса президента, можно ли им выполнять указ и увольнять Венедиктову по закону, чего все от них ожидают".

"Но ответственность никто не хочет брать на себя. Наблюдаем за очередными кульбитами моновласти во время активных боевых действий на фронте, угрожающих всему государству и каждому из нас", - резюмировал главный редактор Цензор.НЕТ.

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Напомним, что вечером 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении генеральной прокурорки Украины Ирины Венедиктовой от исполнения обязанностей.