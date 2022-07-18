Венедиктова встречалась с Зеленским, но писать заявление по собственному желанию и уходить с должности по указу отказалась, - источники
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал ситуацию относительно отстранения Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и обнародовал информацию о том, что между Зеленским и Венедиктовой 18 июля состоялся разговор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Бутусов отметил: "Генпрокурор Венедиктова написала пост, из которого можно сделать выводы, что указ президента Зеленского об отстранении от должности она считает незаконным, поскольку процедура устранения генпрокурора по закону предполагает голосование в парламенте. Венедиктова ждет, когда ее вызывают народные депутаты и проголосуют.
По данным источников Цензор.НЕТ Венедиктова сегодня встречалась с Зеленским, но писать заявление по собственному желанию и уходить с должности по указу отказалась. И требует выступления в парламенте, чтобы отчитываться за свои действия, и чтобы ответить на вопросы депутатов".
Он продолжил: "После вчерашнего указа Зеленского ожидалось, что сегодня, согласно закону, Слуги народа соберутся на заседание и проголосуют за отчет генпрокурора и за отставку, для того чтобы этот вопрос поставить в повестку дня нужно всего 150 голосов, для отставки всего 226".
Но никаких решений по Венедиктовой Верховная Рада не объявляла за целый день вообще. Это значит, что Зеленский не хочет, чтобы генпрокурор получила слово для выступлений, очевидно, чтобы не услышать неприятных ответов о себе и действующей власти.
Ситуация выглядит просто смешно – президент издал указ, не соответствующий закону, и его открыто отказались выполнять, а что делать в такой ситуации президент не продумал. Теперь указ завис в воздухе, Венедиктова продолжает работать в ОГПУ, а парламент и президентское большинство молчат и ждут команду из офиса президента, можно ли им выполнять указ и увольнять Венедиктову по закону, чего все от них ожидают".
"Но ответственность никто не хочет брать на себя. Наблюдаем за очередными кульбитами моновласти во время активных боевых действий на фронте, угрожающих всему государству и каждому из нас", - резюмировал главный редактор Цензор.НЕТ.
Напомним, что вечером 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении генеральной прокурорки Украины Ирины Венедиктовой от исполнения обязанностей.
Пожалуйста, подождите...
А то что сейчас всего лишь активное изображение действий.🥁
Ненавижу на таких работать
Можливо "мудрий нарід",коли голосував за Зе, був впевнений,що "каждая кухарка может управлять государством".Але й тут "нарід" обдурили,бо дєдушка Ленін,якому приписують цей вислів, був не зовсім ідіот ,і сказав,що "каждая кухарка не способна управлять государством без обучения делу государственного управления"
ВО генпрокурора не може цього зробити.
Фактично наша влада заступається за рашистів.
Вивертаються як глисти в сраці.
Задовбали вже.
1. Западные партнёры очень сильно просят таки в конце концов определиться с главой САП, потому что сколько можно волыну тянуть. Два года Ермаку не нравится результат конкурса и главы нет. Зачем нам антикоррупционный прокурор, если это не Татаров например?
2. Генпрокурор Венедиктова, несмотря на стертые коленки, посадить Порошенко так и не сумела, чем не оправдала возложенных на неё надежд и перед электоратом невдобно. Теперь Порошенко будет сажать и.о. Алексей Симоненко, любимый мусор Януковоща, знаменитый своим потрясающим как для гос.служащего состоянием, активным участием в отмазывании Татарова, и дело Стерненко тоже стряпал именно он.
3. В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.
Хотя, хочу напомнить, что именно Ермак с Козаком курировали все эти "разведения", сворачивание оборонки и педалировали "мирные процессы урегулирования".
Но Баканов зарубу продул и вчера был отстранён, а сегодня Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении друга детства, хотя по его работе была обещана проверка и расследование. Зачем было его отстранять и обещать расследование? Ну не может шоумен без шоу. Хотя расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю. Отодвинули в сторонку и всё.
Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ, а возглавит это всё крайне увлекательное действо Василий Малюк, которого напрямую связывают с Татаровым и как следствие с Ермаком. Не, ну а шо? Удобно.
По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое, всё правильно делает, критиковать его нельзя и смысла мало. И есть Ермак, который не молодец, не умничка и вообще страшный, но по факту рулит всем именно он и сам в себе ищет коррупцию. Уроборос такой, не поймешь где голова, где жопа и когда всё это кончится.
Интересно, а вот все те, которые за Зеленского голосовали, они не против, что теперь всем рулит вовсе не Зеленский, а его секретарь?
https://t.me/tanya_adams/3148
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
Таня "Адамс" Худякова жжот як завжди.
В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.
...расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю.
Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ... Не, ну а шо? Удобно.
По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое...
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 0:01 / 2:41 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
как тут про вошей и гнид не вспомнить ....
зеленський і Законність поняття несумісні!
Ох і міцно ж хтось тримає кришку рояля прихлопнутою!
Тому Зеленський і "наказав" прискорити призначення... одночасно унеможливлення призначення звільненням ГенПрокурора.
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Або, АнтіКорупційного Прокурора все-таки призначать, але з порушенням Закону.
Тому у адвокатів "правильних" підсудних АнтіКорупційного Прокурора у судах буде "залізний аргумент" відмазатись від покарання. Коли Суд буде брати до уваги порушення призначення і просто закривати небажанні справи.
дайте ему ещё сто дней - он и расстреливать научиться, даже лично, хотя по-прежнему боится громких звуков, если это, конечно, не апплодисменты восхищённой, глупой публики
Завжди задавай собі просте питання "А судді хто?". В даній ситуації, а хто є Зе і Єрмак, що вони звинувачують Венедіктову? Правильно, вони повні беззаконніки . А Венедіктову засудили. Грош ціна в базарний день такого рішення.
Людина з дуже середньої освітою не може зрозуміти наслідки своїх вчинків.
Були колись сподівання, що ця талановита людина на посаді президента України зуміє навчитись - але уви. Талани різні. У когось якийсь талан сприяє бути талановитим майже у всьому - бо - Людина. А у когось - талан може бути дуже цілеспрямований, наприклад - талан шахрая теж талан: надурити когось - щоб той повівся та ще й - о Боже! - вибрав шахрая у президенти.
Венедиктова на посаді генпрокурора ні в кого захвату не викликала,скоріш навпаки.Але навіть її ніхто не має права просто вигнати,порушуючи процедуру.Мені,наприклад,дуже цікаво послухати її звіт перед ВР,дізнатися,які такі мотиви для звільнення придумав Зе.Ну й ще маю надію,що Венедиктова не буде мовчати,а знає вона багато чого цікавого про зелену камарилью
Tout cela fait très désordre, la situation demanderait plutôt une unité, ces divisions sont très néfastes.
Почему бы не взять за яйки Татарова и Ермака?