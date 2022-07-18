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зерно (1039) оккупация (9975) Запорожская область (2826)

Оккупанты захватывают элеваторы в Запорожье в случае отказа фермеров сотрудничать

зерно

Россияне продолжают воровать украинское зерно, для этого они "национализируют" элеваторы на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

На Запорожье оккупанты создали "Государственную зерновую компанию", на баланс которой оформили 20 элеваторов. "По факту эти элеваторы они украли, потому что их настоящие владельцы не согласились с ними сотрудничать", – говорится в сообщении.

Рашисты в большинстве случаев предлагают фермерам два варианта: либо продать зерно по фиксированной стоимости за тонну, в то же время названная цена в разы меньше рыночной, либо отдать хозяйство. С такой тактикой оккупанты только из Запорожской области ежемесячно вывозят до 100 тыс. тонн.

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Топ комментарии
+8
кацапи вбивці виродки і мародери
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18.07.2022 21:36
+7
Может одну ракетку запустить в колоборантов?
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18.07.2022 21:36
+6
довбані ублюдки.
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18.07.2022 21:35
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довбані ублюдки.
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18.07.2022 21:35 Ответить
Может одну ракетку запустить в колоборантов?
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18.07.2022 21:36 Ответить
Це ж доведеться вбити ЗЕуїбана!
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18.07.2022 21:41 Ответить
а тобі, що шкода? Ні, ну прикольніше було б лайв-шоу з його життя в тюрмі транслювати, і його шобли, весь світ би дивився, купу грошей можна заробити. Але к на це дивитимуться рідні тих хто загтнув з їх вини, от питання.
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18.07.2022 23:23 Ответить
кацапи вбивці виродки і мародери
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18.07.2022 21:36 Ответить
Генетичний бруд, зібраний з усієї Планети у резервації за колючим дротом з відповідною назвою - *********.
Безславні ублюдки.
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18.07.2022 21:39 Ответить
Навіть Гітлер на всі твори мистецтва мав документи від колишніх власників і його не змогли звинуватити в крадіжці творів мистецтва.
А кацапи це банальна злодійкувата нація-дегенератів
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18.07.2022 21:49 Ответить
партизанити,
чіпляли б тим падлам трекери gps,
і передавали б координати зсу
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18.07.2022 21:55 Ответить
іди же партизань, зебіл, нагаласував же ти три роки тому
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19.07.2022 00:27 Ответить
В 1920-х годах Гитлер из художника превратился в коллекционера. На деньги от продажи книги «Моя борьба», написанной им в 1925-1926 годах, а также пожертвования почитателей, Гитлер скупал картины немецких художников 19-го века. В будущем он мечтал основать «Музей фюрера» в Линце.

Картины приобретались работавшими на Гитлера агентами, передавались фюреру лидерами других стран в качестве подарков и конфисковались из музеев государств, захваченных Германией во время Второй мировой войны. К 1945 году личная коллекция Адольфа Гитлера насчитывала 6755 картин старых мастеров.
https://tjournal.ru/stories/130378-adolf-gitler-do-diktatorstva-mechtatelnyy-hudozhnik-i-nesostoyavshiysya-arhitektor
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18.07.2022 21:57 Ответить
Важко усвідомити , що на нашу землю ступили голодранці і вбивці із
кацапстану !

Крадуть ВСЕ І це при тому , що це друга армія в світі по кількості і озброєннню !!
Щоб ви всі подавились нашим зерном 😠
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18.07.2022 22:03 Ответить
І здохли
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18.07.2022 22:36 Ответить
На місці фермерів, яким загрожує віджим зерна, я б його полив якоюсь хімією (бажано без запаху, щоб не спалили), щоб воно з часом попсувалося чи стало отруйним!
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18.07.2022 22:50 Ответить
А эти дол…бы сами на комбайны и трактора сядут и будут убирать урожай в свободное от службы время ))
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18.07.2022 23:09 Ответить
 
 