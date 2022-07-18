Оккупанты захватывают элеваторы в Запорожье в случае отказа фермеров сотрудничать
Россияне продолжают воровать украинское зерно, для этого они "национализируют" элеваторы на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.
На Запорожье оккупанты создали "Государственную зерновую компанию", на баланс которой оформили 20 элеваторов. "По факту эти элеваторы они украли, потому что их настоящие владельцы не согласились с ними сотрудничать", – говорится в сообщении.
Рашисты в большинстве случаев предлагают фермерам два варианта: либо продать зерно по фиксированной стоимости за тонну, в то же время названная цена в разы меньше рыночной, либо отдать хозяйство. С такой тактикой оккупанты только из Запорожской области ежемесячно вывозят до 100 тыс. тонн.
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+8 stavr
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Безславні ублюдки.
А кацапи це банальна злодійкувата нація-дегенератів
чіпляли б тим падлам трекери gps,
і передавали б координати зсу
Картины приобретались работавшими на Гитлера агентами, передавались фюреру лидерами других стран в качестве подарков и конфисковались из музеев государств, захваченных Германией во время Второй мировой войны. К 1945 году личная коллекция Адольфа Гитлера насчитывала 6755 картин старых мастеров.
https://tjournal.ru/stories/130378-adolf-gitler-do-diktatorstva-mechtatelnyy-hudozhnik-i-nesostoyavshiysya-arhitektor
кацапстану !
Крадуть ВСЕ І це при тому , що це друга армія в світі по кількості і озброєннню !!
Щоб ви всі подавились нашим зерном 😠