Есть некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже, – Резников провел беседу со своим американским коллегой Остином
Министр обороны Украины провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Резников отметил: "Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину и т.д. Кроме того,
Ллойд Остин имеет некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже".
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хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
і можна шмаляти по мордору?
Причому звіздять ще до її отримання...
Хто вам заважає принести такі хороші новини?
В якій ви школі вчилися?
Вже дістала ця зелена диктатура. Страшно за себе і за Україну з такою владою