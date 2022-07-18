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помощь (7419) Резников (1168) Остин Ллойд (408)

Есть некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже, – Резников провел беседу со своим американским коллегой Остином

резніков,остін

Министр обороны Украины провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину и т.д. Кроме того,
Ллойд Остин имеет некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже".

Читайте: Рамштайн-4: Следующая встреча состоится онлайн 20 июля, - Пентагон
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Топ комментарии
+56
Мабуть Остін не повідомив деталей, щоб Рєзніков не розбовкав дочасно чого не треба!
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18.07.2022 21:44
+34
Невже в'***** по масквє.
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18.07.2022 21:44
+31
Путін здох?
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18.07.2022 21:49
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Знов все зіллє .
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18.07.2022 21:43 Ответить
Нічого не зіллє, американці знають всіх кацапських крис напєрєчьот.
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19.07.2022 09:42 Ответить
Мабуть Остін не повідомив деталей, щоб Рєзніков не розбовкав дочасно чого не треба!
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18.07.2022 21:44 Ответить
Б** как с этого не проорать после вагнеровского слива...
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18.07.2022 22:14 Ответить
Резников переплюнул Арестовича !!!
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18.07.2022 22:14 Ответить
Інспекція Пентагону зустрічатиме зброю вже з Резніковим - вони вже у Києві -Юрій Швець 30 хв тому
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18.07.2022 22:14 Ответить
Засуньте того кгбшника швеця собі у сраку. Його вже давно треба було б закрити, бо ******* реально повну *****, працюючи на кацапів.
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18.07.2022 23:08 Ответить
заспокоїлися ? підіть візьміть пирожок у Єрмака ))
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18.07.2022 23:18 Ответить
доречі, у вчорашньому відео Швець розповів як Єрмака у ранок лютого нападу на Київ з"явився чомусь пізніше біля Херсону - він перевіряв роботу зрадників Баканова чи у нього явка з кремлівським Швецом там видбулася?
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19.07.2022 00:32 Ответить
Збирався драпати, але його завернули щоб додєлав начате.
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19.07.2022 09:44 Ответить
👍😯😠
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19.07.2022 10:32 Ответить
Невже в'***** по масквє.
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18.07.2022 21:44 Ответить
Думаю дають шостий флот в аренду на місяць Крим зачистити
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18.07.2022 23:22 Ответить
Таки Швець мав рацію, а Спарц Віка - кулемет?
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18.07.2022 21:46 Ответить
Путін здох?
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18.07.2022 21:49 Ответить
Ще, нажаль, ні! Але пісня вже готова - https://youtu.be/x8DOfGW86sQ слухати
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18.07.2022 21:53 Ответить
Дуже сподіваюсь. І американці про це дізнались раніше Шойгу та Патрушева.
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18.07.2022 21:56 Ответить
Это мечта всей планеты, но пока увы.
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18.07.2022 21:57 Ответить
ну путін поки. нажаль не здох. але пишуть. що спроба отруїти патрушева була
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18.07.2022 22:12 Ответить
Баширов і пєтров.
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18.07.2022 22:18 Ответить
Ллойд Остін серед військових світу,це приблизно як система Ллойда в судоплаванні!
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18.07.2022 21:50 Ответить
и парашники, прочитав его маляву, начали срочно перемещать склады со 100 км от линии фронта на минимум 200 )) "конспиратор" от рождения этот резников ))))
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18.07.2022 21:50 Ответить
Не все так просто. Может быть, там новые современные тепловизоры, а орки заметушились и очередную свою атаку сорвали.
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18.07.2022 21:54 Ответить
пока у власти дерьмак и его приблуды, ничо современного давать никто не будет. судя по той теме которую они подняли, никто сегодняшними технологиями так опасно рисковать не будет. даже если речь и о тепловизорах.
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18.07.2022 22:05 Ответить
Ну і нехай підвозять БК за 200 км. Інтенсивність арти значно зменшиться
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18.07.2022 23:16 Ответить
Таки ATACMSы?
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18.07.2022 21:50 Ответить
або Фалкони..
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18.07.2022 21:55 Ответить
f-16!!!!
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18.07.2022 22:00 Ответить
Если в последней модификации то это суперсамолет
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18.07.2022 22:03 Ответить
или А-10 )))
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18.07.2022 22:28 Ответить
А 10 нажаль без переваги у повітрі будуть легкі мішені в них швидкість 700-800: км.годину такий собі літаючий БТР.
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18.07.2022 23:24 Ответить
Tamogavk
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18.07.2022 22:49 Ответить
Деякі хороші новини.
Лучше Хаймерса - только два Хаймерса.
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18.07.2022 21:52 Ответить
Неужели истребители....
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18.07.2022 21:53 Ответить
сибирь как горела пять лет назад, так и сегодня горит. Ничего не поменялось. Но кацапам на свои пожары похер. Эта злокачественное образование на глобусе мира - самый большой загрязнитель атмосферы:
https://www.ventusky.com/?p=45;91;1&l=pm25&t=20210804/1500
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18.07.2022 22:36 Ответить
Пошутил? Ничего, про то, что укры выкопали Черное море и уничтожили в нем Черноморский флот рф, тоже когда-то шутили. Особенно про флагман ЧФ много шутили, как укры его кастрюлями закидают.
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18.07.2022 22:00 Ответить
вила кастрюли... тризубцы - че есть тем и забьем... Если бы же склады не "устали" бы....
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18.07.2022 22:19 Ответить
Были слухи, что первые наши 12 пилотов получат летные сертификаты 30 июля.
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18.07.2022 21:56 Ответить
Подводя итог трех комментариев - подводные истребители и сертификаты для их первых 12 пилотов.
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18.07.2022 21:58 Ответить
Интригует, чертяга
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18.07.2022 21:53 Ответить
Наши уже обучаются
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18.07.2022 21:58 Ответить
НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
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18.07.2022 21:56 Ответить
Скоріше за все спочатку дадут ER Glmrs на 150 км перевірити як русня волати буде і до куди буде свої склади переміщувати
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18.07.2022 21:56 Ответить
это уже было две недели назад. На дипстейтмэп линеечка есть а правом нижнем углу ))
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18.07.2022 23:05 Ответить
дають купу ракет на 500 км
і можна шмаляти по мордору?
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18.07.2022 21:57 Ответить
Нехай краще тихо,без новин,дадуть нам щось дуже потрібне.Менше слів,більше діла.Досить вже з нас шоу,а потім всі добрі починання коту під хвіст,бо у когось словесна діарея
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18.07.2022 21:58 Ответить
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18.07.2022 22:14 Ответить
і руки повідрубував..бо дофіг у них часу триндіти і в мережах
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18.07.2022 22:19 Ответить
Не даром Москва оголосила повітряну тривогу , скоро орки її самі спалять ! Не вперше )
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18.07.2022 22:00 Ответить
Резнікову пообіцяли Смарт унітаз в кабінет?
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18.07.2022 22:06 Ответить
Це буде така психологічна атака, що свинособакам залишиться тільки використання ядерної зброї по бурятії, щоб хоч якось зменшити бунт який там підніметься.
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18.07.2022 22:15 Ответить
Швидше смарт памперс.)))
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18.07.2022 22:38 Ответить
Мне ночью снился сон прекрасный, Москва...
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18.07.2022 22:07 Ответить
Юрій Швець. 20 хв тому. Инспектори Пентагону вже Вв МОУ , разом будуть контролювати поставки зброї- допі...лікався дехто
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18.07.2022 22:07 Ответить
даже если это так, то пока дерьмак проведёт все соответствующие законам процедуры по их допуску к гостайнам Украины, (а скорее всего будет найдены тёмные пятна в их биографиях) то можно предположить, что раньше будут запущены в работу органы по борьбе с коррупцией и их руководители, чем инспектора приймутся за дело.
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18.07.2022 22:19 Ответить
Вони по поставках своєї зброї працюватимуть - а Кіно Єрмака то буде ще те кіно!!! Обсеруться
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18.07.2022 22:26 Ответить
А Дєрьмак має допуск?
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18.07.2022 23:25 Ответить
Там ще про закони людина сказала - а Єрмак та закони це ж буденність зеленого запліснявіння , які закони ??? Вои зараз на закони війни мають надію , а воно щось не вийшло. НЕНАЧАСІ не спрацювало, як й марафон без шлюх Ахмєтова-Медведчука вже не той ... Й усі побіли по правдивих сайтах...
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19.07.2022 00:36 Ответить
Десь у Бєлгороді:
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18.07.2022 22:08 Ответить
Краще мовчи!
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18.07.2022 22:19 Ответить
Резніков вже подав заяву за власним бажанням ?
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18.07.2022 22:19 Ответить
Спочатку деталі мають відчути на собі кацапи, а тпотім можна і з народом поділитись, бо в нас чомусь усе навиворіт.
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18.07.2022 22:21 Ответить
Во. Про прибуття хімер мали першими взнати орки, розвантажуючи БК в Луганську, а не тв-шоу єдині новини...
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18.07.2022 22:40 Ответить
В одной африканской стране решили, что расплодившиеся вороны наносят большой ущерб сельскому хозяйству и правительство объявило компанию по отлову и уничтожению, для чего были сделаны и расставлены специальные ловушки. Но из этого ничего не получилось, так как местное население собиралось вокруг ловушек чтобы наблюдать за процессом и своими криками и галдежом распугивало всех птиц. Мне эта ситуация до боли напоминает нашу, когда наши керманычи, вместо того чтобы тихо получить вооружение и ударить по крымского мосту, или базированию черноморского флота и т.д. и т.п. долго и с упоением рассказывают чем, когда и как они это сделают, предоставляя противнику шанс подготовиться и принять меры противодействия.
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18.07.2022 22:21 Ответить
споко, ми зачекаємо. Хороші новини варті щоб почекати.
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18.07.2022 22:23 Ответить
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18.07.2022 22:24 Ответить
Хороші новини це прапор над Херсоном. А так, цей гнилий звіздьож про чергову вундервафлю, трохи підзаколупав.
Причому звіздять ще до її отримання...
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18.07.2022 22:37 Ответить
Ну то вперед, біжіть швиденько звільняйте Херсон.
Хто вам заважає принести такі хороші новини?
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18.07.2022 22:46 Ответить
Генштаб зелений заважає. Військові давно хочуть звільнити Херсон.
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19.07.2022 10:50 Ответить
Мене особисто не так Херсон хвилює, як невідомо хто в ОП і сам чорт небритий. Якщо там буде менше зрадників, а буде більше патріотів України - тоді і Херсон швидше знову стане українським і не тільки Херсон.
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18.07.2022 23:11 Ответить
Пилотяги уже осваивают Ф-16, тоже мне новость)
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18.07.2022 22:41 Ответить
Та не з "ОстінИМ", а з "ОстінОМ"!
В якій ви школі вчилися?
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18.07.2022 22:45 Ответить
Зробіть спочатку мовчки,потім патякайте....Хоч корки їм в ротяки позабивай,що цьому міністру що його шефу.Балаболи блін...
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18.07.2022 22:55 Ответить
Неужели у США нашелся доброволец-генерал Пиночетенко, из старой диаспоры?
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18.07.2022 23:04 Ответить
А існує якась можливість того, щоб США почали висувати своїх кандидатів на ТОПові посади в українській владі? В Афгані вони ж так ніби робили. Та й в Іраку також.

Вже дістала ця зелена диктатура. Страшно за себе і за Україну з такою владою
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18.07.2022 23:08 Ответить
Zеленое говно скинут с трона?
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18.07.2022 23:20 Ответить
дадуть Єрмаку захист свідка й тихенько викинуть ,а символ країни залишать на троні
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19.07.2022 01:10 Ответить
хорошая новость? агента фсб єрмака арестовали? нет? а посему?
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19.07.2022 06:09 Ответить
Хоче похвалитись що для ЗСУ відшита зимова форма.
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19.07.2022 06:58 Ответить
Бла, бла, бла... "Позитив" аж зашкалює.
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19.07.2022 08:20 Ответить
 
 