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Евросоюз (16683) Кулеба Дмитрий (2880)

Украина продолжает работать над интеграцией во внутренний рынок ЕС и продвижением секторальной интеграции, - Кулеба

кулеба

Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС намерена продолжать путь к членству в Евросоюзе и уже сделала первые шаги в этом направлении, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении к Совету ЕС по иностранным делам в понедельник.

"Мы будем и дальше ускоренными темпами приближать наше законодательство к законодательству ЕС согласно перечню приоритетных евроинтеграционных законопроектов на 2022 год", - сказал Кулеба в своем обращении в понедельник, отметив, что это первая встреча после исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем внедрение важных реформ, в частности, направленных на укрепление верховенства права и антикоррупционных институтов. Мы продолжаем работать над интеграцией во внутренний рынок ЕС и продвижением секторальной интеграции", - добавил министр.

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При этом он назвал приоритетами украинской стороны устранение всех барьеров в таможенной, промышленной и транспортной сферах, интеграцию в энергетическое, цифровое, роуминговое и платежное пространство ЕС, а также внедрение "Европейского зеленого курса".

"У нас есть домашнее задание, и мы намерены выполнить его должным образом. Мы надеемся на такой же подход со стороны наших партнеров", - резюмировал Кулеба.

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Топ комментарии
+2
Брайтон-Біч перейменують в Український Шлях. Так вирішила міська рада Нью-Йорка. Знакова для багатьох радянських та пострадянських емігрантів набережна свого часу стала квінтесенцією усього перенесеного до Америки «совка», ностальгія за яким скрізь відчувається тут. Але відтепер тим, хто ностальгує за Москвою, матрьошками та балалайками, доведеться звикати до нових назв. Було Brighton Beach, стало Ukrainian Way, про що написав, в тому числі, посол України в ООН.
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18.07.2022 22:01
+2
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18.07.2022 22:13
+1
речь про перекресток, соединяющий с Бруклиным.
Типа площадь.
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18.07.2022 22:07
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Брайтон-Біч перейменують в Український Шлях. Так вирішила міська рада Нью-Йорка. Знакова для багатьох радянських та пострадянських емігрантів набережна свого часу стала квінтесенцією усього перенесеного до Америки «совка», ностальгія за яким скрізь відчувається тут. Але відтепер тим, хто ностальгує за Москвою, матрьошками та балалайками, доведеться звикати до нових назв. Було Brighton Beach, стало Ukrainian Way, про що написав, в тому числі, посол України в ООН.
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18.07.2022 22:01 Ответить
речь про перекресток, соединяющий с Бруклиным.
Типа площадь.
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18.07.2022 22:07 Ответить
Тобі сіна не дали ? Що таке «перекресток»
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18.07.2022 22:17 Ответить
пересечение улиц, бестолковый.
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18.07.2022 22:21 Ответить
Це там так в кацапії називають «перекресток» ) а у нас перехрещення кожної вулиці такий собі Майдан
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18.07.2022 22:25 Ответить
тобі про мову ворога, якою спілкуєшся
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18.07.2022 22:25 Ответить
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18.07.2022 22:13 Ответить
От цікаво..скільки ще президентських строків ми інтегруватись будемо у Європу?? А все жадоба наших керманичів...
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18.07.2022 22:29 Ответить
"... і на далі прискореними темпами...",-кулєба, шо ти пздиш, з ким прискореними темпами, з дєрьмаком і татаровим?
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18.07.2022 22:32 Ответить
Мені одному здається що влада інтегрується в парашу?
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19.07.2022 09:59 Ответить
 
 