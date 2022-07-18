Украина продолжает работать над интеграцией во внутренний рынок ЕС и продвижением секторальной интеграции, - Кулеба

Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС намерена продолжать путь к членству в Евросоюзе и уже сделала первые шаги в этом направлении, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении к Совету ЕС по иностранным делам в понедельник.

"Мы будем и дальше ускоренными темпами приближать наше законодательство к законодательству ЕС согласно перечню приоритетных евроинтеграционных законопроектов на 2022 год", - сказал Кулеба в своем обращении в понедельник, отметив, что это первая встреча после исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем внедрение важных реформ, в частности, направленных на укрепление верховенства права и антикоррупционных институтов. Мы продолжаем работать над интеграцией во внутренний рынок ЕС и продвижением секторальной интеграции", - добавил министр.

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При этом он назвал приоритетами украинской стороны устранение всех барьеров в таможенной, промышленной и транспортной сферах, интеграцию в энергетическое, цифровое, роуминговое и платежное пространство ЕС, а также внедрение "Европейского зеленого курса".

"У нас есть домашнее задание, и мы намерены выполнить его должным образом. Мы надеемся на такой же подход со стороны наших партнеров", - резюмировал Кулеба.

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