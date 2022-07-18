Вопрос борьбы с корректировщиками вражеского огня будет рассматриваться на заседании Ставки, - Данилов
На ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины будут рассмотрены вопросы борьбы с корректировщиками вражеского огня.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этот вопрос (борьбы с корректировщиками вражеского огня. – Ред.) на контроле нашего президента. Не исключаю того, что на ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое должно состояться на этой неделе, этот вопрос будет рассматриваться. Президент такое задание поставил. Мы такое заседание готовим", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что задержания таких людей правоохранительными органами проходят на территории Украины ежедневно, однако не обо всех случаях объявляется публично.
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А "боротися" як збираються - забороною телеграму, вайберу, та інших месенджерів?
Щось смоктунці типу данілова активізувались - бояться повторити долю баканова?
З.І. Людей це дуже деморалізує , а місцеві керманичі тільки ухмиляються на людські прокльони...
Недолік - покарання годиться тільки для коригувальників чоловічої підлоги, тож треба подбати і
жіночийсучий варіант адекватної брутальності.
допоміг вбити десятки людей,
а покарання сказали щоб більше так не робив