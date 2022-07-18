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Данилов (1066) обстрел (25742)

Вопрос борьбы с корректировщиками вражеского огня будет рассматриваться на заседании Ставки, - Данилов

данілов

На ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины будут рассмотрены вопросы борьбы с корректировщиками вражеского огня.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот вопрос (борьбы с корректировщиками вражеского огня. – Ред.) на контроле нашего президента. Не исключаю того, что на ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое должно состояться на этой неделе, этот вопрос будет рассматриваться. Президент такое задание поставил. Мы такое заседание готовим", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что задержания таких людей правоохранительными органами проходят на территории Украины ежедневно, однако не обо всех случаях объявляется публично.

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Топ комментарии
+28
Ішов 5-й місяць широкомасштабного вторгнення.
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18.07.2022 22:40
+15
Боже мій, як пафасно - СТАВКА!
А "боротися" як збираються - забороною телеграму, вайберу, та інших месенджерів?
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18.07.2022 22:41
+11
корегувальників треба тихенько в «безвісті зниклим»
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18.07.2022 22:40
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Ішов 5-й місяць широкомасштабного вторгнення.
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18.07.2022 22:40 Ответить
Не смішно , менти спасають їх так само як інших п'яних богів за рулем щоб місцеві їх самі не пошматували
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18.07.2022 22:42 Ответить
Ну тобі звідти видніше.
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18.07.2022 23:01 Ответить
На цензурі за дев'ять років достатньо описано , навіщо про « тобі» «звідки» я пишу ? Хоч я напишу вам про «біженців» в Ірландії от мені тут видніше
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18.07.2022 23:40 Ответить
корегувальників треба тихенько в «безвісті зниклим»
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18.07.2022 22:40 Ответить
"Тихенько" не дасть ефекту. Публічно і жорстоко.
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18.07.2022 22:42 Ответить
Є куча європейських комісій які волати будуть про права людини ! Тихенько , кому потрібно буде знати як урок
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18.07.2022 22:45 Ответить
Боже мій, як пафасно - СТАВКА!
А "боротися" як збираються - забороною телеграму, вайберу, та інших месенджерів?
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18.07.2022 22:41 Ответить
Мабуть планують під шумок війни "Єдиний вайбер" "Единий телеграмканал".Вова прийшов не з ракетних військ, а з цеху де знають толк відосам і пропаганді.
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18.07.2022 22:50 Ответить
СТАВКА!!! а до Резнікова на довгу співпрацю прибули інспектори з Пентагону - Ю швець 50 хв тому
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18.07.2022 22:42 Ответить
Знайшла кого слухати. Ше гіркінастрєлкова послухай
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19.07.2022 03:30 Ответить
Боже ж як вчасно! А слово то яке - «Ставка».
Щось смоктунці типу данілова активізувались - бояться повторити долю баканова?
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18.07.2022 22:43 Ответить
Вони такі хлипкі, можливості вижити у них не має. Зкорегував, а до ранку не дожив, здоровья слабке, і обовязково некролог у чвтвх та у пресі. На десятому загиблому кількість бажаючих дуже зменьшиться.
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18.07.2022 22:45 Ответить
Верховний гівнокомандувач називає своє шобло "Ставкою"? Він об'ївся коксу і вважає себе Сталіним?
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18.07.2022 22:46 Ответить
Або Гітлером. Пам''ятаєте 6 палату:№"Я Напалеон!"
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18.07.2022 22:49 Ответить
якой нах "ставкі"? це робота поліції та сбу. хай виконують.
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18.07.2022 22:46 Ответить
Йокерний бабай, нарешті, дочекалися, буде засідання "Ставки" і тоді буде нове звання кварталірамісімус. Хай ще хтось пікне, що Володя не служив. А після "Ставки" підуть "Явки" і коригувальники всі до єдного здохнуть. Мабуть почнуть з основних, з ОП?
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18.07.2022 22:48 Ответить
До закриття каналів у них руки дійшли відразу, а до корегувальників тільки тепер, коли вже це не особливо і актуально.
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18.07.2022 22:48 Ответить
А д'єрмак знає, де і коли буде засідання Ставки?
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18.07.2022 22:50 Ответить
Татаров йому доповість )
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18.07.2022 22:52 Ответить
Кара одна і справедлива, для такого падла, за законами воєнного стану "павешение на березе"
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18.07.2022 22:52 Ответить
А навіщо на таке красиве дерево гімно вішати , а на весні сік з нього пити . Над мостом і замінувати так щоб ні один чорт не проліз
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18.07.2022 22:54 Ответить
питання для засідання цілої ставки....тепер залишилось одне - нехай міністр МВД розробляє план поквартирного обходу на предмет виявлення підозрілих особ
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18.07.2022 22:54 Ответить
При попытке к бегству. Что, неужели нельзя заставить бежать?
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18.07.2022 22:55 Ответить
..невже дермаків-татарових пов"яжуть прямо на засіданні "ставки"?
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18.07.2022 22:57 Ответить
"велика коригувально-спіймальня"...
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18.07.2022 22:59 Ответить
З асфальту.
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18.07.2022 23:05 Ответить
будут блогеров хватать за съемку на телефон
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18.07.2022 22:59 Ответить
скільки можна цацкаться с цими падлюками-корегувальниками. А то читаешь в новинах- піймали к орегувальника та посилання на статтю закону за яким типа його буде покарано... і тишина. Ну , і що? Ну , посадять. Деякий, час відсидить, потім приймуть закон типа "Закон Савченко" і випустять. А людей, які постраждають або загинуть через дії цих нелюдів не повернешь. Так от буде справедливо вивозити ціх уродів поближче до передової і просто розстрілювати.
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18.07.2022 22:59 Ответить
Главные корректировщики- Дерьмак, Татаров и Демченко. Остальные у них на подтанцовках.
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18.07.2022 23:00 Ответить
Ветеринар , что , с него возьмёшь
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18.07.2022 23:01 Ответить
Главные корректировщики- Дерьмак, Татаров и Демченко. Остальные у них на подтанцовках.
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18.07.2022 23:01 Ответить
квалифицировать как измену родине со всеми вытекающими последствиями!
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18.07.2022 23:01 Ответить
Не тупите. Внесите в криминальный кодекс изменения и приравняйте "корегування вогню" к особо тяжкому преступлению. Корректировщик огня - такой же враг как и русский солдат. По скольку расстреливать нельзя, то пожизненное и конфискация.
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18.07.2022 23:08 Ответить
Зібрати в загоні, видати айфони і хай визивають агонь на себя.
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18.07.2022 23:09 Ответить
Ставку в 1941 годы придумали краснопузые идиоты Сталина...а браццкий договор Молотов-Риббентроп рработает даже сегодня...
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18.07.2022 23:19 Ответить
і не тільки з корегувальниками , а ще й з тими довбнями що понаставляли сирен по пять штук на хуторах в три хати (південь) і що виють по годині на тривогу шо вдень шо в ночі...
З.І. Людей це дуже деморалізує , а місцеві керманичі тільки ухмиляються на людські прокльони...
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18.07.2022 23:24 Ответить
Є такий польський бренд Esperanza, виробляє побутову техніку. Зокрема слайсери (скиборізки), вартість у середньому 900-2000 грн. Пропоную придбати хоча б по слайсеру на область - і робити отак: упіймали коригувальника, 100% довели провину, і *** скотиняці у слайсер - і на тоненькі скибочки. Окрім іншого, це буде буквальним втіленням вислову "шоб тебе *** на пятаки порезали и в автомат с газировкой кинули"
Недолік - покарання годиться тільки для коригувальників чоловічої підлоги, тож треба подбати і жіночий сучий варіант адекватної брутальності.

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19.07.2022 00:21 Ответить
треба максимальне покарання,

допоміг вбити десятки людей,
а покарання сказали щоб більше так не робив
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19.07.2022 00:21 Ответить
А что с ними разговаривать? К стенке.
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19.07.2022 00:32 Ответить
Как-бы из партии Зеленых никто не спалился на корректировке огня. А там такие есть
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19.07.2022 01:08 Ответить
Так все ж таки корЕгувальники чи, може, корИгувальники? У статті є і так і так, спершу подумав, що біполярний розлад знову почав проявлятися
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19.07.2022 03:34 Ответить
Ставка? Це як у сталіна? Вапще ******** нелох
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19.07.2022 04:40 Ответить
ставка верховного? ви ****..лися зовсім чи що?
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19.07.2022 05:28 Ответить
ну да,наконец доперло,наводчиков будут вылавливать! Где ты идиотен был вчера???
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19.07.2022 07:18 Ответить
 
 