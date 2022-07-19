Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Очевидцы говорят о 5 ракетах
В Одессе и области сработал сигнал воздушной тревоги, а в самом городе прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
Жителей просят оставаться в укрытии.
Местные Telegram-каналы сообщают об успешной работе ПВО.
йобана сука русня https://t.co/lDAgQYd8E6— Vitalii Umanets (@vitalii_umanets) July 18, 2022
Впоследствии заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич в комментарии "Суспільному" отметил: "В населенном пункте на Одесщине пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна
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хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
Посмотри это видео. Много интересного узнаешь.
И еще это видео от Юрия Швеца
Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації
https://t.me/matsulevichalex/582