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обстрел (25755) Одесса (7739) ПВО (2487)

Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Очевидцы говорят о 5 ракетах

В Одессе и области сработал сигнал воздушной тревоги, а в самом городе прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Жителей просят оставаться в укрытии.

Местные Telegram-каналы сообщают об успешной работе ПВО.

Читайте: Российские оккупанты вечером 18 июля обстреляли Никополь

йобана сука русня https://t.co/lDAgQYd8E6

— Vitalii Umanets (@vitalii_umanets) July 18, 2022

Впоследствии заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич в комментарии "Суспільному" отметил: "В населенном пункте на Одесщине пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна
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Топ комментарии
+12
НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
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19.07.2022 00:50
+11
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

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19.07.2022 00:56
+9
Смерть кацапам! Кацапія має зникнути на завжди!!!
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19.07.2022 01:34
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Міністр оборони України отримав дуже хороші новини в розмові з американським колегою. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 18 липня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін передав йому дуже хороші новини, які він незабаром оприлюднить.
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19.07.2022 00:45 Ответить
НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
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19.07.2022 00:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Посмотри это видео. Много интересного узнаешь.
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19.07.2022 08:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

И еще это видео от Юрия Швеца
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19.07.2022 08:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=98X8MIaoQcg&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

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19.07.2022 08:29 Ответить
Ти вважаєш за можливість вірити кгбешнику,їх бувших не буває
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19.07.2022 08:30 Ответить
Хуже ЗЕленой срани и Дерьмака нет ничего в нашей стране.
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19.07.2022 10:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

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19.07.2022 00:56 Ответить
По загиблих поки даних немає, є легкі поранення в 4 осіб. Два будинки ще палають. Два будинки не підлягають відновленню. Навколо в багатьох повбивало вікна. Збитки встановлюються.

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації
https://t.me/matsulevichalex/582
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19.07.2022 01:23 Ответить
Смерть кацапам! Кацапія має зникнути на завжди!!!
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19.07.2022 01:34 Ответить
Але рабів трохи треба залишити для відбудови країни
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19.07.2022 07:37 Ответить
 
 