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Госдепартамент США (1790) Баканов Иван (301) Венедиктова (726) Прайс Нед (109)

Мы следим за кадровыми перестановками в украинских властях, - Госдеп США об отстранении Баканова и Венедиктовой

прайс,нед

США следят за кадровыми перестановками в Украине, в том числе отстранением генпрокурора и главы СБУ, однако на обмен данными, в том числе разведывательными, это не повлияет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что США каждый день на связи с нашими украинскими партнерами.

"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (об отстранении – ред.), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", - сказал Прайс.

Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц", потому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса генпрокурора.

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"Мы занимаем проактивную позицию по информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации", - заявил Прайс.

Представитель Госдеп также сказал, что многие данные США передают офису генерального прокурора "на рутинной основе", они есть и в открытых источниках.

"Да мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться", - подытожил он.

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Как сообщалось, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора и назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора.

Сама Венедиктова заявила, что готова покинуть свой пост, но только с соблюдением всех процедур.

В тот же день от исполнения своих обязанностей был отстранен и глава СБУ Иван Баканов.
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Топ комментарии
+31
За цими шулерами потрібен жорсткий контроль, слідкуйте за руками
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19.07.2022 01:30
+30
Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.

в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️

потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
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19.07.2022 01:39
+24
Після блискавичного захоплення повної влади над усіма силовиками та Генпрокуратурою окрім ЗСУ, люди д'Єрмака-Татарова проголосують за обрання переможця конкурсу на голову САП, який в цьому розклАді перетворюється на весільного генерала.
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19.07.2022 01:31
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Буде дуже смішно, якщо Бакланова призначать генпрокурором, а Бенедиктову главою СБУ. Я навіть не здивуюсь, якщо так буде.
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19.07.2022 01:17 Ответить
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19.07.2022 01:26 Ответить
Після блискавичного захоплення повної влади над усіма силовиками та Генпрокуратурою окрім ЗСУ, люди д'Єрмака-Татарова проголосують за обрання переможця конкурсу на голову САП, який в цьому розклАді перетворюється на весільного генерала.
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19.07.2022 01:31 Ответить
Керівником СБУ має стати Мар'яна Безугла
- адже в такому разі жодна розвідка світу не збагне її задуму
і ми таки переможемо!
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19.07.2022 01:35 Ответить
Всё значительно проще и значительно хуже.
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
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19.07.2022 08:04 Ответить
За цими шулерами потрібен жорсткий контроль, слідкуйте за руками
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19.07.2022 01:30 Ответить
Cледите треба за своїми карманами.
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19.07.2022 07:33 Ответить
та скільки стежити вже можна, треба нарешті створити Військову Адміністрацію з управління Україною
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19.07.2022 01:32 Ответить
Варто пригадати президента південного Вʼєтнама якого спочатку американці підтримували а потім коли він їх перестал влаштовувати і заговорив про примиреня то його просто вбили і війна продовжувалася. Якщо би владу взяли військові то я впевнений що підтримка би продовжувалася
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19.07.2022 01:34 Ответить
Клоуна можна було б залишити, щоб був легітимний ... а ось військові змогли б усунути Єрмака та Татарова та всіх інших ОП покидьків зрадників. Тоді б легітимний залишався би президентом та без свого шобла ОПГ,та примусити його призначити на всі посади патріотів.
Але д у будь якому разі звісно що вся допомога яка йде в Україну вона спрямована для захисників а ні для ОП тож нічого б не змінилося б у. разі усунення ОП покидькив або клоуна разом з ними. Військові продовжували б захищати Україну все одно з клоуном або без нього
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19.07.2022 08:03 Ответить
Єрмака та Татарова та всіх інших ОП покидьків зрадників на передок, видати памперси і білий прапорець
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19.07.2022 08:47 Ответить
Очікування: нарешті буде нормальний генпрокурор
Реальність: в/о генпрокурора є на миротворці
https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/ Симоненко Алексей Юрьевич / Симоненко Олексій Юрійович / Simonenko Aleksej YUrevich
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19.07.2022 01:38 Ответить
Многоходовочка по генпрокурорші ... https://www.youtube.com/watch?v=GTyG2F4M4Jo
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19.07.2022 03:08 Ответить
потрібно петиція харанту про призначення прокурора з Миротворця
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19.07.2022 08:48 Ответить
Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.

в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️

потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
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19.07.2022 01:39 Ответить
Якщо память не підводить, там організатором була коханиця шефа місцевої спецслужби і одночасно його секретарка.
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19.07.2022 02:04 Ответить
Це в Чехіїї)
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19.07.2022 04:57 Ответить
Це всюди)
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19.07.2022 05:48 Ответить
Я вважаю що вони знають що США знають.... але їм/зеленим все одно,вони нахабні та зовсім в них немає жодних побоювань .Вони просто роблять свою справу по обкраданню та вбивству українців та і все. Такіх як зелена шобла може зупинити тільки куля або щось ще дуже дієве .Вони не зупиняться самі.Вони Біси яки будуть гадити то кінця своїх днів
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19.07.2022 08:17 Ответить
наголосували сметуни, хотьпоржоми загалом 73/43%зебіли на біду всієї України...
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19.07.2022 08:24 Ответить
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19.07.2022 08:49 Ответить
Зе, - ходячий Даннинг-Крюгер. Можно хоть сейчас в Севр, в палату мер и весов.
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19.07.2022 09:58 Ответить
Пусть американцы предоставят реальные доказательства и скажут об этом украинском обществу.
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19.07.2022 10:36 Ответить
ЦЕНЗОР та всі інші люди не повинні вестися на комуно-московську 'фєню', досить фєнєю ботать (генпрокурор, Генштаб, нардеп, ...)! Пишіть по-людські, як всі цивілізовані народи: генеральний прокурор, генеральнй секретар, Міністерство оборони, Генеральний штаб, Міністерство юстиції, дежавний відділ, депутат і т.д.
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19.07.2022 01:45 Ответить
МАЯЧНЯ
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19.07.2022 05:38 Ответить
И шо,жизнь наладится?
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19.07.2022 09:21 Ответить
Тільки що Наш человек в Вашингтоні повідомив, що інспектори США уже в Києві. Вважаю, що Ермак з інститутським товаришем Резниковим терміново зашивають кармани в своїх сюртуках і заготовили "свой ответ Чемберлену" в стилі Аркадія Райкіна - "колеса получили, Сидоров и Сидорова наказани" (автори "ответа" прокуратор і СБУ уже керують)
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19.07.2022 02:16 Ответить
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19.07.2022 02:24 Ответить
або зелеколомойська свора поклала на держдеп куй,
прямо на голову, а іічка бембаються по їх вухах. бо вони тупі.
або цей безпрєдєл їм вигідний, тому майже мовчать.
думаю що друге...
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19.07.2022 09:59 Ответить
і ми продовжимо ретельно стежити за спробами нас обдурити
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19.07.2022 02:39 Ответить
Залишилося лише привезти Януковича до Києва, щоб вже увесь пазл склався!

Вже партія регіонів зібрана під брендом СН, майже на всій керуючих посадах минулі ставленики!

Тепер фсбешне кодло за генштаб візьметься? Але це буде можливо останнє для цієї філії фсб в Україні.
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19.07.2022 04:21 Ответить
... кхе, ну на фоне обвинений Спартц, перфоманс от Зе этак на три с плюсом: вроде и высокопосадовцев "взволновал" и пыль "сдул" с "освоителясибири".
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19.07.2022 06:04 Ответить
Якщо вже повністю ввімкнути цинізм, то можна припустити, що війна замовна. Перетерли в Омані що потрібен воєнний стан для повного захоплення влади. Тільки не подумали що пуйло захоче більше ніж воду і коридор в Крим у вигляді півдня. Тому там все так просто і здали,по договору... Спочатку всрались, а вже потім все рівно продовжили по плану
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19.07.2022 06:08 Ответить
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19.07.2022 08:07 Ответить
А може накінець дасте хоч от один раз пізд@ліну..
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19.07.2022 07:35 Ответить
Призначення проконтролюйте
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19.07.2022 08:19 Ответить
Чи не означає під повний контроль над всіма силовими відомствами ОДНІЄЮ гілкою влади зміну державного устрою чи, навіть, державний переворот?
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19.07.2022 10:00 Ответить
Стежте ще за офшорними рахунками чиновників
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19.07.2022 10:00 Ответить
Доки біля Президента будуть ФСБ-ешники єрмак, демченко, татарови, портнови та інша сволота, нам війну буде дуже тяжко виграти і про це, на жаль, знають наші міжнародні союзники.

Слава Україні, смерть ворогам!
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19.07.2022 10:06 Ответить
Так,так....Знаючи,що ви стежите,бєнякаламой це більше збиткується,випендрюється з українців і зі всього світу.....порода така гопника ; шкодити,шкодити,брехати-брехати.....
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19.07.2022 10:22 Ответить
Я-бы переформулировал немного название статьи: "США следят за круговоротом дерьма в жОПе."
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19.07.2022 11:15 Ответить
 
 