Мы следим за кадровыми перестановками в украинских властях, - Госдеп США об отстранении Баканова и Венедиктовой

США следят за кадровыми перестановками в Украине, в том числе отстранением генпрокурора и главы СБУ, однако на обмен данными, в том числе разведывательными, это не повлияет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что США каждый день на связи с нашими украинскими партнерами.

"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (об отстранении – ред.), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", - сказал Прайс.

Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц", потому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса генпрокурора.

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"Мы занимаем проактивную позицию по информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации", - заявил Прайс.

Представитель Госдеп также сказал, что многие данные США передают офису генерального прокурора "на рутинной основе", они есть и в открытых источниках.

"Да мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться", - подытожил он.

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Как сообщалось, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора и назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора.

Сама Венедиктова заявила, что готова покинуть свой пост, но только с соблюдением всех процедур.

В тот же день от исполнения своих обязанностей был отстранен и глава СБУ Иван Баканов.