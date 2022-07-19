Мы следим за кадровыми перестановками в украинских властях, - Госдеп США об отстранении Баканова и Венедиктовой
США следят за кадровыми перестановками в Украине, в том числе отстранением генпрокурора и главы СБУ, однако на обмен данными, в том числе разведывательными, это не повлияет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Неда Прайса.
Он отметил, что США каждый день на связи с нашими украинскими партнерами.
"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (об отстранении – ред.), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", - сказал Прайс.
Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц", потому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса генпрокурора.
"Мы занимаем проактивную позицию по информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации", - заявил Прайс.
Представитель Госдеп также сказал, что многие данные США передают офису генерального прокурора "на рутинной основе", они есть и в открытых источниках.
"Да мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться", - подытожил он.
Как сообщалось, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора и назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора.
Сама Венедиктова заявила, что готова покинуть свой пост, но только с соблюдением всех процедур.
В тот же день от исполнения своих обязанностей был отстранен и глава СБУ Иван Баканов.
Пожалуйста, подождите...
- адже в такому разі жодна розвідка світу не збагне її задуму
і ми таки переможемо!
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
Але д у будь якому разі звісно що вся допомога яка йде в Україну вона спрямована для захисників а ні для ОП тож нічого б не змінилося б у. разі усунення ОП покидькив або клоуна разом з ними. Військові продовжували б захищати Україну все одно з клоуном або без нього
Реальність: в/о генпрокурора є на миротворці
https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/ Симоненко Алексей Юрьевич / Симоненко Олексій Юрійович / Simonenko Aleksej YUrevich
в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️
потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
прямо на голову, а іічка бембаються по їх вухах. бо вони тупі.
або цей безпрєдєл їм вигідний, тому майже мовчать.
думаю що друге...
Вже партія регіонів зібрана під брендом СН, майже на всій керуючих посадах минулі ставленики!
Тепер фсбешне кодло за генштаб візьметься? Але це буде можливо останнє для цієї філії фсб в Україні.
Слава Україні, смерть ворогам!