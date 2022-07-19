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Энергодар (155) Запорожская АЭС (665)

Девять оккупантов ранены в результате неизвестного инцидента на территории Запорожской АЭС, есть погибшие, - мэр Энергодара Орлов

енергодар

Девять российских военных получили ранения в результате неизвестного происшествия на территории временно оккупированной Запорожской АЭС, есть также погибшие, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Итак, что известно точно. Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены девять военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимации. Также есть погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем", - написал Орлов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на данный момент неизвестна причина этого инцидента, в результате которого российские военные, которые оккупировали и держали под контролем атомную станцию, получили ранения.

Орлов также подчеркнул, что более подробную информацию позже сообщат "компетентные службы".

"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили", - написал он.

Читайте: С территории Запорожской АЭС обстреливают Никополь, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+33
хотіли набрати в баночку атом в дєрєвню щоб освітити вулицю
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19.07.2022 01:55
+23
стиралку не поделили.....
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19.07.2022 01:52
+23
Товариш по рибалці у мене на Чорнобильській АЕС працює Обізвався у травні Сміявся: "Дурні кацапи навіть не "вкурювали", що означає назва "Рудий ліс" Вони його перекладали як "Рыжий лис" (тварина) і вважали звичайним "топонімом" А ми їх "просвіщать" не спішили А потім - коли їх "ковбасить" почало від радіації, ми їм кличку причепили - "Ваше сіятєльство"!"
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19.07.2022 06:35
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А що случілось?
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19.07.2022 01:48 Ответить
стиралку не поделили.....
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19.07.2022 01:52 Ответить
хотіли набрати в баночку атом в дєрєвню щоб освітити вулицю
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19.07.2022 01:55 Ответить
Ця русня - якісь маньяки, готові на все, щоб приїхати та побачити Україну, потім вмерти
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19.07.2022 02:09 Ответить
Не вмерти. Це люди та тварини вмирають, а кацапня дохне, просто дохне...
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19.07.2022 09:00 Ответить
Здихає.
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19.07.2022 09:48 Ответить
Вы всьо врьотє!
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19.07.2022 01:57 Ответить
Писька отвалилась... А так все норм....
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19.07.2022 03:45 Ответить
світитись по ночах почали..як в рудому лісі
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19.07.2022 01:53 Ответить
🤣🤣🤣
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19.07.2022 01:56 Ответить
Сноркі?
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19.07.2022 01:53 Ответить
Мечений вже десь поряд )))
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19.07.2022 03:16 Ответить
Химера
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19.07.2022 03:20 Ответить
Свинособак загризякала псевдособака )))
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19.07.2022 05:41 Ответить
Перегрелись на солнце
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19.07.2022 02:00 Ответить
Боже які довбойоби. Кончені орки звалить вже з території АЕС
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19.07.2022 02:18 Ответить
А як версія на рахунок колективного вживання алкоголю і послідуючих розбірок на старотатарській мові із згадуванням батьків і підривом гранати з обіднім столом.
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19.07.2022 02:27 Ответить
так + "стиралку не поделили..... "
+ "Дев'ять російських військових" - не факт - що вони усі росіяни - міжнаціональні сутички я пригадую ще з часів служби у радянській армії - ДМБ82
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19.07.2022 03:15 Ответить
Это кондиционер взорвался.
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19.07.2022 02:36 Ответить
оце новина...
для бабусь на ослінцях
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19.07.2022 02:46 Ответить
Це ядерні терористи під керівництвом плешивого психопата. Через 36 років так спаплюжити пам'ять багатьох росіян, які поряд з українцями та іншими націями ціною власного життя рятували світ від чорнобильської трагедії.
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19.07.2022 03:28 Ответить
В активній зоні реактора пральні машинки шукали?
Вже одні в "рудому лісі" окопи копали
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19.07.2022 03:36 Ответить
Товариш по рибалці у мене на Чорнобильській АЕС працює Обізвався у травні Сміявся: "Дурні кацапи навіть не "вкурювали", що означає назва "Рудий ліс" Вони його перекладали як "Рыжий лис" (тварина) і вважали звичайним "топонімом" А ми їх "просвіщать" не спішили А потім - коли їх "ковбасить" почало від радіації, ми їм кличку причепили - "Ваше сіятєльство"!"
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19.07.2022 06:35 Ответить
Це на доказ того, що мова має значення !!!
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19.07.2022 09:51 Ответить
Чтоб они повыздыхали. ВСЕ!
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19.07.2022 05:31 Ответить
Скорее всего нажрались и начали выяснять чья мать с кем спала
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19.07.2022 05:32 Ответить
Ага ))) слово за слово, **** по столу - і почалося:
- Свети валыны, пацаны!
- Гондурасы!!!
- Ану чики-брыки, и в дамки!
- Кандёхай веселей!
- Заходи, сбоку заходи!
- Пацаны, я маслину поймал!...
- Вали эту шелупонь!!!

(усе це під звуки інтенсивної стрілянини)
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19.07.2022 05:47 Ответить
Сталкер)
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19.07.2022 11:57 Ответить
А взавершення:"Сержант долбойобов стрєльбу окончіл"
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19.07.2022 13:51 Ответить
понапивалися денатурату та дівку не поділили.
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19.07.2022 06:35 Ответить
Набухались певно...
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19.07.2022 07:13 Ответить
Мабуть Бетмен заглянув...
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19.07.2022 08:12 Ответить
або необережне поводження с гранатою, або горілку не поділили...
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19.07.2022 09:27 Ответить
Та понятно, что там было - Баба Нюра только пол помыла, а они в грязных ботинках по мокрому...
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19.07.2022 09:28 Ответить
Нікопольский мер щось казав про "отвєтку"
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19.07.2022 09:39 Ответить
треба їм більше інцидентів створювати
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19.07.2022 09:43 Ответить
Хотіли смартфони від трансформатору заряджати, а там трохи високувата напруга у 100000 вольт.
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19.07.2022 09:56 Ответить
Як пенсіонер енегетик вас попрпавлю-можлива величина напруги змінного струму повирна бути 110 кВ(110000 В)
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19.07.2022 13:54 Ответить
 
 