Девять оккупантов ранены в результате неизвестного инцидента на территории Запорожской АЭС, есть погибшие, - мэр Энергодара Орлов
Девять российских военных получили ранения в результате неизвестного происшествия на территории временно оккупированной Запорожской АЭС, есть также погибшие, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Итак, что известно точно. Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены девять военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимации. Также есть погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем", - написал Орлов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на данный момент неизвестна причина этого инцидента, в результате которого российские военные, которые оккупировали и держали под контролем атомную станцию, получили ранения.
Орлов также подчеркнул, что более подробную информацию позже сообщат "компетентные службы".
"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили", - написал он.
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+ "Дев'ять російських військових" - не факт - що вони усі росіяни - міжнаціональні сутички я пригадую ще з часів служби у радянській армії - ДМБ82
для бабусь на ослінцях
Вже одні в "рудому лісі" окопи копали
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