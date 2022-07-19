Враг выпустил по Никополю до 40 реактивных снарядов, Зеленодольская громада обстреляна из артиллерии, - Резниченко
Ночью российские войска обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь тревог и обстрелов... Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.
По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. Имеются разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары. В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. Людей не задело.
В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, без пострадавших.
В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.
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