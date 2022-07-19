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Днепропетровщина (3507) обстрел (25755) Резниченко (475) Никополь (908)

Враг выпустил по Никополю до 40 реактивных снарядов, Зеленодольская громада обстреляна из артиллерии, - Резниченко

дніпропетровщина

Ночью российские войска обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь тревог и обстрелов... Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.

По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. Имеются разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары. В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. Людей не задело.

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, без пострадавших.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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Обычная тактика дикой лаптекопытной орды. Нашей армии они ничего сделать на могут, поэтому в бессильной злобе бьют по гражданским.
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19.07.2022 07:48 Ответить
вихід один -- бити у відповідь
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19.07.2022 08:01 Ответить
Звідки стріляли? Координати є? Відповідь по координатам є?
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19.07.2022 10:36 Ответить
Дві минулі доби підряд рашистські виродки здійснювали черговий акт ядерного тероризму. Вони, прикриваючись блоками ЗАЕС, прямо із площадки атомної електростанції здійснювали установками залпового вогню обстріл міста Нікополь, розташованого на протилежному боці водосховища. Ситуація для терористів виглядала безпрограшною, а для містян патовою. Знищувати ракетні комплекси поряд з атомними блоками ніхто б не відважився.

Але щось у московитів пішло не так. Учора в другій половині дня до місцевої лікарні доставили 9 рашистських терористів (попередньо ніби з так званої охорони окупованого об'єкта) ще якась невстановлена кількість відправилася годувати черв'яків. На станції в орків стан паніки. Що відбулося, поки повідомлень не бачив. Це могли бути високоточні удари артилерією не по самих установках з ракетами, що призвело б до ризику для АЕС, а по місцю розташування орків на території. А може попрацювали ССО. Скоро взнаємо. Але вже пора вражині запам'ятати, що нічого безкарно їм з рук не зійде.

https://t.me/Chornovil_official/7204
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19.07.2022 11:57 Ответить
Як же задовбали ці однобокі щоденні 'новини'! Резніченко і подібні, звідки били? Була відповідь ЗСУ? Якщо ні, то чому?
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19.07.2022 14:39 Ответить
 
 