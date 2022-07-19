Среди военных неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки в Украине, растет недовольство действиями российского командования, - Генштаб ВСУ

Российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 19 июля в фейсбуке.

"В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.

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