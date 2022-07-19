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Среди военных неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки в Украине, растет недовольство действиями российского командования, - Генштаб ВСУ

рф,армія

Российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 19 июля в фейсбуке.

"В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг продолжает попытки наступления в направлении городов Бахмут и Северск, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+25
Так і самі кацапи ніколи не були слов'янами-це історичний факт...
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19.07.2022 08:11
+25
А с каких это пор кацапы стали славянами??? Как были помесь орды со всякой чудью и мокшанами так ими и остаются!!
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19.07.2022 08:14
+17
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19.07.2022 08:21
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Срочно все каДырки развернули автоматы и очистили от поРашистов лугандон!премию от зелёного получите и гражданство!
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19.07.2022 08:06 Ответить
Так і самі кацапи ніколи не були слов'янами-це історичний факт...
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19.07.2022 08:11 Ответить
Що там за редактор такий необізнаний? Просто плакати хочеться
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19.07.2022 08:57 Ответить
А с каких это пор кацапы стали славянами??? Как были помесь орды со всякой чудью и мокшанами так ими и остаются!!
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19.07.2022 08:14 Ответить
Чурками народились чурками і здохнуть.
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19.07.2022 08:18 Ответить
Мокша і ерзя також не слов'яни
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19.07.2022 08:20 Ответить
А чё, ватосамки "несловянских национальностей довольны!
На компенсацию за дохлого супруга можна купить оленей (якутия) или баранов (дагестан), или тюленей (чукотка)...
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19.07.2022 08:21 Ответить
Стоїть чукча на березі Чукотки і кричить до американців, мешканців Аляски: жебраки, жебраки, жебраки, курва.
З Аляски запитують: а чого це ми жебраки?
Чукча: купили Аляску, а на Чукотку грошей не вистачило!
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19.07.2022 08:41 Ответить
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19.07.2022 11:43 Ответить
ілі ладу....не пам`ятаю де, батько дохлого руZZкого вбивці купив собі цей шрот....
і казав: "а чьо...я зря васпітивал тєраріста...."
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19.07.2022 09:10 Ответить
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19.07.2022 08:21 Ответить
Так було завжди. В європейську частину посилали подавляти різні повстання азіятів, а туди маскалів. Не своїх стріляти, не жалко.
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19.07.2022 08:22 Ответить
Якщо в ординсько-кацапському війську і є слов*яни, то це окацаплені хахли-манкурти.
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19.07.2022 08:25 Ответить
Каждому дагу,убившему десяток кацапов-по овце.
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19.07.2022 08:31 Ответить
які слов"яни в татарви?
татарва це чурбани
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19.07.2022 08:33 Ответить
хороша новина, ті хто виживе з них - будуть активно розвалювати РФ
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19.07.2022 08:42 Ответить
засумнівались, що вони "тє же русскіє"?
нічо, їм, нацменам, покажуть їх справжнє місце у "вялікой расісє"
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19.07.2022 08:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M&ab_channel=JesterKing Буряти чи башкіри вони себе русскімі вважають так що хай подихають
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19.07.2022 08:53 Ответить
Так, а кацапня шо слов'яни?
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19.07.2022 08:55 Ответить
А що на росії є і слов'яни?
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19.07.2022 09:04 Ответить
Як казала мама одного з окупантів з прослушки

не вздумайте идти в отказ - если назвался грузом, полезай в кузов.
І дійсно у варіанті з грузом замість груздя звучить приємно для вуха.
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19.07.2022 09:12 Ответить
На рабZee кроме Мокшанских болот ничего нет...БОМЖи без роду и племени...
Граф Уваров и его сын в конце 19 века проводили раскопки Курганов на так называемой рабZee останков славян Уваровы не обнаружили ..
Одни Тюркские кости...
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19.07.2022 09:13 Ответить
А чого? Вони ж "тожє рускіє"?
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19.07.2022 09:17 Ответить
іншими словами серед усіх...., тому що слов'ян на росії як не було, так ніколи й не буде..., просто там утилізують усіх дурників на втіху їхньому дяді вові, щоб він здох...
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19.07.2022 09:22 Ответить
Єто война не только истребление украинцев а и всех малих народ в России, пору уже им задуматься
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19.07.2022 09:31 Ответить
Орки не славяне.
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19.07.2022 09:32 Ответить
чурки стали підозрювати що потєрь нєт,
то не зовсім так
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19.07.2022 09:34 Ответить
На днях собрались одноклассниками, не видел некоторых со дня окончания школы.Приятно было видеть, как все 50 летние с хвостиком 15 русскоговорящих украинских граждан, мужчин и женщин, воспитанных и учившихся в школе с русским языком при совке, были с духом - патриотично настроены и поддерживали нашу борьбу за свободу в преступной войне бандитов **********. Несколько человек из них воюют сейчас вместе со взрослыми сыновьями.
Хрен тебе **********, а не Украину, нас ты в своих рабских zомбаков не превратишь. Победа будет за нами. Слава Украине!
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19.07.2022 10:07 Ответить
Эта свинота не славянской национальности с начала ехала грабить и убивать. А где стояло это чурбанье наибольшее количество изнасилований и убийств. А когда возможность побеспредельничать свелась к минимуму а надо просто дохнуть как собаки начался скулеж.
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19.07.2022 10:41 Ответить
мясу не подобається що його жарять?
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19.07.2022 11:00 Ответить
 
 