Среди военных неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки в Украине, растет недовольство действиями российского командования, - Генштаб ВСУ
Российское командование бросает военнослужащих неславянских национальностей в самые рискованные атаки, поэтому среди них растет недовольство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 19 июля в фейсбуке.
"В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.
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На компенсацию за дохлого супруга можна купить оленей (якутия) или баранов (дагестан), или тюленей (чукотка)...
З Аляски запитують: а чого це ми жебраки?
Чукча: купили Аляску, а на Чукотку грошей не вистачило!
і казав: "а чьо...я зря васпітивал тєраріста...."
татарва це чурбани
нічо, їм, нацменам, покажуть їх справжнє місце у "вялікой расісє"
не вздумайте идти в отказ - если назвался грузом, полезай в кузов.
І дійсно у варіанті з грузом замість груздя звучить приємно для вуха.
Граф Уваров и его сын в конце 19 века проводили раскопки Курганов на так называемой рабZee останков славян Уваровы не обнаружили ..
Одни Тюркские кости...
то не зовсім так
Хрен тебе **********, а не Украину, нас ты в своих рабских zомбаков не превратишь. Победа будет за нами. Слава Украине!