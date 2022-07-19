353 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 676 ранены, - Офис генпрокурора

Более 1019 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 19 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 353. Возросло количество раненых – свыше 676.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 357, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 40", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, в ночь на 19 июля в результате ракетных обстрелов врагом Одесского района Одесской области получили ранения шесть человек, среди которых 5 месячный ребенок.

В ходе фиксации преступлений, совершенных в Запорожской области, стало известно о ранении девяти детей от 4 до 16 лет в результате обстрелов гражданских объектов оккупантами.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.