Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 550 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1691 танк и 3892 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 июля потери личного состава противника составляют около 38 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38550 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1691 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3892 (+6) ед,

артиллерийских систем - 851 (+2) ед,

РСЗО - 248 (+0) ед,

средства ПВО- 113 (+0) ед,

самолетов - 220 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 693 (+3),

крылатые ракеты - 167 (+1),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14) ед,

специальная техника - 70 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.