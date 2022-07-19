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Новости Война
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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229) техника (1709) потери (4268)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 550 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1691 танк и 3892 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 июля потери личного состава противника составляют около 38 550 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38550 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1691 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3892 (+6) ед,

артиллерийских систем - 851 (+2) ед,

РСЗО  - 248 (+0) ед,

средства ПВО- 113 (+0) ед,

самолетов - 220 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 693 (+3),

крылатые ракеты - 167 (+1),

корабли /катера  - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14) ед,

специальная техника - 70 (+0).

Читайте: Среди военных неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки в Украине, растет недовольство действиями российского командования, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 550 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1691 танк и 3892 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 09:19 Ответить
На побiльше цапорило-двухсотих, тре побiльше амеркатюш i дiло буде зроблено... ЗЫ... По Одесi кацапи запускають ракети цiлодобово. Десь опiвночi щось далеко вибухнуло, може наше ПВО працювало. Я до чого, на даний момент кацапи мають ракетну перевагу, котру ми маемо гуртом з усим свiтом нiвелювати.
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19.07.2022 09:31 Ответить
почему не включили в графику Су-34, сбитый самими кацапами ?
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19.07.2022 09:54 Ответить
Нам не нужно приписывать чужие успехи! Пусть в своих сводках передают - «нашими доблестными ПВО сбит самолёт». Хоть на этот раз не соврут
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19.07.2022 18:48 Ответить
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19.07.2022 10:06 Ответить
Добрі новини! Давайте ще!
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19.07.2022 10:06 Ответить
А поліетиленові пакети вже закінчуються. Своїм ходом ***** на парашу добиратися будете, ******** недоношені.
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19.07.2022 11:43 Ответить
 
 