Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду представление на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ВР.
Проект Постановления о согласии на увольнение президентом Украины Венедиктовой И.В. с должности генерального прокурора поданы в ВР сегодня, 19 июля. Как отмечается, документ отправлен на рассмотрение Комитета и руководству.
Напомним, президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Сама отстраненная генпрокурор говорит, что готова отчитаться перед Верховной Радой о своей работе, как это и предусматривает процедура увольнения.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но оно отказалось это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
Пожалуйста, подождите...
Димова завіса.
Тіпа - хотіли в США - отримайте "чистку" ОПи.
Звичайне на*палово партнерів.
а все так боялись нападения с Белоруси....
Ведь все равно украинцы его насквозь видят
моня думає хоч якісь свої дії пояснювати.
чи, млять, що нашептали єрмакотатари він робить без зволікань.
обклався гидотою на які вже печатки нема де ставити і КК для їх діяльності не вистачає
і слухає їх як баран..
мабудб компромату на моню дохрена що не те щоб звільнити а поперек жодного слова не може сказати.
то Ви, бо я його не вибирав, голосували за Зеленського чи за єрмакотатарова? вашу мать.
Бубочка - Янукович-2.0.
А Бубочка пам´ятає, чим закінчив Януковіч-1???
Йому може так не пощастити…
він повинен відповісти за все
Підрозділ створений в 2018 році.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1]
Станом на 2019 рік перебував у складі десантно-штурмових військ, і був розформований.https://uk.wikipedia.org/wiki/23-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-2 [2]
На якій підставі секретарка захоза (в.о. презЕдента) дає команди, призначає силовиків та впливає на суди?
На якій підставі секретаріат, канцелярія, замінила всі гілки влади в Україні?
Ні, зрозуміло, що її місце - тюрмі; але ж обгрунтування на її зняття має були! І не таке "я так хочу" а таке, яке відповідає Конституції!
За три останні місяці генеральна прокурорка, здається, дня не https://www.pravda.com.ua/rus/tags/venediktova/ прожила без візиту-поїздки-зустрічі з міжнародними делегаціями-послами…
Розслідування воєнних злочинів були на контролі особисто генпрокурора, лише вона коментувала цю тему для всіх світових ЗМІ. Венедіктова намагалася стати незамінною в питаннях розслідування воєнних злочинів і покаранні винних росіян.
Ця активність була найкращим індикатором насування великих проблем.
"А що Венедіктова? Бачили, пішла по посольствах - це знак, що скоро відставка", - іронічно відповідав на питання про долю генпрокурорки один із найближчих соратників президента десь із місяць тому.
І справді, міжнародна підтримка, яка безвідмовно працювала, скажімо, в часи Петра Порошенка, за президентства Зеленського стала маркером безвиході перед близьким звільненням.
Нэд Прайс сказал что сотрудничество продолжится в полном объеме...включая разведки обеих стран...
Гимарсы Пентагона будут мочить кремлёвского Hitlera по полному тарифу... ой звыняйте ...путлера