РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12394 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 592 9
Мариуполь (5693) театр (221) Андрющенко Петр (579)

Оккупанты заявили, что взрыв в Драматическом театре Мариуполя произошел "из середины украинской армии", а погибли только 14 человек, - Андрющенко

театр,маріуполь,драматичний

Оккупанты завершили "следствие" по взрыву в Драматическом театре Мариуполя, Ожидаемо, "пришли к выводу", что это взрыв из середины украинской армии, а погибли только 14 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко.

"Драматический театр Мариуполя. Оккупанты отчитались об окончании "следствия". Ожидаемо, "пришли к выводу", что это взрыв из середины украинской армии, а погибли всего 14 человек. Собственно, еще раз озвучили собственную сказку, придуманную сначала. Можно было бы обратить внимание на утверждение о погибших исключительно в подвале, хотя куча свидетелей говорит о наличии людей во всех помещениях. На ускоренную уборку завалов и записи переговоров о вывозе трупов тракторными лафетами. И другие логические нестыковки, являющиеся неотъемлемой составляющей лжи.

Но здесь даже не дно дна. Эта мраzота цинично утверждает, что трупный запах не из-за сотни погибших, а из-за скрытого состава протухшей рыбы. По-моему, это настоящее информационное преступление, за которое виновные должны нести уголовную ответственность вместе с бомбардировщиками и руководством России", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты сознательно нанесли удар по театру в Мариуполе, - Amnesty International
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нє брехливі кацапські мерзенні вбивці,це тільки вибухи ваших пєрдаков стаютьсяя зсередини...
показать весь комментарий
19.07.2022 10:24 Ответить
Вбивці. Щоб ваші російські діти здихали так само
показать весь комментарий
19.07.2022 10:28 Ответить
Кстати, того пацана, который гулял рядом с театром в украинском флаге, местные хотели побить. Цаплиенко об этом писал в своей телеге. Писец. Я думал, что хоть сейчас что-то в головах изменится, но - нет. Бетон. Хоть в глаза ссы.
показать весь комментарий
19.07.2022 10:38 Ответить
Місцеві вже у відкрито кажуть, що якби не полк Азов, вони б по-тихому лягли під рашку і було б у них все в шоколаді. Гріх казати, але іноді здається, що геноцид - це не завжди погано...
показать весь комментарий
19.07.2022 20:57 Ответить
А кто то еще сомневается в кацапской адекватности? Они и про разбомбленный ими Алеппо говорили что то все Госдеп раскидал детей с оторванными руками и ногами и притрусил пылью чтобы снять фильм. Я больше удивляюсь что некоторые и у нас и на Западе хотят с рашистами вести переговоры. Ето все равно что помолиться и засунуть пальцы в розетку
показать весь комментарий
19.07.2022 10:40 Ответить
Когда нибудь вылезет все. Как по 2 мировой. Только вот истина нужна сразу. Только этого никогда не бывает у нас. А у проклятых буржуев уже давно работает закон про 30 лет. Все архивы открывают. Все и про все. Сейчас вся инфа идёт по 1992 году. Любой может все узнать.
показать весь комментарий
19.07.2022 10:53 Ответить
А что по 2-й мировой? Все продолжают верить в 28 панфиловцев, подвиг Матросова, отсутствие тайного протокола к пакту Молотова-Риббентропа и т.д. А ведь уже 80 лет прошло!
показать весь комментарий
19.07.2022 11:33 Ответить
История - это порой то, чего никогда не происходило, описанное тем, кто никогда там не был. Э. Понсела.
показать весь комментарий
19.07.2022 12:07 Ответить
нічого дивного, звичайне кацапське лайно
показать весь комментарий
19.07.2022 11:09 Ответить
 
 