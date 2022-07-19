Вениславский о кадровых изменениях в СБУ: К отдельным руководителям есть вопросы по югу, возможны уголовные производства
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает уголовных производств в результате кадровых решений в СБУ.
Об этом он сказал в эфире телемарафона единых новостей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безусловно, после проведения всей проверки, служебного расследования велика вероятность, что целый ряд других кадровых решений, которые будут на днях приняты на самом высоком уровне, наверняка будут иметь какое-то продолжение в виде уголовных производств. По поводу деятельности отдельных руководителей, в том числе и отдельных региональных управлений с Юга Украины, очень много вопросов, и не на все мы получаем тот ответ, который удовлетворял бы с точки зрения аргументации, обстоятельств и тому подобное", - сказал Вениславский.
По его словам, данные служебного расследования, а возможно и досудебного расследования по фактам, о которых говорил президент Владимир Зеленский, будут обнародованы в ближайшее время.
"На данный момент к деятельности отдельных подразделений СБУ и отдельных региональных управлений было много претензий, в том числе и у членов Комитета. Мы заслушивали руководство СБУ на заседании комитета, на те вопросы, которые народные депутаты задавали по поводу событий первых дней войны и событий за 4 месяца войны, не всегда ответы были такими, которые удовлетворяли народных депутатов", - заявил Вениславский.
Пожалуйста, подождите...
а 145 днів бухали не просихаючі??
На американців? То у плісняви всі, реально, тупі.
Різниця тільки в тому, що Мінськ-1,2 був виправданий (обумовлений) поразками України/ЗСУ на фронті, і нам був за великим рахунком вигідним; то Мінськ-3 був цілковитою зрадою.
Вбити побільше військових, включити лнр/днр до складу України таки справді комусь вигідно.
Попри всі питання, ким і як ті котли були організовані.
От цікаво скільки вони витрачають часу щоб піймати одного навідника орків в полі і чомусь нічого не роблять з кодлом зелених навідників...
"Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський"
13:51 25.06.2022
***** ти постійно рота відкриваєш? В чому сенс? Поясни, в чому сенс твого існування?
Отак зелені лохи здаватимуть і вас, коли зєрмака припече наступного разу.
"Єрмак якось так і сказав Баканову, що про всю комунікацію з президентом спершу треба ставити до відома його. Іван каже: "А на якій підставі? Я звітую обраному президенту". А потім було кілька разів, коли йшли справи Медведчука, то Єрмак постійно обурювався, що Баканов зриває йому переговори з росіянами", - розповідає джерело в близькому оточенні Баканова.
Оскільки сам Баканов вирішив до останнього бути вірним своїй мовчазній манері й на прохання "УП" про коментар відмовив, зрозуміти його позицію поки взагалі неможливо.
Після того, як у підлеглих *ОПі Телеграм-мережах почали системно просувати наратив, ніби виключно СБУ винне у втраті Херсона та Криму, стало остаточно зрозуміло, що там намацують емоційну "больову точку" президента, щоб той вигнав неслухняного Баканова. Врешті, остаточною лінією нападу на керівника СБУ було обрано не менш емоційну тему колаборантів і зрадників у погонах.
Зеленим зрадникам важливо тільки закрити процедурно закрити запити депутатів і далі все, швидше всього, що закриють справи як з вагнерівцями. В кінці кінців не не будуть же вони добровільно від президента до губернатора іти в буцигарню.
Заробляв добре на своему кварталi i краще далi так би робив.
Його вибiр пiти в президенти був абсолютно iнфальтильний вчинок.
Те саме про народ- обрати абсолютно далеку вiд полiтики людину на пост президента, яркий говорить про Украiну, як про проститутку- абсолютна iнфальтильнiсть.такi слова свiдчать про абсолютну нелюбов до Украiни з боку Зе. Думали ,що буде як в фiльмi?
Украіни і украінського народу , які вже неможливо замовчувати , крапка !!
Скажете не на часі ??
Щоби виграти війну - НА ЧАСІ‼️
СБУ не займається мінуванням-розмінуванням мостів.
СБУ не займається встановленням-демонтажем протитанкових загороджень.
НЕ СБУ розробляє і змінює план оборони кримського перешийку.