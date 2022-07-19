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Новости Война
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СБУ (19459) уголовное дело (2436) Херсонщина (4384) Вениславский (248)

Вениславский о кадровых изменениях в СБУ: К отдельным руководителям есть вопросы по югу, возможны уголовные производства

веніславський

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает уголовных производств в результате кадровых решений в СБУ.

Об этом он сказал в эфире телемарафона единых новостей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, после проведения всей проверки, служебного расследования велика вероятность, что целый ряд других кадровых решений, которые будут на днях приняты на самом высоком уровне, наверняка будут иметь какое-то продолжение в виде уголовных производств. По поводу деятельности отдельных руководителей, в том числе и отдельных региональных управлений с Юга Украины, очень много вопросов, и не на все мы получаем тот ответ, который удовлетворял бы с точки зрения аргументации, обстоятельств и тому подобное", - сказал Вениславский.

По его словам, данные служебного расследования, а возможно и досудебного расследования по фактам, о которых говорил президент Владимир Зеленский, будут обнародованы в ближайшее время.

"На данный момент к деятельности отдельных подразделений СБУ и отдельных региональных управлений было много претензий, в том числе и у членов Комитета. Мы заслушивали руководство СБУ на заседании комитета, на те вопросы, которые народные депутаты задавали по поводу событий первых дней войны и событий за 4 месяца войны, не всегда ответы были такими, которые удовлетворяли народных депутатов", - заявил Вениславский.

Читайте: Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ, - Зеленский
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Топ комментарии
+26
а хто цих керавників призначав?всі прийшли при зелі в 2019 році- багато з них навіть ніколи в структурі СБУ не працювали- набирали за принципом кумівства-
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19.07.2022 10:24
+25
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19.07.2022 10:31
+24
Єрмак та Зеля мають пряме відношення до півдня.
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19.07.2022 10:25
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А під час службового розслідування вже заборонили виїзд за межі України?
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19.07.2022 10:24 Ответить
Навпаки службове розслідування провидиться тільки проти тих осіб які вже виїхали за межі України, а ті що мають намір виїхати це не начасі.
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19.07.2022 10:35 Ответить
А накази міг давати тільки дєрьмак. Невже вони його здадуть? Не здадуть значить знову не ті.
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19.07.2022 10:52 Ответить
а хто цих керавників призначав?всі прийшли при зелі в 2019 році- багато з них навіть ніколи в структурі СБУ не працювали- набирали за принципом кумівства-
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19.07.2022 10:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок - YouTube

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19.07.2022 10:24 Ответить
30.05.2022 Зеленський розповів в інтерв'ю нідерландському виданню Nieuwsuur, що за рік знав про повномасштабне збройне вторгнення РФ в Україну
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19.07.2022 10:27 Ответить
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19.07.2022 10:31 Ответить
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19.07.2022 10:34 Ответить
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19.07.2022 10:37 Ответить
на 146 день війни виникли запитання....
а 145 днів бухали не просихаючі??
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19.07.2022 10:24 Ответить
Єрмак та Зеля мають пряме відношення до півдня.
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19.07.2022 10:25 Ответить
Віва поєдєт в Ростов, я знаю чікічікічікі-та
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19.07.2022 10:27 Ответить
От мудака с татарчонком эта возня отвлечет внимание очень ненадолго
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19.07.2022 10:27 Ответить
брехлива наволоч
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19.07.2022 10:28 Ответить
Цікаво, на кого розраховано це шоу, з ловлею бліх?
На американців? То у плісняви всі, реально, тупі.
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19.07.2022 10:32 Ответить
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19.07.2022 10:30 Ответить
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19.07.2022 10:31 Ответить
Я й про те, що Мінськ-3 відбувся в Парижі 09.12.2019.
Різниця тільки в тому, що Мінськ-1,2 був виправданий (обумовлений) поразками України/ЗСУ на фронті, і нам був за великим рахунком вигідним; то Мінськ-3 був цілковитою зрадою.
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19.07.2022 10:38 Ответить
Організовані котли під Іловайськом і Дебальцево це поразки на фронті?
Вбити побільше військових, включити лнр/днр до складу України таки справді комусь вигідно.
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19.07.2022 11:27 Ответить
так, це були поразки. Такі самі, як котли в Марику, під Сіверськодонецьком і Лисичанськом. І навіть в Прип'яті, в 30-тикілометровій зоні - схоже.

Попри всі питання, ким і як ті котли були організовані.
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19.07.2022 11:37 Ответить
Це називається одним словом - колабораціонізм або зрада
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19.07.2022 19:03 Ответить
Починати розслідування варто з самого пана Боневтік чи хоча б з його офісу ЗеРадників.
От цікаво скільки вони витрачають часу щоб піймати одного навідника орків в полі і чомусь нічого не роблять з кодлом зелених навідників...
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19.07.2022 10:32 Ответить
Веніславський, ти ж пару тижнів тому зовсім інше п...здів:

"Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський"

13:51 25.06.2022

***** ти постійно рота відкриваєш? В чому сенс? Поясни, в чому сенс твого існування?
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19.07.2022 10:32 Ответить
лизати. Його робота. Для державних справ він замаленький.. А до сраки дістає, якраз.
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19.07.2022 10:35 Ответить
Существует ГОС3ДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ОБОРОНЫ, и никакое месное СБУ разминировать 20 мостов и оставить на весь юг Украины от Херсона до Мариуполя только ОДНУ бригаду прикрытия не может. Кто -то из великих только мог отдать приказ военным снять войска и разминировать все мосты от Крыма-до Херсона и Мелитополя.
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19.07.2022 10:33 Ответить
Ну з такими перестановками всі питання будуть зняті.
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19.07.2022 10:33 Ответить
Тобто призначатимуть цапів-відбувайлів, замість себе.
Отак зелені лохи здаватимуть і вас, коли зєрмака припече наступного разу.
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19.07.2022 10:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/07/18/7358848/ В оточенні Баканова причину зняття пояснюють просто: бажанням глави ОПУ контролювати Службу Безпеки .

"Єрмак якось так і сказав Баканову, що про всю комунікацію з президентом спершу треба ставити до відома його. Іван каже: "А на якій підставі? Я звітую обраному президенту". А потім було кілька разів, коли йшли справи Медведчука, то Єрмак постійно обурювався, що Баканов зриває йому переговори з росіянами", - розповідає джерело в близькому оточенні Баканова.
Оскільки сам Баканов вирішив до останнього бути вірним своїй мовчазній манері й на прохання "УП" про коментар відмовив, зрозуміти його позицію поки взагалі неможливо.
Після того, як у підлеглих *ОПі Телеграм-мережах почали системно просувати наратив, ніби виключно СБУ винне у втраті Херсона та Криму, стало остаточно зрозуміло, що там намацують емоційну "больову точку" президента, щоб той вигнав неслухняного Баканова. Врешті, остаточною лінією нападу на керівника СБУ було обрано не менш емоційну тему колаборантів і зрадників у погонах.
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19.07.2022 10:34 Ответить
Воно все попусте,але з діареєй.Діарея вже давно,але не попускає.
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19.07.2022 10:41 Ответить
За цей час вони вже пропрацювали сценарій і зараз вже розігрують для виборців так, що Зеленського розслідування не повинно зачепити взагалі, а решта шапіто чисто дотично, але без шкоди тому ж Зеленському. З шапіто ніхто не сяде і дай Боже, щоб я був не правий!
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19.07.2022 10:42 Ответить
Замість того щоб нести беззмістовну ахінею , можна було сказати, що були зрадники, які посприяли захопленню півдня України, тому ведеться слідство, а не тому що "народні депутати ставили з приводу подій перших днів війни і подій за 4 місяці війни".
Зеленим зрадникам важливо тільки закрити процедурно закрити запити депутатів і далі все, швидше всього, що закриють справи як з вагнерівцями. В кінці кінців не не будуть же вони добровільно від президента до губернатора іти в буцигарню.
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19.07.2022 10:36 Ответить
Що заспокоюе. Армiя набирае силу. Це означае, що по закiнченню каденцii н iодному слизняку не вдасться услизнути. СМЕРТЬ ВОРОГАМ ТА iХ ДУПОЛИЗАМ !!!
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19.07.2022 10:44 Ответить
наївний... а до 19го армія що вимирала? як результат майже половина військових проголосували за зе,так що телевізор набагато смертоносніша зброя,ніж куля...
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19.07.2022 15:05 Ответить
Весь Генштаб вже під Єрмаком. Від Чонгара Генштаб артилерію відводил щоб по російськой колоні танків випадково не стрільнули.
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19.07.2022 18:31 Ответить
Очумєлая отара 73% має нести відповідальність за свій вибір і виправити свою помилку.В трагедії півдня винен Зеленський,всі ті,хто був призначений на посади,що мали відношення до цієї трагедії(Баканов,Веніславськиц,Єрмак,Рєзніков та інші) і,насамперед,виборці Зеленого лайна.Нажаль
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19.07.2022 10:40 Ответить
Садять взагалі то обранців, а не виборців)
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19.07.2022 10:47 Ответить
Вікторія Спарц лише направила запит Байдену. А що буде коли отримає відповідь? Мабуть, чернетку, попередній варіант відповіді дали на ознайомлення Зеленському, щоб знав що чого готуватися. Ми ж союзники.
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19.07.2022 10:46 Ответить
Це також заспокоюе. NO PASARAN !!!
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19.07.2022 10:47 Ответить
При Порошенко були злодюжки але не зрадники та шпигуни а при Зеленському кубло змій шпигунів та зрадників з гримучою змією Ермаком та гадюкою Татаровим...
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19.07.2022 10:52 Ответить
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19.07.2022 10:57 Ответить
кубло зрадників під рукою Буданова.
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19.07.2022 11:34 Ответить
Зеленский абсолютно непрофесiйна , недалека, з ментальнiстю малороса ,людина.
Заробляв добре на своему кварталi i краще далi так би робив.
Його вибiр пiти в президенти був абсолютно iнфальтильний вчинок.
Те саме про народ- обрати абсолютно далеку вiд полiтики людину на пост президента, яркий говорить про Украiну, як про проститутку- абсолютна iнфальтильнiсть.такi слова свiдчать про абсолютну нелюбов до Украiни з боку Зе. Думали ,що буде як в фiльмi?
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19.07.2022 10:57 Ответить
странно, что прозрение наступило аж на 5-ом месяце войны..., а например, когда Мариуполь очень быстро попал в полное окружение вместе с подразделениями, которые его защищали..., никаких вопросов не было...
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19.07.2022 11:07 Ответить
членоиграющий со своей шоблой ермаком , татаровым и прочими думают что народ удовлетвориться шестерками и отведут угрозу от себя??? НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ЗА ВСЕ ВЫ, СУКИ, ОТВЕТИТЕ ЛИЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.07.2022 11:12 Ответить
Вся команда Зеленського має піти у відставку , за скоєні злочини проти
Украіни і украінського народу , які вже неможливо замовчувати , крапка !!

Скажете не на часі ??

Щоби виграти війну - НА ЧАСІ‼️
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19.07.2022 11:33 Ответить
З приводу висерів клоуна Вєніславського по здачі півдня України.
СБУ не займається мінуванням-розмінуванням мостів.
СБУ не займається встановленням-демонтажем протитанкових загороджень.
НЕ СБУ розробляє і змінює план оборони кримського перешийку.
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19.07.2022 11:48 Ответить
Звичайно. Хтось з ОП дав наказ. Догадаетесь хто.
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19.07.2022 12:05 Ответить
Недавно Веник уверял,что оснований для отставки лейтенанта нет и им все довольны
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19.07.2022 11:55 Ответить
Вони брешуть всі по-різному. Хтось як зеля, а хтось як Сірко.
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19.07.2022 18:23 Ответить
Курвамать, "можливі" кримінальні провадження. А когось пальчиком пожурять. Пздць.
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19.07.2022 11:57 Ответить
"... є питання щодо півдня...". А щодо півночі та сходу - нє, питань нема?
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19.07.2022 13:04 Ответить
Брехло кончене, як і всі зелені слуги! Зе - означає зрада України!
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19.07.2022 14:26 Ответить
.... есть вопросы, возможны уголовные производства.... . Трибунал введите, трибунал вопросов не задает, только приговор зачитывает.
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19.07.2022 21:14 Ответить
 
 