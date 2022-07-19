Есть кворум для заседания - конкурсная комиссия по избранию руководителя САП собралась после полугодовой паузы

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) собралась во вторник на заседании в онлайн-режиме, как ожидается, члены комиссии могут утвердить кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко, ранее победившего на конкурсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Открывая заседание, глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что есть кворум для заседания.

В понедельник, 18 июля, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил, что конкурсная комиссия по избранию главы САП объявит результаты конкурса.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП с прошлого года не может утвердить результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

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Напомним, президент Владимир Зеленский недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.

Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

Заметим, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных экспертов предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов – Верховная Рада.