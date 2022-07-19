Есть кворум для заседания - конкурсная комиссия по избранию руководителя САП собралась после полугодовой паузы
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) собралась во вторник на заседании в онлайн-режиме, как ожидается, члены комиссии могут утвердить кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко, ранее победившего на конкурсе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Открывая заседание, глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что есть кворум для заседания.
В понедельник, 18 июля, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил, что конкурсная комиссия по избранию главы САП объявит результаты конкурса.
Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП с прошлого года не может утвердить результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
Напомним, президент Владимир Зеленский недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.
Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.
Заметим, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных экспертов предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов – Верховная Рада.
Пожалуйста, подождите...
Тут, за дивним збігом обставин, коли був генпрокурор, то не було кворума, а коли відсторонили генпрокурора, кворум зібрався.
Затвердити прокурора САП, може лише генпрокур.
Але то чисте співпадіння і ніякого злого наміру татарова-дерьмака, а тим більше Бубочки.
В.о. буде роками і по суті кого б не обрали то затвердження не буде. Якто кажуть одні яйця але в профіль
Все як завжди
Кворум собрал, а утверждать избранного будет некому. Это делать имеет право только Генпрокурор.
Не ВРИО или ИО, а именно Генпрокурор, а он (она) сейчас, когда собрался кворум, отстранена от должности и не имеет права утверждать.
Расчет наверное на то, что руководителя САП утвердит исполняющий обязанности Генпрокурора. А потом на какой-то стадии это решение будет признано незаконным и будут назначены новые выборы руководителя САП.
А насчет подсрачника. Так их в течение прошедщего года Зеленскому было много. Ну и что?
Воз и ныне там.
Зеля даже лично Байдену обещал, что руководитель САП будет назначен. И что? Слово дал, слово забрал.
Слушаю таваристч начальник..любыми средствами добыть инфу об Гимарсах USA...
получите звязду ХЕРоя рабZeи и место в мавзолее чЛенина...
служу савецкаму сцуюзу...
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
здається, вона підпише щоб помститись ОП