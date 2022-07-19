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Есть кворум для заседания - конкурсная комиссия по избранию руководителя САП собралась после полугодовой паузы

сап

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) собралась во вторник на заседании в онлайн-режиме, как ожидается, члены комиссии могут утвердить кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко, ранее победившего на конкурсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Открывая заседание, глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что есть кворум для заседания.

В понедельник, 18 июля, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов сообщил, что конкурсная комиссия по избранию главы САП объявит результаты конкурса.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП с прошлого года не может утвердить результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

Также читайте: Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию руководителя САП. Неявка делегированных Татаровым/Ермаком представителей будет означать попытку сорвать сверхважное решение, - Шабунин

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.

Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

Заметим, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных экспертов предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов – Верховная Рада.
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Топ комментарии
+8
Як тільки відсторонили едину особу, яка має право призначати голову САП, так одразу і кворум зібрали. Що за клоунада? Ну якого біса?
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19.07.2022 10:51
+7
Цікаво,що вони вигадають цього разу!?
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19.07.2022 10:48
+5
так очевидно, генпрокурор звільнена, в.о. не має права затверджувати..многоходовочка Єрмака со товаріщі
В.о. буде роками і по суті кого б не обрали то затвердження не буде. Якто кажуть одні яйця але в профіль
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19.07.2022 11:09
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Это прорыв, товарищи.
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19.07.2022 10:46 Ответить
Ага.
Тут, за дивним збігом обставин, коли був генпрокурор, то не було кворума, а коли відсторонили генпрокурора, кворум зібрався.
Затвердити прокурора САП, може лише генпрокур.
Але то чисте співпадіння і ніякого злого наміру татарова-дерьмака, а тим більше Бубочки.
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19.07.2022 12:39 Ответить
Не хочеться їх злякати. Давайте, вже приймайте, Зеленський це обіцяв Байдену, не дайте йому знову виявитися свистуном!
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19.07.2022 10:46 Ответить
Цікаво,що вони вигадають цього разу!?
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19.07.2022 10:48 Ответить
Ручок не було на столі, щоб протокол засідання підписати.
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19.07.2022 10:56 Ответить
так очевидно, генпрокурор звільнена, в.о. не має права затверджувати..многоходовочка Єрмака со товаріщі
В.о. буде роками і по суті кого б не обрали то затвердження не буде. Якто кажуть одні яйця але в профіль
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19.07.2022 11:09 Ответить
100%. Підори
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19.07.2022 11:15 Ответить
Як тільки відсторонили едину особу, яка має право призначати голову САП, так одразу і кворум зібрали. Що за клоунада? Ну якого біса?
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19.07.2022 10:51 Ответить
Комісія затвердить переможця, але з наказом про призначення і хто його підпише є питання.
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19.07.2022 10:52 Ответить
В. о. прокурора і підпише на в. о. голови САП.
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19.07.2022 10:55 Ответить
Зеленые циники. Держат нас за дебилов
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19.07.2022 10:55 Ответить
США: відстороніть Єрмака і Татарова: 1 отримаєте ще більше фіндопомоги та зброї. Вони щей агенти кремля. Зеленський. Дав Татарову з Єрмаком, ще більше влади в Україні. Ще й Залужного відсторонить
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19.07.2022 10:56 Ответить
Цікаво скільки відносно чесних способів осталось в ОП щоб зробити це призначення юридично нікчемним?
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19.07.2022 10:56 Ответить
Як і в кожного професійного шахрая в ОПи є купа способів, щоб все похиріти, для прикладу може інтернет пропасти)
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19.07.2022 11:10 Ответить
т.е. до этого момента мы наблюдали цирк шапито..., который нам хотели скормить под видом серьезного кино...
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19.07.2022 11:02 Ответить
Вони тому і розблоковувати, бо це головна вимога західних партнерів. Але до цього, вони назначили свого карманного татарово-єрмаковського ген прокурора, який має повноваження блокувати незручні справи антикорупційної прокурора.
Все як завжди
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19.07.2022 11:03 Ответить
кворум є, ураааааа. Залишилось зібрати кворум(тьху пардон), прийняти зеленими рішення про усунення. А клопотання про призначення нового подав, чи не на часі ?
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19.07.2022 11:05 Ответить
Ніщо так ефетивно не діє як підсрачник клоунярі.
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19.07.2022 11:05 Ответить
Никакого подсрачника нет. Это всего лишь финт ушами Зеленского.
Кворум собрал, а утверждать избранного будет некому. Это делать имеет право только Генпрокурор.
Не ВРИО или ИО, а именно Генпрокурор, а он (она) сейчас, когда собрался кворум, отстранена от должности и не имеет права утверждать.
Расчет наверное на то, что руководителя САП утвердит исполняющий обязанности Генпрокурора. А потом на какой-то стадии это решение будет признано незаконным и будут назначены новые выборы руководителя САП.
А насчет подсрачника. Так их в течение прошедщего года Зеленскому было много. Ну и что?
Воз и ныне там.
Зеля даже лично Байдену обещал, что руководитель САП будет назначен. И что? Слово дал, слово забрал.
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19.07.2022 11:21 Ответить
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19.07.2022 11:06 Ответить
З цим "досягненням" (є кворум для засідання) тепер зелені будуть носитись, як дурень з писаною торбою)
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19.07.2022 11:08 Ответить
Штирлиц...вам новое задание по Украине..
Слушаю таваристч начальник..любыми средствами добыть инфу об Гимарсах USA...
получите звязду ХЕРоя рабZeи и место в мавзолее чЛенина...
служу савецкаму сцуюзу...
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19.07.2022 11:16 Ответить
Затвердження відбулось.
Тепер буде питання: через скільки часу подання цієї комісії на Клименка потрапить на підпис Генпрокурору?
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19.07.2022 11:20 Ответить
Так кто там такая та Виктория?!
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19.07.2022 11:23 Ответить
відсторонення ГП незаконне, вона при посаді, поки ВР не дасть згоди на звільнення.
здається, вона підпише щоб помститись ОП
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19.07.2022 12:12 Ответить
Нічого доброго не буде. Зелень зливає Україну, як і було домовлено з рашкою.
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19.07.2022 12:12 Ответить
Зе означає зрада! Де новий генпрокурор ??
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19.07.2022 14:13 Ответить
 
 