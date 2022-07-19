За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевщины ранения получили 29 человек, - облсовет

29 жителей Николаевской области получили ранения в результате российских обстрелов за прошедшие сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Утром зафиксированы прилеты по жилым домам частного сектора одного из районов Николаева. Повреждены дома и, к сожалению, есть пострадавшие - ранения получили женщина и мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 29 человек. Детей среди пострадавших нет.

По словам председателя облсовета, за прошедшие сутки под обстрелы оккупантов попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также Галициновской, Широковской и Березнеговатской громад.

Также россияне били по населенным пунктам на линии разграничения.

По словам Замазеевой, по состоянию на утро 19 июля в больницах находятся 329 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно.

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