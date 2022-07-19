Журналиста Гордона объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел России объявило украинского журналиста Дмитрия Гордона в розыск.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В России против Гордона возбудили дело по трем статьям. Его подозревают в публичных призывах к развязыванию войны, разжиганию ненависти по национальному признаку и распространению фейков о российской армии.

Карточка Гордона теперь находится в базе розыска МВД РФ.

"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!" – отреагировал журналист в Instagram.

Читайте: В РФ возбудили уголовное дело против главы Днепра Филатова