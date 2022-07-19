Журналиста Гордона объявили в розыск в России
Министерство внутренних дел России объявило украинского журналиста Дмитрия Гордона в розыск.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
В России против Гордона возбудили дело по трем статьям. Его подозревают в публичных призывах к развязыванию войны, разжиганию ненависти по национальному признаку и распространению фейков о российской армии.
Карточка Гордона теперь находится в базе розыска МВД РФ.
"МВД России объявило меня в розыск. Соли еще на хвост пусть насыпят. Слава Украине!" – отреагировал журналист в Instagram.
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нрдонів тут ще повно.
- Билл?
- Да, Гарри?
- Что это было, Билл?
- Это был Неуловимый Джо, Гарри.
- А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
- Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
- А почему его никто ещё не поймал, Билл?
- Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри.
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Ой, бардак!
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У Савика Шустера челюсть отвисла ...от страха...
15.02.22 "Я розумію, що, оскільки я є особистим ворогом Путіна і кремлівської банди, удар може бути завдано по моїй родині, якщо вони опиняться в Києві. Тому для мене однозначно те, що я залишаюся вдома, моя дружина залишається вдома, а люди за яких я відповідаю повинні бути в безпеці", - сказав він.
"Я не можу боротися зі зв'язаними руками. А діти і літні батьки, які залишаються тут, якщо сюди увійдуть росіяни, це мої зв'язані руки. Я повинен бути вільний і ні про кого не думати. Я повинен думати про боротьбу", - підкреслив Гордон.
Він зазначив, що першим його родині запропонував допомогу олігарх Рінат Ахметов.
"Я цю допомогу прийняв. І я йому дуже за цю допомогу вдячний", - сказав Гордон.
https://www.unian.ua/politics/povinni-buti-v-bezpeci-gordon-pidtverdiv-shcho-viviz-ditey-z-ukrajini-video-novini-ukrajina-11705821.html
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Скинемся Гордону на путевку в Сочи!!!!