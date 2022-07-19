России сложно поддерживать эффективную наступательную боевую силу в Украине. Проблема становится все острее, - британская разведка

Армии РФ все труднее поддерживать эффективность наступательных действий в ходе агрессии против Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"С начала вторжения России трудно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и эта проблема становится все острее", - отмечают в британском оборонном ведомстве.

По его данным, кроме серьезной нехватки личного состава перед армией РФ предстал выбор между развертыванием резервов на востоке Украины или защитой от контратак ВСУ на Херсонском направлении.

В британском ведомстве отмечают, что ближайшая политическая цель РФ - захват всей территории Донецкой области.

"Хотя Россия все еще может достичь определенных территориальных достижений, ее оперативный темп и скорость продвижения будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения войск", - считают в Минобороны Великобритании.

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