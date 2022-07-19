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РФ держит 3 носителя ракет "Калибр" в Черном море, еще 5 в Средиземном, - ВМС ВСУ

калібр

РФ держит три носителя ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В Черном море враг держит в готовности к нанесению ракетных ударов три носителя ракет "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море", - говорится в сообщении.

В ВМС уточнили, что в Средиземном море РФ держит пять носителей ракет "Калибр" и два ракетных крейсера, а в Азовском море - шесть кораблей и катеров.

Смотрите: Оккупанты используют против Украины все типы ракетного вооружения, в том числе и зенитные ракеты. Все чаще враг применяет старые советские образцы, - Воздушные силы. ФОТО
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Топ комментарии
+6
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19.07.2022 11:37
+2
Щось кількість носіїв в Чорній калюжі поступово зменшується. До чого б це?
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19.07.2022 11:39
+1
На хуторі "Дачному" на десять хат було дві сирени , потім поставили ще дві , після цієї новини поставлять ще три ...-"Головне як треба захистити людей.."
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19.07.2022 11:42
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19.07.2022 11:37 Ответить
Щось кількість носіїв в Чорній калюжі поступово зменшується. До чого б це?
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19.07.2022 11:39 Ответить
а шо цього мало шоб по сім ракет за раз прилітало...
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19.07.2022 11:44 Ответить
ПЛ не посчитали.
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19.07.2022 11:53 Ответить
На хуторі "Дачному" на десять хат було дві сирени , потім поставили ще дві , після цієї новини поставлять ще три ...-"Головне як треба захистити людей.."
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19.07.2022 11:42 Ответить
треба іх погладити
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19.07.2022 11:44 Ответить
Наскільки мені відомо, расєя не має Середземного моря у своїх володіннях!Чи це все завдяки нашим "щирим друзям"??
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19.07.2022 11:56 Ответить
Территориальные воды это небольшая полоска у берега, все остальное общее.
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19.07.2022 11:59 Ответить
коло Сіріі труця
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19.07.2022 12:00 Ответить
де вони набрали цих Калібрів? уже ж мали закінчитися давно, а вони ними по селах стріляють.
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19.07.2022 12:01 Ответить
так це кацапи зі Середземного моря ракети по нас запускають?

оце так, мабуть, усе це робиться через далекий космос, бо ж інакше прийшлося б стріляти над теренами країн НАТО, ах!
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19.07.2022 13:12 Ответить
 
 