РФ держит 3 носителя ракет "Калибр" в Черном море, еще 5 в Средиземном, - ВМС ВСУ
РФ держит три носителя ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях.
Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В Черном море враг держит в готовности к нанесению ракетных ударов три носителя ракет "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море", - говорится в сообщении.
В ВМС уточнили, что в Средиземном море РФ держит пять носителей ракет "Калибр" и два ракетных крейсера, а в Азовском море - шесть кораблей и катеров.
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оце так, мабуть, усе це робиться через далекий космос, бо ж інакше прийшлося б стріляти над теренами країн НАТО, ах!