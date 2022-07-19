Ни один секретный документ МВД не попал в руки российских оккупантов, - Енин

Ни один из материальных носителей информации, ни одна база данных МВД не досталась врагу, а число предателей фактически мизерно.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году мы столкнулись с тем, что под контроль россии или так называемой днр/лнр переходили целые гарнизоны как милиционеров, так и пожарных. Сегодня, к счастью, мы наблюдаем относительно незначительное количество соблазнителей работать на стороне врага. Мы действительно насчитали не более нескольких сотен предателей только в более чем 130-тысячном коллективе Национальной полиции Украины", - сказал замминистра.

По словам Енина, МВД и ДБР работают над тем, чтобы обеспечить привлечение к уголовной ответственности всех и каждого, кто встал на сторону коллаборантства, кто предал присяге или допустил преступную халатность.

"Мы гордимся тем, что ни один из материальных носителей информации, ни одна база данных, распорядителем которых является Министерство внутренних дел, или ее отдельные элементы не достались врагу. Ни единый реестр, ни демографический реестр, ни одна база, распорядителем которой является Национальная полиция Украины, ни один тайный документ не попал в руки врага", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Енин, фактически количество таких изменников в системе МВД мизерное.

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