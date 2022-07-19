Ни один секретный документ МВД не попал в руки российских оккупантов, - Енин
Ни один из материальных носителей информации, ни одна база данных МВД не досталась врагу, а число предателей фактически мизерно.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"В 2014 году мы столкнулись с тем, что под контроль россии или так называемой днр/лнр переходили целые гарнизоны как милиционеров, так и пожарных. Сегодня, к счастью, мы наблюдаем относительно незначительное количество соблазнителей работать на стороне врага. Мы действительно насчитали не более нескольких сотен предателей только в более чем 130-тысячном коллективе Национальной полиции Украины", - сказал замминистра.
По словам Енина, МВД и ДБР работают над тем, чтобы обеспечить привлечение к уголовной ответственности всех и каждого, кто встал на сторону коллаборантства, кто предал присяге или допустил преступную халатность.
"Мы гордимся тем, что ни один из материальных носителей информации, ни одна база данных, распорядителем которых является Министерство внутренних дел, или ее отдельные элементы не достались врагу. Ни единый реестр, ни демографический реестр, ни одна база, распорядителем которой является Национальная полиция Украины, ни один тайный документ не попал в руки врага", - подчеркнул он.
В то же время, добавил Енин, фактически количество таких изменников в системе МВД мизерное.
Пожалуйста, подождите...
1.
Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.
Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:
"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".
Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."
2.
За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.
"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.
3. Зеленський не робить нічого.
Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":
"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".
4.
За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".
5.
24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:
- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.
"Ми відносимося спокійно"(с).
Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".
6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).
7.
Хто складав ці розстрільні списки?
Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:
"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.
Планируем составить подробную картотеку.
Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.
Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "
"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)
8.
"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:
"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)
9.
Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.
10.
Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.
11.
Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.
Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.
12.
«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.
Тепер докази є, а Портнов утік.
вони клянуться, що нічого не брали!
Дійсно, бо ці " таємні документи" на росії і писали!
Тобто, перехід цілими райвідділками це " "число зрадників фактично є мізерним".
І мусора у звільненій Бурині знов на службі. А ще дивуються довірою у 3% від населення.
Краще би вже мовчали, бо якось дивно, що мусорів не чіпають.