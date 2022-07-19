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Новости Российско-турецкий кризис
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Путин сегодня встретится с президентами Ирана и Турции для обсуждения поставок украинского зерна

путін

Во вторник, 19 июля, глава Кремля прибудет в Тегеран для переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Визит президента России Владимира Путина в Иран имеет целью улучшить связи с влиятельными странами в регионе. Во время своей заграничной поездки Путин планирует обсудить с главами двух государств неотложные проблемы, включая конфликт в Сирии и поддержку ООН предложений по возобновлению экспорта украинского зерна.

Читайте: У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране 19 июля

Сообщается, что Путин стремится укрепить связи с Ираном, являющимся потенциальным военным и торговым партнером для РФ, а также встретиться с Эрдоганом. В последние недели российские официальные лица по крайней мере дважды посетили Иран, чтобы обсудить возможную передачу боевых беспилотников для российской армии.
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Топ комментарии
+10
Мабуть пора і Зеленському їхати кудись починати обговорювати варіанти поставок кацапського зерна голодуючим Африки....
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19.07.2022 11:52
+7
Україна як завжди всім до сраки, сидять ІГІЛ Талібан Кім Чен Ин і сомалійські пірати, і вирішують як україньске зерно вкрасти і довезти
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19.07.2022 11:56
+6
оо, уже Иран решает.
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19.07.2022 11:52
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Мабуть пора і Зеленському їхати кудись починати обговорювати варіанти поставок кацапського зерна голодуючим Африки....
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19.07.2022 11:52 Ответить
юар против санкций
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19.07.2022 12:06 Ответить
Поставку ВОРОВАННОГО зерна ???
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19.07.2022 13:26 Ответить
Він тільки в Оман може поїхати з дєрьмаком
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19.07.2022 12:10 Ответить
оо, уже Иран решает.
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19.07.2022 11:52 Ответить
Двійник поїхав обговорювати парашинські питання.
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19.07.2022 11:53 Ответить
Шакали паршиві
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19.07.2022 11:53 Ответить
Україна як завжди всім до сраки, сидять ІГІЛ Талібан Кім Чен Ин і сомалійські пірати, і вирішують як україньске зерно вкрасти і довезти
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19.07.2022 11:56 Ответить
Это что мы союзникам ***** будем зерно поставлять?
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19.07.2022 11:57 Ответить
мент, вор и свидетель делят украденный кошелек?
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19.07.2022 11:57 Ответить
Хто вирішує долю нашого зерна??Кацапи половину з нього вкрали та знищили ще хто зна скільки!!Я б їм-гівна, а не зерна, нехай траву жеруть..Або рашня нехай годує..Гидотники..
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19.07.2022 11:59 Ответить
До чого тут Іран , до нашого зерна , ніякине можу второпати
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19.07.2022 11:59 Ответить
МІД України мае зробити заяву проти спроби вирішувати українське зерно БЕЗ УКРАЇНИ

ЧЕКАЕМО заяву Кулеби
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19.07.2022 12:20 Ответить
Мне интересно, членгоголовый старый пирдун, срущий в чемодан, с погонялом ***** возьмет с собой стол, за которым он встречается со своим быдлом в кремле или оденет на свое хилое тело ОЗК?
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19.07.2022 12:03 Ответить
Паскуди ділять українське зерно - основне наше багатство. Беруть за безцінь, а то і крадуть і продають "з наваром". Скоти - що бусурмани, що перси, що кацапи - одна порода виродків.
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19.07.2022 12:04 Ответить
клуб диктаторів, може їх там усіх зразу ракетою *******
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19.07.2022 12:05 Ответить
*****, иран,эрдоган.... и УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО, это пилять сюр какой то.
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19.07.2022 12:05 Ответить
Ето и есть мечта *****, за Украину договариваться кому продать наше зерно а кому не продать, какую Конституцию нам выбрать, с кем нам дружить.
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19.07.2022 12:08 Ответить
300 дронов поедит клянчить. при чём там зерно. его и так вывезут, без позволения страны террорист
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19.07.2022 12:08 Ответить
Вот момент пристрелить ***** на хрен и забыть о войне.
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19.07.2022 12:10 Ответить
как если оно будет в бункере сидеть
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19.07.2022 12:40 Ответить
Хмырь мавзолейный сам себя спалил...
А мы Цап-царап...и в дамки...типа импортозамещение...гопник долбанный...
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19.07.2022 12:28 Ответить
зловіть хтось цього голума
поки виліз із бункера
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19.07.2022 13:44 Ответить
Цікаво, яка копія бункерного карлика полетить до Ірану?
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19.07.2022 14:12 Ответить
 
 