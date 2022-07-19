На Закарпатье к 7 годам заключения приговорен агент ФСБ РФ за пособничество в захвате госвласти, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При публичном обвинении Закарпатской областной прокуратуры суд признал виновным гражданина РФ в пособничестве в действиях, совершенных с целью захвата государственной власти (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Прокурор в суде доказал, что мужчина, являясь агентом ФСБ РФ, выполнял задачи по сбору и передаче врагу информации об общественно-политических и экономических процессах в Украине. С началом активного наступления войск РФ, обвиняемый согласился подготовить ряд фейковых публикаций в СМИ с тиражированием призывов к изгнанию националистических группировок ради спасения крупных городов, а также критики тех, кто, спасаясь от войны, эвакуирует свои семьи в другие регионы Украины или за рубеж, кроме того, он должен распространять мысль о якобы деструктивных действиях украинской власти приводят к мародерству и гибели военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за это он регулярно получал материальное вознаграждение, поступавшее на банковские счета его сожительницы. Она уже осуждена за пособничество в захвате государственной власти.

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