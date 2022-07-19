Россия незаконно предоставила гражданство и передает "усыновителям" уже 108 вывезенных из Украины детей-сирот
Россия вывезла из Донецкой области и предоставила гражданство 108 украинским детям, лишенным родительской опеки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила детский омбудсмен РФ при администрации Путина Мария Львова-Белова.
Детей в возрасте от 5 до 16 лет, которые до этого приобрели гражданство РФ, "устроили" в приемные семьи.
В частности, 14 июля 32 детей передали в семьи в Москве, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.
13 детей с участием Львово-Беловой вывезли в Россию из Донецка, Шахтерска и Макеевки. Еще 19 детей ранее были депортированы в РФ.
Детей поначалу привезли в Москву для встречи с "приемными родителями", прежде чем развезти их по 6 областям.
"Всего до конца недели родители появятся у 108 детей-сирот Донбасса, которые приобрели российское гражданство", - написала Львова-Белова в соцсети.
Это прокомментировала начальница Управления опеки по несовершеннолетним Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елена Зайцева: "Теперь они наши".
Напомним, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из "ДНР", "ЛНР" и из Украины в российское гражданство.
В июле Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке. Он вносит изменения в предварительные указы об упрощенном порядке предоставления гражданства России для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ныне распространяя его действие на остальную украинскую территорию.
"Указанное решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права", - подчеркнули в МИД Украины.
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