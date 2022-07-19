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гражданство (1268) россия (93003) сироты (123) Донбасс (26950)

Россия незаконно предоставила гражданство и передает "усыновителям" уже 108 вывезенных из Украины детей-сирот

донбас,сироти

Россия вывезла из Донецкой области и предоставила гражданство 108 украинским детям, лишенным родительской опеки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила детский омбудсмен РФ при администрации Путина Мария Львова-Белова.

Детей в возрасте от 5 до 16 лет, которые до этого приобрели гражданство РФ, "устроили" в приемные семьи.

В частности, 14 июля 32 детей передали в семьи в Москве, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.

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13 детей с участием Львово-Беловой вывезли в Россию из Донецка, Шахтерска и Макеевки. Еще 19 детей ранее были депортированы в РФ.

Детей поначалу привезли в Москву для встречи с "приемными родителями", прежде чем развезти их по 6 областям.

"Всего до конца недели родители появятся у 108 детей-сирот Донбасса, которые приобрели российское гражданство", - написала Львова-Белова в соцсети.

Это прокомментировала начальница Управления опеки по несовершеннолетним Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елена Зайцева: "Теперь они наши".

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Напомним, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из "ДНР", "ЛНР" и из Украины в российское гражданство.

В июле Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке. Он вносит изменения в предварительные указы об упрощенном порядке предоставления гражданства России для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ныне распространяя его действие на остальную украинскую территорию.

"Указанное решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права", - подчеркнули в МИД Украины.
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Викрадення дітей-це акт міжнародного тероризму.Крапка...
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19.07.2022 11:58 Ответить
Краще бути сиротою, ніж мати батьків-кацапів.
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19.07.2022 12:03 Ответить
Дохлая Дохтар Лиза вывезла с Донбасса 540 детей в 2014 году...
Судьба их до сих пор неизвестна...
Сама дохтарша утонула в Черном море...
Пути Господни неисповедимы...за все преступления всегда прилетает... Бумеранг...
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19.07.2022 12:16 Ответить
Обычный путь 70% детдомовцев у нас и в россии : детдом-интернат-"зона". Это реальность. Единственное преимущество в Украине, в том, что они хоть за границу смогут выехать в страны Западной Европы или США и иметь хоть какую-то возможность для нормального будущего...
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19.07.2022 12:20 Ответить
 
 