Без подтверждения Офиса Генпрокурора Клименко не смогут назначить главой САП, этот процесс может длиться долго, - Шабунин

Теперь, когда Офис Генпрокурора в руках заместителя глав ОП Олега Татарова – Клименко может не стать руководителем САП.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс по избранию руководителя не завершился. Клименко – не назначен. Читаем формулировку, за которую проголосовала комиссия:

"Подать на рассмотрение Генерального прокурора Украины в течение трех рабочих дней после получения Комиссией подтверждения о соответствии требований Законов Украины "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне согласно Закону Украины "О государственной тайне", - объяснил он.

Шабунин обратил внимание на формулировку "в течение трех рабочих дней после получения Комиссией подтверждения от ОГП".

"Потому что они могут продолжаться вечно. Уже полгода ОГП не давал никаких ответов комиссии, так что теперь, когда Офис Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не будет руководителем САП. Потому что подтверждение от Офиса Генпрокурора может поступать бесконечно.

Так, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности. Не исключено, что пока Офис Генпрокурора будет тянуть с ненужным подтверждением, появится и решение апелляции по отмене порядка конкурса. Банковая это может в дальнейшем использовать для срыва процесса назначения", - подчеркнул глава ЦПК.

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