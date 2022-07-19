Без подтверждения Офиса Генпрокурора Клименко не смогут назначить главой САП, этот процесс может длиться долго, - Шабунин
Теперь, когда Офис Генпрокурора в руках заместителя глав ОП Олега Татарова – Клименко может не стать руководителем САП.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Конкурс по избранию руководителя не завершился. Клименко – не назначен. Читаем формулировку, за которую проголосовала комиссия:
"Подать на рассмотрение Генерального прокурора Украины в течение трех рабочих дней после получения Комиссией подтверждения о соответствии требований Законов Украины "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне согласно Закону Украины "О государственной тайне", - объяснил он.
Шабунин обратил внимание на формулировку "в течение трех рабочих дней после получения Комиссией подтверждения от ОГП".
"Потому что они могут продолжаться вечно. Уже полгода ОГП не давал никаких ответов комиссии, так что теперь, когда Офис Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не будет руководителем САП. Потому что подтверждение от Офиса Генпрокурора может поступать бесконечно.
Так, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности. Не исключено, что пока Офис Генпрокурора будет тянуть с ненужным подтверждением, появится и решение апелляции по отмене порядка конкурса. Банковая это может в дальнейшем использовать для срыва процесса назначения", - подчеркнул глава ЦПК.
Пожалуйста, подождите...
Вони задля свого порятунку можуть і державою пожертувати.
Хоча, непогана ідея...
Скаже: не на часі і все.
А членограй хай далі робить спільні заяви та розповідає як нам зброя потрібна!
І можливо через це потрібно пройти, щоб зрозуміти до чого призводить вибір "папріколу".
Хтось це зрозуміє, хтось ні, а когось, нажаль вже не буде в живих.
ВАЗеленський ініціював зняття з посади генпрокурора саме зараз.
Та він бачить, максимум, те, що показують по телевізору, а про ОП та Беню там не покажуть нічого поганого!
Люди ніякмне хочу прийняти що вони свое майбутнє вложили в 0...
Европейські політики зараз тільки заради українсьго народу ліплять знього хоть щось а бы залишалась віра у людей
Пустять у розхід, як Венедиктову. Вірою та правдою слугувала, Законом підтиралася на-догоду Банковій, а як стало питання щоби зірвати призначення голови САП, викинули, як використану прокладку.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituka/20220718-shho-vidomo-pro-oleksandra-klymenka-mozhlyvogo-ochilnyka-sap/
Как Вы думаете, назначит ли Татаров Клименко руководителем САП, тем самым выкопав себе яму?