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Новости
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конкурс (1131) Шабунин (523) САП (2036) Клименко Александр САП (27)

Без подтверждения Офиса Генпрокурора Клименко не смогут назначить главой САП, этот процесс может длиться долго, - Шабунин

клименко,олександр,сап

Теперь, когда Офис Генпрокурора в руках заместителя глав ОП Олега Татарова – Клименко может не стать руководителем САП.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс по избранию руководителя не завершился. Клименко – не назначен. Читаем формулировку, за которую проголосовала комиссия:

"Подать на рассмотрение Генерального прокурора Украины в течение трех рабочих дней после получения Комиссией подтверждения о соответствии требований Законов Украины "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне согласно Закону Украины "О государственной тайне", - объяснил он.

Шабунин обратил внимание на формулировку "в течение трех рабочих дней после получения Комиссией подтверждения от ОГП".

"Потому что они могут продолжаться вечно. Уже полгода ОГП не давал никаких ответов комиссии, так что теперь, когда Офис Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не будет руководителем САП. Потому что подтверждение от Офиса Генпрокурора может поступать бесконечно.

Так, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности. Не исключено, что пока Офис Генпрокурора будет тянуть с ненужным подтверждением, появится и решение апелляции по отмене порядка конкурса. Банковая это может в дальнейшем использовать для срыва процесса назначения", - подчеркнул глава ЦПК.

Читайте: Новым главой САП станет Александр Клименко
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Топ комментарии
+43
Довбаки з ОПи на це і розраховують.
Вони задля свого порятунку можуть і державою пожертувати.
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19.07.2022 12:16
+35
Узеленського вкотре вигадали нову схему, як затягнути призначення, захистити корупціонерів та Коломойського від тюрми і конфіскації майна.
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19.07.2022 12:18
+29
Скільки буде продовжуватися цей балаган??? Це саботаж на найвищому рівні. Еталонний зразок корумпованої вищої влади.
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19.07.2022 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Довбаки з ОПи на це і розраховують.
Вони задля свого порятунку можуть і державою пожертувати.
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19.07.2022 12:16 Ответить
Вони працюють над своїм безбідним майбутнім. Держава - це лише спосіб, а не мета. Сподіваюсь на Перемогу над зовнішнім ворогом- московією і внутрішнім - риговсько-зеленою корупцією.
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19.07.2022 12:44 Ответить
Як не жаль, але здефиктивліні люди людей, цого нам не дозволять.
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19.07.2022 23:33 Ответить
Не буде терпіти Байден такого дебільного над собою знущання. США вкладають в Україну сотні мільярдів податківців і не дозволять обкуреним довбодятлам знущатися над ними.
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19.07.2022 12:47 Ответить
А що він зробить? Спецназ висадить та всадять пару куль у тупу макитру боневтіка?
Хоча, непогана ідея...
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19.07.2022 14:57 Ответить
Спецназа своего достаточно, никого высаживать не придется
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19.07.2022 16:26 Ответить
ТВАРИ ЗЕЛЕНЫЕ ,ВМЕСТЕ С ЗАСРАНЦЕМ НАРКОМАНОМ
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19.07.2022 13:39 Ответить
що і треба було довести. цирк з убогими клоунами продовжується
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19.07.2022 12:17 Ответить
Узеленського вкотре вигадали нову схему, як затягнути призначення, захистити корупціонерів та Коломойського від тюрми і конфіскації майна.
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19.07.2022 12:18 Ответить
Ну так і Дядько Сем може дуже і дуже довго вирішувати питання поставок зброї!
Скаже: не на часі і все.
А членограй хай далі робить спільні заяви та розповідає як нам зброя потрібна!
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19.07.2022 12:19 Ответить
ну так это и есть цель дерьмаковской команды , урезать поставки и не допустить лендинза , немогу дождаться когда эту курвоту начнут остреливать .
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19.07.2022 15:03 Ответить
Так, але вмирає на фронті не він і його фракція((((
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19.07.2022 15:54 Ответить
Це вірно.
І можливо через це потрібно пройти, щоб зрозуміти до чого призводить вибір "папріколу".
Хтось це зрозуміє, хтось ні, а когось, нажаль вже не буде в живих.
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19.07.2022 17:24 Ответить
Венедіктова, помахай ручкою на прощання і підпиши назначення. Зроби зе приємно
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19.07.2022 12:20 Ответить
і тоді в САП не буде прокурора, що і треба татарову з хєрмаком, кцпським кротам
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19.07.2022 12:22 Ответить
поки їй подання не буде вона не може підписати, думаю це поданя будуть затягувати поки її не звільнять
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19.07.2022 12:29 Ответить
Скільки буде продовжуватися цей балаган??? Це саботаж на найвищому рівні. Еталонний зразок корумпованої вищої влади.
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19.07.2022 12:22 Ответить
Це не просто саботаж на найвищому рівні, а саботує призначення сам гарант Конституції- Боневтік найвеличніВшивий.
ВАЗеленський ініціював зняття з посади генпрокурора саме зараз.
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19.07.2022 19:18 Ответить
Це якийсь цирк . Народ вже бачить, що таке Зе й Компанiя ,тобто ОП. Вони навiть не соромляться й просто витворяють якусь виставу на очах народу та й закордонних партнерiв
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19.07.2022 12:23 Ответить
"Народ вже бачить"?!
Та він бачить, максимум, те, що показують по телевізору, а про ОП та Беню там не покажуть нічого поганого!
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19.07.2022 12:35 Ответить
Я не розумію одного- ні Єрмак, ні Татаров, ні Демченко не являються делегованими політиками! Це призначенці. Їх можна легко заарештувати і притягти до відповідальності. Президенту треба просто пояснити, що це зрадники і тепер йому будуть допомагати інші люди.
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19.07.2022 12:23 Ответить
Ви такий наївний, наче й не знаєте, що ця держава є державою суцільного нахабного беззаконня.
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19.07.2022 12:31 Ответить
, ніби він того не знає
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19.07.2022 13:03 Ответить
Власне тому й продовжується цей квартальний цирк
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19.07.2022 14:29 Ответить
Ось візьміть і просто поясніть. Цікаво як це вам вдасться.
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19.07.2022 15:00 Ответить
Він zero((( на жаль...як сказали европейскі політики такого нуля вони ще не зустрічали, він і не хоче вчитись, подивіть фото які зроблені під час засідань він граеться в телефоні все робить Ермак...
Люди ніякмне хочу прийняти що вони свое майбутнє вложили в 0...
Европейські політики зараз тільки заради українсьго народу ліплять знього хоть щось а бы залишалась віра у людей
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19.07.2022 16:00 Ответить
Кому, Зє пояснити? Він в курсі краще всіх, саме тому так вперто за них тримається. Бо як потонуть вони - потягнуть і його за собою.
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19.07.2022 16:45 Ответить
Сподіваюсь, Шабунін помиляється, і Зє-шобла засцить і далі затягувати призначення Прокурора САП.
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19.07.2022 12:25 Ответить
Що він ******* цей Шабунькін, кацап-альбінос з червоними очима? Який там в хера татаров-клименко, якщо ніякий припіздент не має законних прав "призупиняти" та відстороняти генпрокурора? Має право тільки ВРУ простою більшістю голосів, а їх у ЗЕлуплених в ВРУ немає. Та й тим часом Бенядіктова не збирається залишати свій кабінет в генролкуратурі.
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19.07.2022 12:29 Ответить
В мирний час ні. Але зеленський в указі посилається на воєнний стан. Там є нюанси.
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19.07.2022 12:39 Ответить
Є Закон про прокуратуру. В ньому, наскільки я пам*ятаю, і слова нема, що при воєнному стані на звільнення генпрокурора є якісь "нюанси".
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19.07.2022 13:13 Ответить
Які нюанси, дурко?
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19.07.2022 17:03 Ответить
Треба слідкувати за новинами - вже відсторонили і без ніяких проблем.
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19.07.2022 15:02 Ответить
К коррупционеров бабок или схем хватает обычно
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19.07.2022 21:34 Ответить
Зелені це чекає на вас усіх.
Пустять у розхід, як Венедиктову. Вірою та правдою слугувала, Законом підтиралася на-догоду Банковій, а як стало питання щоби зірвати призначення голови САП, викинули, як використану прокладку.
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19.07.2022 12:34 Ответить
Чутно сморід Єрмака...
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19.07.2022 12:36 Ответить
Він вже засмердів кацапським смородом з своїми татаровими та арахаміями всю Україну.
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19.07.2022 13:14 Ответить
На фоне всего этого бл...ства,создается впечатление,что, Зеленский коментатор,а страной рулит Ермак и Татаров.Когда уже гастроли этого е....го квартала закончатся?
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19.07.2022 12:46 Ответить
Захват Украины идёт тихими шагами...Осталось прикарманить брошенную МедиаИмперию Рината Ахметова и дело закончится...прибытием к ЗеКодломойским Ольги ********** ...на стажировку...
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19.07.2022 12:46 Ответить
Зе-шобла вигадує все нові й нові схеми, аби не призначили Коваленка.
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19.07.2022 12:54 Ответить
Клименко в свое время расследовал уголовные производства относительно экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituka/20220718-shho-vidomo-pro-oleksandra-klymenka-mozhlyvogo-ochilnyka-sap/
Как Вы думаете, назначит ли Татаров Клименко руководителем САП, тем самым выкопав себе яму?
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19.07.2022 14:23 Ответить
Цікаво, хто автор сценарію цієї вистави для лохів, гадаю, що не обмежений розумом зелений гундос.
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19.07.2022 14:30 Ответить
Гундос сценарії не пише, він актор, тому лише виконує те що для нього пишуть інші.
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19.07.2022 15:05 Ответить
Зєля нє пісатєль, он чітатєль)
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19.07.2022 17:12 Ответить
І актор він ніякий, і як би висловився великий Станісавський, дивлячись на його кривляння, під супровід гугнявого голосу "Не вірю!"
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19.07.2022 19:14 Ответить
Хтось із посіпак Коломойського, чом би й не сам Татаров.
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19.07.2022 16:46 Ответить
запахло смертями, хтось почне помирати
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19.07.2022 14:52 Ответить
Чому ОПа виконує свої прямі обов`язки з таким видом, неначе нам у борг дає?
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19.07.2022 16:34 Ответить
Гірше, Зеленський і ОПа зі слугами вже дивляться на громадян як на заклятих боржників, які вже всі терміни пропустили для повернення боргів на противагу Бені, якому всі винні і далі винні, тільки один президент свої борги Бені повертає з коштів платників податків.
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19.07.2022 17:17 Ответить
На це все треба дивитися як на виставу, де громадяни-виборці просто глядачі, яка зараз уже взагалі ні нащо не впливають, бо війна зеленим покидькам в поміч. В сценарії реаліті-шоу "********** Зеля і "слуги Бені" рулять Україною" передбачили зраду, інтригу, драму, сміх, сльози, щоб нарід ще більше полюбив Боневтіка і захоплювався ним як справжнім герой, бо цей фрік навіть анатомічно відрізняється від Пороха. А значить він всіх переможе і в Україні буде ЄС і "свати" у кожній хаті)
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19.07.2022 17:11 Ответить
******** цирк
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19.07.2022 18:18 Ответить
Саме для цього в спішному порядку і звільнили Венедіктову. Бояться Клименка, якого підтримують США. Баканова президент віддав як бонус для Татарова+Єрмака. Ці нахабні з точки основ конституційного права, але юридично дієві схеми, для ОП схоже по почерку розробляють Вовк з Портновим.
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19.07.2022 18:33 Ответить
Ще декілька тижнів тому говорили що ніколи не знімуть голову СБУ, але його зняли! Чому ви так впевнені що ці вкиди, про проблеми призначення голови САП є реальні? Всіх призначать і все буде добре! Зараз треба думати як ворога зовнішнього перемогати а не внутрішній "срач" розводити!
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19.07.2022 18:48 Ответить
Речь у конгрессвумен шла не о батанове и ген прокуроре - они и нах. сейчас не нужны - речь шла о дерьмаке - а его поставил зеленский и всей вертикали идущей от этих дух предателях в оп, вр, сбу, ген.прок, судах.....
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19.07.2022 19:02 Ответить
Когда уже амерам и европейцам *********** поддерживать это ******* под названием Офис Презедента Украины и лицо его возглавляющие - я о *********** зеленском, а, вы о ком подумали ? Шо будет тогда? А ведь Вероника недаром подняла вопросы по Украине - Байдену это всё скоро надоест, мне бы уже, и пошлёт он её к маме бениной( ну в смысле к ******). Патриоты грёбанные. Ненавижу.
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19.07.2022 18:59 Ответить
 
 