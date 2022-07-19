Установление мира возможно только после вывода вражеских войск и возврата захваченных территорий, - Ахметов
Заключение мира с Россией возможно только на условиях Украины с выводом всех российских войск и возвратом контроля над захваченными территориями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее. Я за установление мира на украинских условиях — выведение всех российских войск с территории Украины и возврат под контроль Украины всех наших территорий", — заявил бизнесмен.
Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.
"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Значит, это наша совместная борьба, которую мы обязаны выиграть", — добавил он.
В июне Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушенные украинские предприятия.
Ранее пресс-служба SCM сообщала, что с начала полномасштабной войны, предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб Шахтёр направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.
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но те що Ви робите для України
респект і повага
разом до перемоги
Слава Україні!!!
мир? Ась?
Тьфу, бл@дь!
19 липня: "Укладання миру з Росією можливе лише на умовах України [...] таку думку висловив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera"
😏
Счас заплачу от умиления!