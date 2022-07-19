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агрессия (1700) Ахметов (1888)

Установление мира возможно только после вывода вражеских войск и возврата захваченных территорий, - Ахметов

ахметов

Заключение мира с Россией возможно только на условиях Украины с выводом всех российских войск и возвратом контроля над захваченными территориями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее. Я за установление мира на украинских условиях — выведение всех российских войск с территории Украины и возврат под контроль Украины всех наших территорий", — заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Значит, это наша совместная борьба, которую мы обязаны выиграть", — добавил он.

В июне Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушенные украинские предприятия.

Ранее пресс-служба SCM сообщала, что с начала полномасштабной войны, предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и футбольный клуб Шахтёр направили на помощь Украине 2,7 млрд грн.

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Топ комментарии
+10
Зараз ввін говорить правильно, а що робив на початку війни в 2014 році. А відповідати доведеться все одно.
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19.07.2022 12:25
+7
Сдав Донбасс, сдав Маріуполь, віддав все на разбомблення Путіну, не мав коштів закупити дальнобойне???? Повиводили всі свої багатства в офшоры, тепер с розумним виглядом в кочтюмчику дає інтерв'ю..... Як заробляти то вони тут господарі, як воювати то пацаны с сіл та містечок...... А люди дурні вірять... Тому зараз і війна.... Віддали свою державу на розграбування олігархам
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19.07.2022 13:18
+5
Судя по тому, что решил строить новый меткомбинат в Болгарии, то он не особо верит в то, что говорит. Вернее, понимает, что это в обозримом будущем этого не будет, к сожалению.
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19.07.2022 12:29
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бєндєравєц адназначна
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19.07.2022 12:25 Ответить
так почему он не гудит ? раньше же гудел
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19.07.2022 12:53 Ответить
Зараз ввін говорить правильно, а що робив на початку війни в 2014 році. А відповідати доведеться все одно.
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19.07.2022 12:25 Ответить
Він не відповів за вбивства й в 90х на стадіоні не відповість і тепер і за роздану зброю в 2014 році що і призвело до пр ходу Гиркіна((((
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19.07.2022 16:04 Ответить
"поздно всрался", конечно.. но, так - зачет
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19.07.2022 12:27 Ответить
зелёное чмо уже четвёртый год усирается, не на часи же
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19.07.2022 23:35 Ответить
Судя по тому, что решил строить новый меткомбинат в Болгарии, то он не особо верит в то, что говорит. Вернее, понимает, что это в обозримом будущем этого не будет, к сожалению.
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19.07.2022 12:29 Ответить
І ще запуск медіапула на 9 каналів у Польщі на платформі Polsat Box Go. Руде брехло, застрахувало Азовсталь заздалегідь.
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19.07.2022 13:21 Ответить
Викрутив до каплі, що можно було з України...!!! Тепер взявся за наших сусідів.....?! В Англії не заробишь...!!!! Там можно тільки жити та витрачати кошти....
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19.07.2022 13:59 Ответить
А він ніколи ні в яку Україну і не вірив, і вкладав "зароблені" гроші за кордоном. Бо виходить, що майна за кордоном вистачає, щоб під заставу цього майна взяти кредити на будівництво підприємства, і знову ж таки не в Україні.
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19.07.2022 16:08 Ответить
хоч я і не прихильник ваший пане Ахметов
но те що Ви робите для України
респект і повага
разом до перемоги
Слава Україні!!!
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19.07.2022 12:29 Ответить
Особливо за пакеты продовольчі..... Як депутаты гречку роздавали так и Ахметов...ось з цим...... Краще б Донбасс сберіг....ще в 14 р.
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19.07.2022 13:28 Ответить
А как же "погудеть"?! Ну, типа за
мир? Ась?
Тьфу, бл@дь!
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19.07.2022 12:45 Ответить
сделал выводы. Уже неплохо. После гудка 2014 года.
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19.07.2022 12:50 Ответить
Зробив висновки...????? Ну ти і наївний, повернеться та далі...... підприємства та офшорчики, а ви тут протягуйте руки як жебраки, дайте на то, дайте на це.... Дурнуваті в нас люди...... Тому так і живемо.... Жесть.....
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19.07.2022 13:25 Ответить
17 травня: "Ахметов підтвердив плани побудувати новий металургійний завод в Італії"
19 липня: "Укладання миру з Росією можливе лише на умовах України [...] таку думку висловив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera"
😏
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19.07.2022 12:52 Ответить
гудок прозрел что лаптеногие брательники развели его как лоха....
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19.07.2022 13:15 Ответить
Прозреть всегда лучше, чем оставаться слепым.
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19.07.2022 13:16 Ответить
Ну ти так точно сліпий... Або сидишь в теплому місці на з/п
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19.07.2022 13:21 Ответить
А ты точно без мозгов, иначе не щелкал бы бездумно по клавиатуре.
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19.07.2022 13:26 Ответить
Точно працюєшь на нього.... Ви такі смішні, думаєте по коментам вас не можно одразу побачити...
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19.07.2022 13:32 Ответить
Ты этим подтвердил, что тебе нечем думать.
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19.07.2022 13:53 Ответить
Ну да.. ну да... Зато ти такий розумний, що я бачу, як ти английську знаешь.... 😃 Топай навчатися, зарано тобі тут умничать - розумнічать
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19.07.2022 14:04 Ответить
Смешной ты чудак! или чувак? а может, ...удак?
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19.07.2022 14:42 Ответить
Дійсно, прозрів... І кинувся світ за очі. Тобто вкладати капітали чи то в Італію, чи то в Болгарію...
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19.07.2022 16:20 Ответить
Сдав Донбасс, сдав Маріуполь, віддав все на разбомблення Путіну, не мав коштів закупити дальнобойне???? Повиводили всі свої багатства в офшоры, тепер с розумним виглядом в кочтюмчику дає інтерв'ю..... Як заробляти то вони тут господарі, як воювати то пацаны с сіл та містечок...... А люди дурні вірять... Тому зараз і війна.... Віддали свою державу на розграбування олігархам
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19.07.2022 13:18 Ответить
Хитрожопый татарин, уже поцриот, **** продажная!!!!!
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19.07.2022 14:15 Ответить
Ахмет -оглу, краще купи для української армії з 5 штук F-15 ,та рій "байрактарів" у турецьких родичів,замість гнати звукові порожні і нічим не підкріплені "поцріотичні" хвилі
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19.07.2022 14:24 Ответить
дважды два---четыре! спасибо Ринат, не знали, ей богу!
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19.07.2022 14:58 Ответить
Наверно дети Ахметова уже с оружием в руках освобождают так горячо любимый папой Донбасс!!!!
Счас заплачу от умиления!
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19.07.2022 18:17 Ответить
А чего он сейчас в трубу не дует как это было в 2014?
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19.07.2022 18:40 Ответить
Це що було? А ось що: відлуння гудка 2014 року.
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28.11.2022 14:10 Ответить
 
 