Оккупанты сообщили об обстреле Антоновского моста в Херсоне. Удар нанесен из HIMARS. ВИДЕО
Российские оккупанты заявили об обстреле Вооруженными силами Украины Антоновского моста в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщают пропагандистские СМИ, удар по Херсону был нанесен из HIMARS.
Позже эту информацию подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире национального телемарафона.
"Передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, вблизи кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, которое занимается охраной и выступает мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.
Он отметил, что сейчас над этой территорией возвышается облако черного дыма.
"Это было точечное уничтожение военного расположения орков у Антоновского моста", – констатировал советник председателя Херсонской ОВА.
По его словам, так называемая "оккупационная власть" в Херсоне растеряна из-за успешной деятельности ВСУ в регионе.
Пожалуйста, подождите...
говорит, что там не один, а два стратегических моста....
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а наші військові тим більше.
тільки б не заважала Боневтіка
І їздять далі.
Там по дамбі ще й залізна дорога проходить - вона теж ремонтується за добу.
Потім можна спокійно перекидати звідти війська під Запоріжжя для наступу на Перекоп
Якщо ж перед тим ще й зруйнувати Кримський міст, то рашиським військам і взагалі крисчанам буде капець
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але для мостів достатньо й фугасних
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якщо ЗСУ зруйнують мости то відріжуть рашистів від комунікацій з лівим берегом Дніпра і мінімум 15 тис солдатіков-бурятіков можна буде брати голими руками
Для ***** це буде катастрофа!
Тільки не дайте їм втекти як з-під Києва
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Пам'ятаєте в 2016-2020 ми "лаяли" на "владу" за держоборонзамовлення який виконувався на 40-60%...
Думаєте зараз при повноцінній війні він 100%? Ні - даже не 80...
-Аналогично!(с)
вхід на Херсон є, а виходу не буде 👍
там и артилерия хорошо справится
по мосту не нужно он нам еще пригодится
а вот вьезд и выезд с моста стоить пристрелять
каждый день по 10-15 выстрелов нужно делать
что б они боялись сунуться на мост
УМЕР НАШ ПЫНЯ ВЛАДИМИРОВИЧ...