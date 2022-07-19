В.и.о. главы СБУ Малюк не эвакуировался в первые дни войны и выполнял боевые задачи, возглавить Службу должен профессионал, - Билецкий
Сейчас критически важно, чтобы СБУ возглавил не очередной политический космонавт, а профессионал.
Об этом пишет лидер "Азова" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Происходят важные рокировки в руководящем составе СБУ. Так или иначе это будет влиять на фронт. В первые дни войны ситуация в СБУ привела к драматическим последствиям", - подчеркнул он.
Билецкий напомнил, что ответственный за внутреннюю безопасность генерал Сергей Наумов накануне войны эвакуировал семью в Европу, а сам "убежал в первые дни с мешком наличных денег". Его подозревают в госизмене, в частности, в сдаче россиянам Чернобыльской АЭС.
"В государственной измене подозреваются также ответственные за Херсонщину и Крым. Генерал Сергей Криворучко, чьи подчиненные сдали россиянам карту минных полей Херсонской области, пытался бежать в Венгрию за фальшивыми документами. Заместитель Ивана Баканова, ответственный за Крым, Олег Кулинич был задержан и арестован по подозрению в работе на Россию", – продолжил он.
В то же время Василий Малюк, назначенный в.и.о. руководителя СБУ и его группа офицеров, по словам Билецкого, не эвакуировались во Львов в первые дни и работали тогда, когда оккупанты зашли на Киевщину.
"Это единственный генерал СБУ, с которым приходилось пересекаться как во время боев за Киевскую область, так и при выполнении боевых задач на Харьковщине и на Юге. Василий Малюк - не политический назначенец, а боевой генерал.
Удивительным образом медиа и фейсбук-"правдорубы", молчавшие о положении дел в СБУ всю зиму и весну, когда кадровые изменения могли спасти для страны Мариуполь и Херсон, встревожились именно сейчас. Баканов с российским паспортом жены и по меньшей мере двумя заместителями, работавшими в Россию, по-видимому всех устраивал. Критика началась с назначением на и.о главы Службы – боевого генерала.
Ясно, что человек арестовывающий предателей и разоблачающий резидентуру имеет много врагов. Но сейчас критически важно, чтобы СБУ возглавил не очередной политический космонавт, а профессионал. Надеюсь, здравый смысл победит", - подытожил он.
Напомним, ранее Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.
В ОП заявили, что после отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речи об их увольнении пока не идет.
Позже Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Пожалуйста, подождите...
А д'єрмак?
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1549052662007873536 20 ч
Це не фото з праць Чезаре Ломброзо, це новий голова СБУ
тоді всі були проти Порошенко, включно Бутусова й всіх мусоров - й хто отримав від цього дівіденди?
А якщо серйозно ви повинні призначати в людині ті хороші риси до яких ми прийшли завдяки йому навіть якщо він не ідеальний!
Людей повно і гарних і розумних але в них є совість не лізти в політику без досвіду політика!
В.Высоцкий
про Малюка поки що нічого не знаю.
Білецький хоча б новини та коментарі на Цензорі читав, був би ближче до реальності.
В частности, по информации УП, он был замечен на праздновании дня рождения заместителя главы ОПУ Олега Татарова.
Напомним, что связи с Татаровым прослеживаются также и у https://novyny.live/ukraine/podozrenie-poroshenko-sliv-dela-tatarova-chto-izvestno-o-novom-i-o-genprokurora-aleksee-simonenko-49353.html Алексея Симоненко , который был назначен исполняющим обязанности генпрокурора Ирины Венедиктовой, отстраненной от работы одновременно с Иваном Бакановым.
https://novyny.live/ru/ukraine/zamestitel-i-preemnik-kto-takoi-vasilii-maliuk-vremenno-zamenivshii-bakanova-49370.html
Ворог діє за принципом: не можеш побороти протестний рух - очоль його.
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWl9k1O-UXSbW9JMhY4ehuidVNZNVcijpLCwX3STTwbq3T7MLVXcnPUxrxb27VbnkFN-wql11Q1cm-m8MtIuP1mbsByjGBsPccuJhOLrJX423u6EpTSD7m69MD3J71gDocP7M74GfSHuRMy1fHB7-************************&__tn__=%2CO%2CP-R#?hfb 1 ч ·
Мой близкий друг и побратим, кадровый офицер, который прошёл ДАП, часто напоминает две истины. Это слова Аугусто Пиночета "Когда начинается война, зовут солдата и Бога. Когда заканчивается, о Боге забывают, солдата судят" и стеб "А сейчас те, кто сбежал в первые дни войны, начнут нас учить Родину любить". И события в Николаевской области прекрасно иллюстрируют, что он прав. На 100%.
В Николаеве Глава ГУНП Шайхет уволил инспектора первого взвода роты полиции спецназначения "Тавр", подполковника Михаила Мощанца. Уволили за... прогулы и отсутствие на службе. И я уже почти был готов поддержать этого героического руководителя Национальной полиции в Николаевской области, если бы не знал двух моментом. Во-первых, сам Глава ГУНП Сергей Шайхет... сбежал из Николаевской области и пытался оправдать это тем, что у него особое задание. Задание, видимо, было спасти свою шкуру. Отсутствие самого Шайхета подтверждает и генерал-майор https://www.facebook.com/dmitry.marchenko.78?__cft__[0]=AZWl9k1O-UXSbW9JMhY4ehuidVNZNVcijpLCwX3STTwbq3T7MLVXcnPUxrxb27VbnkFN-wql11Q1cm-m8MtIuP1mbsByjGBsPccuJhOLrJX423u6EpTSD7m69MD3J71gDocP7M74GfSHuRMy1fHB7-************************&__tn__=-]K-R Дмитрий Марченко , который в те дни возглавил оборону Николаева. Поэтому не Шайхету рассказывать об отсутствии на рабочем месте. Но это мелочи, на фоне второй причины. Дело в том, что из 6 дней, которые вменяют Мощанцу, как прогул, он два дня потратил на участие в спецоперации с брйцами 73 центра ГУР МО. И ГУР дал подтверждающие документы. А ещё 4 дня у Мощанца проходили обыски, дача показаний и проверка на полиграфе из за сфабрикованного против него дела. Кстати, все эти проверки показали, что Мощанца обвинили огульно. Но кто-то очень сильно хотел вышвырнуть из полиции неугодного подполковника, который лично принимал участие в обороне Николаева, принимал участие в вывозе военной техники из-под обстрела и помогал военным. А кто же так хотел избавиться от Мощанца? Все источники в ГУНП говорят, что это лично Шайхет, который не мог терпеть тех, кто воевал и знает о его бегстве 24.02. И мне сказали, что Мощанец не будет последним. Тем более, что "крыша" у Шайхета ни кто-нибудь, а Татаров. О чем сам Шайхет неоднократно говорил своему окружению.
Теперь у меня возник вопрос, а министр МВД промолчит о том, что уволили боевого офицера полиции или скажет свое слово в поддержку? А в поддержку кого? В поддержку ставленника Татарова или в поддержку незаконно уволенного офицера полиции? Кстати, если министр хочет, то могу передать ему бумаги из ГУР МО подтверждающие участие Мощанца в спецоперации. Я это могу сделать через наших общих знакомых или через его замов. Главное захотеть, а не промолчать. Но то, что нам уже показывают "как надо Родину любить" те, кто первыми сбежали - я уже вижу. Так можно дождаться и того, что будут солдат судить. А если промолчать, то так и произойдёт. Но эта история сильно подломит моральный дух полиции и покажет, что главное в работе украинского полицейского сегодня это не "служить и защищать", а быть лояльным начальству. Как было при Януковиче. И к чему это приведёт?
PS Вот за то, что я не молчу, власть меня и не любит. Интересно, мной будет заниматься и преследовать, теперь, не только СБУ, но и МВД?
PPS Я прикладываю скрин, на котором видна рекомендация к действию полицейским 24.02. А что рекомендуют, вы видите сами.
ПЯТНИЦА, 8 МАЯ 2020
Вечером 7 мая Кравченко и Филимонов были приглашены на беседу с Билецким, но вместо разговора их избили.
По утверждению Кравченко, это произошло из-за поддержки одесского активиста Сергея Стерненко
Нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы.
Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей.
Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/8/7250931/
Политик стал владельцем недвижимости, стоимостью 4 миллиона гривен. Квартира оформлена на бывшую жену депутата
Оппоненты Белецкого были поражены тем фактом, что их кумир решил купить роскошную квартиру в Киеве в разгар боев за Иловайск, Дебальцево и Мариуполь.
https://znaj.ua/ru/dossier/101-andriy-bileckiy-golovniy-macho-ukrajinskoji-politiki-yakogo-nazivayut-nashim-gitlerom
Найпростіше - Наумова досі в розшук не оголошено. Цікаво - він ще сидить за контрабанду, чи його вже відпустили?
Антимайдан під ЗЕленим прапором. Казала моя бабця, що 73% вони що в 1917-му були тупими тваринами, що зараз...
https://minfin.com.ua/users/dikkens/ Сергей Панасенко - Записки dikkensa
18 июля 2022, 9:54
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Из сети. Итоги некоторой т.н. деятельности Зеленского.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2. Зеленський «діяв»: евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4. «Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.», - поскаржився Зеленський.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна «Мрія» ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ ----------Розстрільні списки.--------
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не «Федорук», а «Федорчук»! Федорчук Анатолій Петрович.».
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: «...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї.»
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"» - Foreign Policy.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Зеленський не робить нічого.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм «*****»:
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є».
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: «нам ізвєстни імєна всєх… ми покажем вам настоящую дєкомунізацию».
якщо він протеже дермака, то також - лайно..
дермак - це вже знак якості для лайна
Я теж не евакуювався з Києво-Святошинського району і тримав з односельцями блок-пост на мосту через р.Ірпінь (на тій стороні річки були орки).
Давайте призначимо мене головою сбу!!!
Це пізд@ць...
уже забыли?
короткая же у вас память, зелёные свиньи
Перший заступник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови СБУ - начальник ГУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (з 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року)
16 лютого 2022 року розпорядженням прем'єр-міністра України призначений заступником https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра внутрішніх справ .
Більше року був першим заступником Баканова. І в цей час у службі орудували тепер відомі нам вороги України.
Які його досягнення в боротьбі з корупцією (він за це відповідав)? Підкажіть, бо я щось не пам'ятаю.