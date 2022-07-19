В.и.о. главы СБУ Малюк не эвакуировался в первые дни войны и выполнял боевые задачи, возглавить Службу должен профессионал, - Билецкий

Сейчас критически важно, чтобы СБУ возглавил не очередной политический космонавт, а профессионал.

Об этом пишет лидер "Азова" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Происходят важные рокировки в руководящем составе СБУ. Так или иначе это будет влиять на фронт. В первые дни войны ситуация в СБУ привела к драматическим последствиям", - подчеркнул он.

Билецкий напомнил, что ответственный за внутреннюю безопасность генерал Сергей Наумов накануне войны эвакуировал семью в Европу, а сам "убежал в первые дни с мешком наличных денег". Его подозревают в госизмене, в частности, в сдаче россиянам Чернобыльской АЭС.

"В государственной измене подозреваются также ответственные за Херсонщину и Крым. Генерал Сергей Криворучко, чьи подчиненные сдали россиянам карту минных полей Херсонской области, пытался бежать в Венгрию за фальшивыми документами. Заместитель Ивана Баканова, ответственный за Крым, Олег Кулинич был задержан и арестован по подозрению в работе на Россию", – продолжил он.

В то же время Василий Малюк, назначенный в.и.о. руководителя СБУ и его группа офицеров, по словам Билецкого, не эвакуировались во Львов в первые дни и работали тогда, когда оккупанты зашли на Киевщину.

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"Это единственный генерал СБУ, с которым приходилось пересекаться как во время боев за Киевскую область, так и при выполнении боевых задач на Харьковщине и на Юге. Василий Малюк - не политический назначенец, а боевой генерал.



Удивительным образом медиа и фейсбук-"правдорубы", молчавшие о положении дел в СБУ всю зиму и весну, когда кадровые изменения могли спасти для страны Мариуполь и Херсон, встревожились именно сейчас. Баканов с российским паспортом жены и по меньшей мере двумя заместителями, работавшими в Россию, по-видимому всех устраивал. Критика началась с назначением на и.о главы Службы – боевого генерала.



Ясно, что человек арестовывающий предателей и разоблачающий резидентуру имеет много врагов. Но сейчас критически важно, чтобы СБУ возглавил не очередной политический космонавт, а профессионал. Надеюсь, здравый смысл победит", - подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

В ОП заявили, что после отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речи об их увольнении пока не идет.

Позже Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

19 июля Рада уволила Баканова с поста главы СБУ.

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