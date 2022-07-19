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Новости Война
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СБУ (19465) Билецкий (232) Баканов Иван (301)

В.и.о. главы СБУ Малюк не эвакуировался в первые дни войны и выполнял боевые задачи, возглавить Службу должен профессионал, - Билецкий

білецький

Сейчас критически важно, чтобы СБУ возглавил не очередной политический космонавт, а профессионал.

Об этом пишет лидер "Азова" Андрей Билецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Происходят важные рокировки в руководящем составе СБУ. Так или иначе это будет влиять на фронт. В первые дни войны ситуация в СБУ привела к драматическим последствиям", - подчеркнул он.

Билецкий напомнил, что ответственный за внутреннюю безопасность генерал Сергей Наумов накануне войны эвакуировал семью в Европу, а сам "убежал в первые дни с мешком наличных денег". Его подозревают в госизмене, в частности, в сдаче россиянам Чернобыльской АЭС.

"В государственной измене подозреваются также ответственные за Херсонщину и Крым. Генерал Сергей Криворучко, чьи подчиненные сдали россиянам карту минных полей Херсонской области, пытался бежать в Венгрию за фальшивыми документами. Заместитель Ивана Баканова, ответственный за Крым, Олег Кулинич был задержан и арестован по подозрению в работе на Россию", – продолжил он.

В то же время Василий Малюк, назначенный в.и.о. руководителя СБУ и его группа офицеров, по словам Билецкого, не эвакуировались во Львов в первые дни и работали тогда, когда оккупанты зашли на Киевщину.

Смотрите: Спартц ответила на упреки Арестовича, якобы ее накрутил Филатов и Белецкий: Обо мне могут говорить, что хотят, но не нужно втягивать других людей. ВИДЕО

"Это единственный генерал СБУ, с которым приходилось пересекаться как во время боев за Киевскую область, так и при выполнении боевых задач на Харьковщине и на Юге. Василий Малюк - не политический назначенец, а боевой генерал.

Удивительным образом медиа и фейсбук-"правдорубы", молчавшие о положении дел в СБУ всю зиму и весну, когда кадровые изменения могли спасти для страны Мариуполь и Херсон, встревожились именно сейчас. Баканов с российским паспортом жены и по меньшей мере двумя заместителями, работавшими в Россию, по-видимому всех устраивал. Критика началась с назначением на и.о главы Службы – боевого генерала.

Ясно, что человек арестовывающий предателей и разоблачающий резидентуру имеет много врагов. Но сейчас критически важно, чтобы СБУ возглавил не очередной политический космонавт, а профессионал. Надеюсь, здравый смысл победит", - подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

В ОП заявили, что после отстранения президентом генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова речи об их увольнении пока не идет.

Позже Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об увольнении главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

19 июля Рада уволила Баканова с поста главы СБУ.

Читайте: Рада уволила Баканова с поста главы СБУ
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Топ комментарии
+50
Пане Білецький, а що там з вашими побратимами у полоні?
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19.07.2022 13:24
+44
Білецький також не самий позитивний персонаж. Тому, його версія не вселяє віру
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19.07.2022 13:24
+44
Ще один боневтік.Це мля не геройство,а обов'язок.
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19.07.2022 13:25
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Правила форума Совет форумчан
Щось смердять лаптями Ермака,усі ці манси,якби дак аби...
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19.07.2022 13:23 Ответить
Билецкий отрабатывет деньги татарова ермака кремля -позорище
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19.07.2022 17:22 Ответить
Черговий герой - бо-невтік. Дайте орден
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19.07.2022 18:15 Ответить
Пане Білецький, а що там з вашими побратимами у полоні?
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19.07.2022 13:24 Ответить
"неначасі"
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19.07.2022 13:29 Ответить
Це до клоуна питання.
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19.07.2022 13:34 Ответить
А з якою метою, власне, цікавимося? Що, нові методички підвезли, прикацаплена ти наша?)))
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19.07.2022 13:46 Ответить
Ще одне питання,чому ******* зброю не дали захисникам Маріуполя?жодного джавеліну та нлаву.
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19.07.2022 14:00 Ответить
по-правді було відео, як боєць з будинку в Маріуполі стріляв по танку з нлаву. Також не забувайте, що вони були в оточенні майже з перших днів війни, тобто мали у основному те, що було до війни.
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19.07.2022 21:56 Ответить
А ти впевнений що задаэш питання за адресою?
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19.07.2022 14:30 Ответить
прєдводітєль бойвих жон сабакова обявивсь
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19.07.2022 13:24 Ответить
Татаров - також бойовий генерал? Га, Білецький?
А д'єрмак?
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19.07.2022 13:24 Ответить
Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1549052662007873536 20 ч

Це не фото з праць Чезаре Ломброзо, це новий голова СБУ

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19.07.2022 14:55 Ответить
Да они там все такие: уроды и бандюки, мечтающие о форме с двухглавой курицей!
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19.07.2022 16:10 Ответить
Важкий випадок. Від одного його вигляда диверсант розповість що знає і що не знає.
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19.07.2022 21:59 Ответить
Білецький також не самий позитивний персонаж. Тому, його версія не вселяє віру
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19.07.2022 13:24 Ответить
Я тобі повірю, якщо перший його наказ буде про поліграф УСІХ співробітників служби.
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19.07.2022 13:25 Ответить
данные полиграфа могут быть использованы в сортире
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19.07.2022 14:29 Ответить
Тільки через поліграф і під керівництвом друзів із США
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19.07.2022 15:15 Ответить
Ще один боневтік.Це мля не геройство,а обов'язок.
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19.07.2022 13:25 Ответить
Побратими Білецького в полоні,а він на підсосі в ОПи.Потихеньку перетворюється на Гадю Савченко.Бридко його слухати.
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19.07.2022 13:29 Ответить
Давно перетворився. Чмо яке забудувників з нацжонами кришевало.
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19.07.2022 15:20 Ответить
Якщо не космонавт, то значить водолаз?
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19.07.2022 13:26 Ответить
Если все эти рокировки с подачи Ермака и ОП , то , похоже , очередная лапша на уши . Не те люди рокировки делают . Как говорил один сантехник , тут всю систему менять надо .
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19.07.2022 13:26 Ответить
пан Білецький дивний персонаж, з одного боку харків'янин та азовець, з іншого - його головний ворог Порошенко
тоді всі були проти Порошенко, включно Бутусова й всіх мусоров - й хто отримав від цього дівіденди?
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19.07.2022 13:30 Ответить
Він і досі проти Пороха.
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19.07.2022 13:32 Ответить
Голоне слово-"ПОВНО" Якби бл"дь було повно,та з головами,то не сиділи б зараз у такому гівні, дібіли с"ки.
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19.07.2022 15:16 Ответить
тебе зебіла забули спитать
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19.07.2022 15:17 Ответить
Він, дивлячись на грандіозний зелений нахабний розпил навіть під час війни і абсолютну безкарність, чомусь вважає, що недобрав
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19.07.2022 15:19 Ответить
Ніхто не ліпить тому що йому не переплюнути вашого Наполеона Зе...
А якщо серйозно ви повинні призначати в людині ті хороші риси до яких ми прийшли завдяки йому навіть якщо він не ідеальний!
Людей повно і гарних і розумних але в них є совість не лізти в політику без досвіду політика!
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19.07.2022 15:45 Ответить
Билецкий консерва кремлевская со своим другом кгб-стом Боцманом-Коротких
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19.07.2022 17:24 Ответить
Ну ось і Бєлий Вошть спалився знову. Спочатку він "не попав" в Маріуполь. Тепер він захищає цього покидька.. Капець.
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19.07.2022 13:30 Ответить
Хех! Клоуняра призначить чергового квартальщика.
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19.07.2022 13:31 Ответить
Білецький злегався зі зрадниками.
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19.07.2022 13:32 Ответить
Погано працює в СБУ профвідбір бо як тоді понаприймали туди стільки зрадників ?
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19.07.2022 13:33 Ответить
Не знаю як,але не так!!!
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19.07.2022 13:34 Ответить
"Тут поднялся галдеж и лай и только старый попугай громко крикнул из ветвей: "Жираф большой, ему видней...""
В.Высоцкий
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19.07.2022 13:35 Ответить
білецький та ще дешева мавпа за гроші.
про Малюка поки що нічого не знаю.
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19.07.2022 13:35 Ответить
А де воює військовий білецький - у коломойши на фазенді в Дніпрі чи десь недалеко від бункера наполеона?
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19.07.2022 13:36 Ответить
Малюка не знаю, а білецький - мусорська курва ще з першої відсидки, я ка вбивала патріотів руками кацанациста бормана
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19.07.2022 13:38 Ответить
"Дивовижним чином медіа і фейсбук і депутати патріоти " - правдоруби", три роки казали про стан справ в СБУ що там полная жопа яку створив зеленський своїми призначеннями але боневтик керований коломойским та дермаком вперто робив те що йому прикажуть і відкрито насміхався і насміхается досі над законами та суспільством. А розвідка з гогі, а МВС. а боневтік з машей без доступа к гостаемниці, а назначення в СБУ мужа бухгалтерши квартала 95 з карколомним прижком по званням,. а татаров, а дермак що в цьом бардаку винні правдолюби ? Білецький прийхали ми ще три роки назад коли 73% ізбрали коломойского до влади
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19.07.2022 13:38 Ответить
Напевно, Білецький підписаний у фейсбуку виключно на обожнювачів зеленського та подоляківську братву, тому і не бачив обурення адекватної частини суспільства ригівсько-кремлівською кадровою політикою найвеличнішого презедента.

Білецький хоча б новини та коментарі на Цензорі читав, був би ближче до реальності.
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19.07.2022 14:35 Ответить
Йому зараз неначасі.Треба перемогти в соцзмаганні Люську Абдристович-хто глибше лизне Єрмаковсько-Зеленську дупу.Покидьок,тьху..
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19.07.2022 14:57 Ответить
Почалася піаркомпанія за і проти кандидатів на очільника СБУ... Не знаю, хто такий Малюк, але з вигляду він справді схожий на "бойового офіцера", а не Алена Далеса
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19.07.2022 13:39 Ответить
даа,хлеборезка там норм)
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19.07.2022 13:44 Ответить
ты идиот зеленомордый или просто бот
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19.07.2022 17:26 Ответить
Чому бойовий генерал, опинився серед зрадників? Чому не запобіг злочинній діяльності посадових осіб?
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19.07.2022 13:56 Ответить
Эта слюжба государство-в государстве,что там делается даже Зеленский не знает ,этакая коза-ностра в Законе,бюджет засекречен впрочем как и все прочее,ее надо не реформировать и менять начальников а разогнать и на ее основе создать новую спецслужбу из ребят -патриотов воинов ЗСУ.
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19.07.2022 13:58 Ответить
было уже-полиция, что поменялось?
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19.07.2022 15:53 Ответить
кто ее будет создавать ? там надо срезать пластами руководителей и пусть американцы проводят отбор через детектор лжи
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19.07.2022 17:27 Ответить
Та її вже по суті очолив - Татаров.
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19.07.2022 14:04 Ответить
В июне 2022 года "https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/2/7349990/ Украинская правда " со ссылкой на свои источники назвала генерала Василия Малюка "близким к Ермаку-Татарову".

В частности, по информации УП, он был замечен на праздновании дня рождения заместителя главы ОПУ Олега Татарова.

Напомним, что связи с Татаровым прослеживаются также и у https://novyny.live/ukraine/podozrenie-poroshenko-sliv-dela-tatarova-chto-izvestno-o-novom-i-o-genprokurora-aleksee-simonenko-49353.html Алексея Симоненко , который был назначен исполняющим обязанности генпрокурора Ирины Венедиктовой, отстраненной от работы одновременно с Иваном Бакановым.

https://novyny.live/ru/ukraine/zamestitel-i-preemnik-kto-takoi-vasilii-maliuk-vremenno-zamenivshii-bakanova-49370.html
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19.07.2022 14:22 Ответить
Шо знову поживем- побачим? Так можемо вже й не вижить,і так з 19р конали.
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19.07.2022 15:21 Ответить
Билецький вже приняв присягу Єрмаку.
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19.07.2022 14:05 Ответить
це просто відповідь чий насправді проект "Білецький"
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19.07.2022 14:06 Ответить
"Білецький" - це давній проект незамінимого Авакова.
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19.07.2022 14:47 Ответить
Про цей проект Авакова уже забули?



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19.07.2022 15:37 Ответить
Як і «Ярош-правий сєктор» та інші всякі там сободівці.
Ворог діє за принципом: не можеш побороти протестний рух - очоль його.
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19.07.2022 15:28 Ответить
Це не щось нове. З давніх-давен так було. Подвійні агенти, зрадники, вербувальники і завербовані, куплені, залякані, шантажовані...
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19.07.2022 17:04 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWl9k1O-UXSbW9JMhY4ehuidVNZNVcijpLCwX3STTwbq3T7MLVXcnPUxrxb27VbnkFN-wql11Q1cm-m8MtIuP1mbsByjGBsPccuJhOLrJX423u6EpTSD7m69MD3J71gDocP7M74GfSHuRMy1fHB7-************************&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWl9k1O-UXSbW9JMhY4ehuidVNZNVcijpLCwX3STTwbq3T7MLVXcnPUxrxb27VbnkFN-wql11Q1cm-m8MtIuP1mbsByjGBsPccuJhOLrJX423u6EpTSD7m69MD3J71gDocP7M74GfSHuRMy1fHB7-************************&__tn__=%2CO%2CP-R#?hfb 1 ч ·

Мой близкий друг и побратим, кадровый офицер, который прошёл ДАП, часто напоминает две истины. Это слова Аугусто Пиночета "Когда начинается война, зовут солдата и Бога. Когда заканчивается, о Боге забывают, солдата судят" и стеб "А сейчас те, кто сбежал в первые дни войны, начнут нас учить Родину любить". И события в Николаевской области прекрасно иллюстрируют, что он прав. На 100%.

В Николаеве Глава ГУНП Шайхет уволил инспектора первого взвода роты полиции спецназначения "Тавр", подполковника Михаила Мощанца. Уволили за... прогулы и отсутствие на службе. И я уже почти был готов поддержать этого героического руководителя Национальной полиции в Николаевской области, если бы не знал двух моментом. Во-первых, сам Глава ГУНП Сергей Шайхет... сбежал из Николаевской области и пытался оправдать это тем, что у него особое задание. Задание, видимо, было спасти свою шкуру. Отсутствие самого Шайхета подтверждает и генерал-майор https://www.facebook.com/dmitry.marchenko.78?__cft__[0]=AZWl9k1O-UXSbW9JMhY4ehuidVNZNVcijpLCwX3STTwbq3T7MLVXcnPUxrxb27VbnkFN-wql11Q1cm-m8MtIuP1mbsByjGBsPccuJhOLrJX423u6EpTSD7m69MD3J71gDocP7M74GfSHuRMy1fHB7-************************&__tn__=-]K-R Дмитрий Марченко , который в те дни возглавил оборону Николаева. Поэтому не Шайхету рассказывать об отсутствии на рабочем месте. Но это мелочи, на фоне второй причины. Дело в том, что из 6 дней, которые вменяют Мощанцу, как прогул, он два дня потратил на участие в спецоперации с брйцами 73 центра ГУР МО. И ГУР дал подтверждающие документы. А ещё 4 дня у Мощанца проходили обыски, дача показаний и проверка на полиграфе из за сфабрикованного против него дела. Кстати, все эти проверки показали, что Мощанца обвинили огульно. Но кто-то очень сильно хотел вышвырнуть из полиции неугодного подполковника, который лично принимал участие в обороне Николаева, принимал участие в вывозе военной техники из-под обстрела и помогал военным. А кто же так хотел избавиться от Мощанца? Все источники в ГУНП говорят, что это лично Шайхет, который не мог терпеть тех, кто воевал и знает о его бегстве 24.02. И мне сказали, что Мощанец не будет последним. Тем более, что "крыша" у Шайхета ни кто-нибудь, а Татаров. О чем сам Шайхет неоднократно говорил своему окружению.

Теперь у меня возник вопрос, а министр МВД промолчит о том, что уволили боевого офицера полиции или скажет свое слово в поддержку? А в поддержку кого? В поддержку ставленника Татарова или в поддержку незаконно уволенного офицера полиции? Кстати, если министр хочет, то могу передать ему бумаги из ГУР МО подтверждающие участие Мощанца в спецоперации. Я это могу сделать через наших общих знакомых или через его замов. Главное захотеть, а не промолчать. Но то, что нам уже показывают "как надо Родину любить" те, кто первыми сбежали - я уже вижу. Так можно дождаться и того, что будут солдат судить. А если промолчать, то так и произойдёт. Но эта история сильно подломит моральный дух полиции и покажет, что главное в работе украинского полицейского сегодня это не "служить и защищать", а быть лояльным начальству. Как было при Януковиче. И к чему это приведёт?

PS Вот за то, что я не молчу, власть меня и не любит. Интересно, мной будет заниматься и преследовать, теперь, не только СБУ, но и МВД?

PPS Я прикладываю скрин, на котором видна рекомендация к действию полицейским 24.02. А что рекомендуют, вы видите сами.
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19.07.2022 14:05 Ответить
Бывшие "азовцы" заявляют, что Билецкий побил их из-за Стерненко

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ 2020

Вечером 7 мая Кравченко и Филимонов были приглашены на беседу с Билецким, но вместо разговора их избили.

По утверждению Кравченко, это произошло из-за поддержки одесского активиста Сергея Стерненко

Нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы.

Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей.

Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/8/7250931/
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19.07.2022 14:06 Ответить
В 2015 году многие поклонники Белецкого были разочарованы информацией о том, что их «герой» обзавелся собственной квартирой в столице.
Политик стал владельцем недвижимости, стоимостью 4 миллиона гривен. Квартира оформлена на бывшую жену депутата

Оппоненты Белецкого были поражены тем фактом, что их кумир решил купить роскошную квартиру в Киеве в разгар боев за Иловайск, Дебальцево и Мариуполь.

https://znaj.ua/ru/dossier/101-andriy-bileckiy-golovniy-macho-ukrajinskoji-politiki-yakogo-nazivayut-nashim-gitlerom
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19.07.2022 14:15 Ответить
То буде видно дуже скоро - чи правий Білецький, чи видав бажане за дійсне.

Найпростіше - Наумова досі в розшук не оголошено. Цікаво - він ще сидить за контрабанду, чи його вже відпустили?
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19.07.2022 14:17 Ответить
Соня Кошкина каже шо Штирлицами путлера в Украине кишит...
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19.07.2022 14:27 Ответить
Ще один боневтік. А є в нього ще якісь заслуги?
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19.07.2022 14:42 Ответить
Він людина Татарова. Замість його звільнити, він тепер і СБУ триматиме, плюс свого генпрокурора.
Антимайдан під ЗЕленим прапором. Казала моя бабця, що 73% вони що в 1917-му були тупими тваринами, що зараз...
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19.07.2022 14:43 Ответить
А ще цей "не політичний назначенець, а бойовий генерал" робив на дні народження татарова?
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19.07.2022 14:43 Ответить
Не эвакуювався??? Серьезно чтоли? Мусор состоящий на службе не эвакуювався, когда ни один гражданский мужчина до 60 лет не имеет прав эвакуироваться делает ему честь??? Это достойный персонаж?
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19.07.2022 14:48 Ответить
білецькй нинька наче сирітка, шукає нового хлібодавця
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19.07.2022 14:52 Ответить
От ***.. сказав не те що треба ... і пішов понос з усіх дирок цих писак!!!!
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19.07.2022 14:55 Ответить
Слава богу уволили этого барана Баканова!! Только в чокнутой стране СБУ мог командовать младший лейтенант, а посути дебил в военном деле!! А отсюда и результат первых дней войны и Сдача Херсона и Мелитополя и большей части Запорожкой области и Мариуполя!! А ведь как заверяли весь народ Украины до войны: ""Херсонское направление так укреплено, так укреплено, что враг и за два года не сможет окупировать Херсон!!... А по факту сдали две области за два дня!! Вояки хреновы!! А может один великий вояка хренов на букву ЗЕ....???!!! Но это мы ,может быть, узнаем когда уберут Зеленского!!
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19.07.2022 14:56 Ответить
Тут справа трохи в іншому

https://minfin.com.ua/users/dikkens/ Сергей Панасенко - Записки dikkensa
18 июля 2022, 9:54

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Из сети. Итоги некоторой т.н. деятельности Зеленского.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2. Зеленський «діяв»: евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4. «Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.», - поскаржився Зеленський.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна «Мрія» ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ ----------Розстрільні списки.--------
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не «Федорук», а «Федорчук»! Федорчук Анатолій Петрович.».

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: «...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї.»

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 2.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"» - Foreign Policy.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 3. Зеленський не робить нічого.
https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 1.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм «*****»:

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ «Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є».

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ 4.

https://minfin.com.ua/blogs/dikkens/191262/ За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: «нам ізвєстни імєна всєх… ми покажем вам настоящую дєкомунізацию».
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19.07.2022 15:17 Ответить
инфанильно
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19.07.2022 15:33 Ответить
Зеленський та його команда наперсточників https://youtu.be/_AqjASJIy7U?t=838
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19.07.2022 14:56 Ответить
Так, він не евакуювався і приймав участь у різних військових операція АТО чи ООС. Але він очолював антикорупційний відділ в мєнтурі, а потім СБУ, і от які досягнення по боротьбі з корупцією в Україні ми всі знаємо.
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19.07.2022 14:56 Ответить
Шановні, а які для нас з вами критерії ефективної роботи СБУ? Нагадаю, вони не суд і не прокурори, і не військові. Яка взагалі їх видима робота має бути? От для мене особисто було б добре, якби вони були таким собі моссадом. Виявляю зрадника/ворога, вбиваю його.
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19.07.2022 14:57 Ответить
Те що скоїлось 24 лютого 2022 виглядає десь так
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19.07.2022 15:10 Ответить
Знатло лизнув... але це і не дивно, враховуючі ким ти став. Я теж не втік, і не вівіз сім'ю, то що тепер маю теж маю предендувати на високу державну посаду?
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19.07.2022 15:16 Ответить
Білецький вже давно став звичайним клоуном. За бабло готовий і свій полк здати ворог
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19.07.2022 15:23 Ответить
до Білецького не маю довіри - не доказав
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19.07.2022 15:31 Ответить
..а може "бойовий генерал" став невтіком, бо тупо чекав своїх у Києві і колупав нові дірочки на погонах?..
якщо він протеже дермака, то також - лайно..
дермак - це вже знак якості для лайна
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19.07.2022 15:50 Ответить
Акуєть, який подвиг! Не з'їб@вся!
Я теж не евакуювався з Києво-Святошинського району і тримав з односельцями блок-пост на мосту через р.Ірпінь (на тій стороні річки були орки).
Давайте призначимо мене головою сбу!!!
Це пізд@ць...
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19.07.2022 16:36 Ответить
КОЛОМОЙСКИЙ ПРОДАЁТ УКРАИНУ ПУТИНУ ЗА 100 МЛРД. ДОЛЛАРОВ
уже забыли?
короткая же у вас память, зелёные свиньи
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19.07.2022 16:46 Ответить
Із вікіпедії:

Перший заступник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 голови СБУ - начальник ГУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (з 13 березня 2020 року по 26 липня 2021 року)

16 лютого 2022 року розпорядженням прем'єр-міністра України призначений заступником https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра внутрішніх справ .
Більше року був першим заступником Баканова. І в цей час у службі орудували тепер відомі нам вороги України.
Які його досягнення в боротьбі з корупцією (він за це відповідав)? Підкажіть, бо я щось не пам'ятаю.
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19.07.2022 18:27 Ответить
 
 