Неизвестно, сколько людей погибло в Луганской области, обстрелы оккупантов были очень плотные, - Гайдай

Такой плотности вражеского огня, как в Луганской и Донецкой областях, не было нигде в Украине.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы не знаем, сколько погибло, настолько плотны были обстрелы, что иногда люди не могли унести погибших в течение нескольких дней или даже недель. А пытавшиеся забрать или похоронить людей могли сами так же погибнуть под последующими обстрелами. Очень тяжелая ситуация, и такой плотности огня не было нигде в Украине, только Донецкая и Луганская области попали под такие обстрелы", – отметил глава ОВА.

В то же время, по словам Гайдая, за период с 24 февраля из Луганской области уехали более 300 тысяч человек. Всего в Луганской области после оккупации в 2014 году части территорий было 650 тысяч граждан.

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