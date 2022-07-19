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армия РФ (18030) Запорожье (2563) Андрющенко Петр (579)

Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко

рф

Несколько колонн с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, ранее базировавшимися на границе Донецкой и Запорожской областей, двигаются в сторону линии фронта и областного центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

"Русские военные - около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья. Большинство личного состава военных - молодые до 23 лет, по словам - часть срочники", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты возобновили сбор данных для "референдума" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко
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Топ комментарии
+55
Сжечь Химарсами к херам
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19.07.2022 13:42
+28
І шо опять пуста констатація факта а потім констатація за три час вони вже в запоріжжі і винни в цьому СБУ
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19.07.2022 13:45
+23
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 13:42
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Сжечь Химарсами к херам
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19.07.2022 13:42 Ответить
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19.07.2022 14:24 Ответить
Химарсы на такое мелкое гуано не транжирят. Есть обычная артиллерия и РСЗО
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19.07.2022 16:21 Ответить
Колона рушила в останню путь.... .
Земля їм бетоном.... .
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19.07.2022 14:58 Ответить
хаймарси працюють по координатах!
як приїдуть, влаштуються, посеруть...
тоді і бити!
бо дуже тхне, коли на марші(
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19.07.2022 15:14 Ответить
Лучше Байрактарами !
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19.07.2022 17:51 Ответить
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 13:42 Ответить
Свіже добриво їде на убой)))
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19.07.2022 13:43 Ответить
Этих радостных комментариев про свежие удобрения я вообще никак не пойму. Что бы они стали таковыми, их нужно убить, а при военных столкновениях самый вероятный вариант это жертвы с обоих сторон. Каждое новое свинособачье подкрепление это печально, ибо это кровь наших защитников. Лучше радоваться новостям о очередных отказниках и дезертирах.
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19.07.2022 13:56 Ответить
Оператори Байрактарів та Хаймарсів якось здивовано сприйняли ваш комент про жертви з обох сторін.
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19.07.2022 13:58 Ответить
Если бы было все так просто, то и жертв бы небыло. Ненаходишь?
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19.07.2022 14:03 Ответить
Многие представляют войну за сидением в штабе с пультом управления единичных байрактаров, или в поле за сотню километров от линии столкновения орудуя такими же малочисленными хаймерсами, но зачастую забывая о ребятах с лопатами и автоматами которые сдерживают таких же свинособак под обстрелами пулеметов,танков, снайперов, градов и прочей арты.
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19.07.2022 14:17 Ответить
спросиш об этом пехоту в окопах , которые щас или были на нуле и держали фронт , великоумник.
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19.07.2022 14:31 Ответить
Они не могут удобрять они только загаживают землю
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19.07.2022 13:57 Ответить
Это удобрение уже для озимых поехало. Урожай будет !!!
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19.07.2022 13:43 Ответить
це мені нагадує як колона русні та сєпарів прямувала до Донецька зі Слов'янська у 2014 році, теж всі дивились, як у кіно...
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19.07.2022 13:45 Ответить
І шо опять пуста констатація факта а потім констатація за три час вони вже в запоріжжі і винни в цьому СБУ
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19.07.2022 13:45 Ответить
Як висунулись, так і засунуться.
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19.07.2022 13:46 Ответить
жесть я лужу написяв у комнате под стуло((
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19.07.2022 13:47 Ответить
Welcome to hell
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19.07.2022 13:48 Ответить
vse prut i prut....urodi. shtob vi sdohli !
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19.07.2022 13:48 Ответить
Андрющенко что ты пиарися здесь на цензоре
доложил в генеральный штаб и жди спокойно что будет дальше
а наши ребята знают что с ними делать
и не нужно лишний ажиотаж устраивать
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19.07.2022 13:51 Ответить
Рука Хаймарса-колоть устала!
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19.07.2022 13:52 Ответить
Так перехерячьте эту нечисть нахрена писать что это даст?
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19.07.2022 13:56 Ответить
Судя по новости, ВСУ знают кто, сколько и откуда. Следовательно, количество дохлой кацапни в ближайшее время увеличится.
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19.07.2022 13:57 Ответить
Хімарси, тооооовсь!
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19.07.2022 13:58 Ответить
Асфальтом ,"плі"!
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19.07.2022 13:58 Ответить
1000 это одна БТГ. Скроро к запорожью еще 10 БТГ могут подтянуться бегом из Херсона
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19.07.2022 14:03 Ответить
Виманюють на м'ясо Хімарси?
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19.07.2022 14:03 Ответить
на живца хотят хоть один хаймарс поймать? )) по правилам буржуйской рыбалки, "живец должен быть мёртвым". тут это правило просто необходимо соблюдать.
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19.07.2022 14:05 Ответить
сортировать их еще по возрасту и на срочников - не срочников

они пришли в Украину убивать

пусть рассчитаются не на первый второй а на двухсотый - трехсотый
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19.07.2022 14:06 Ответить
я так думаю, что у л\с телефоны позабирали три месяца назад и держали их в оцеплении в лесах. Хотя это технически сложно. Скорее всего они просто дебилы.
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19.07.2022 14:07 Ответить
Работка для Джавелинов появилась...
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19.07.2022 14:21 Ответить
Ну и где гриль? Фарш идёт на кухню, пора жарить это мясо
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19.07.2022 14:21 Ответить
Жьора! Жарь рібу
-так ее нету
-ти жарь-ріба будет!
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19.07.2022 14:35 Ответить
Хлопці,Рубайте свинорилих,щоб їм аж брови позакручувалися в другу сторону
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19.07.2022 15:13 Ответить
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19.07.2022 17:00 Ответить
Х.йло наказав за будь-яку ціну, ось і полізли. До хімер, я думаю, справа не дійде, звичайні рзсо та гармати чудово розбирають колони на марші.
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19.07.2022 15:41 Ответить
"Хаймарси", "три топора", Панцергаубици - ваш зірковий час!
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19.07.2022 16:32 Ответить
ТЫСЯЧА ???
Ещё суток не прошло, как британцы сказали, что у русских всё очень плохо и они нападают группами до 100 человек. А тут целая 1000
Кто-то свистит ...
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19.07.2022 17:31 Ответить
Хто, хто... Британці, канєшно. Вони ж гірші за соловбєєву!
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19.07.2022 18:56 Ответить
Ну і що там з колоною?
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19.07.2022 17:37 Ответить
Марширує. "Марш єсть організованоє пєрєдвіженіє войск, по дорогам і колонним путям, в колоннах..."
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19.07.2022 19:01 Ответить
нечем раздолбать колону
оружия такого нет
печалька ((
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19.07.2022 19:04 Ответить
А хто може пояснити, на якого хуана потрібна була публікація цього допису?
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19.07.2022 20:13 Ответить
 
 