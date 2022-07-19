Колонны из примерно 1 тыс. оккупантов двигаются в сторону Запорожья, - Андрющенко
Несколько колонн с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, ранее базировавшимися на границе Донецкой и Запорожской областей, двигаются в сторону линии фронта и областного центра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.
"Русские военные - около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья. Большинство личного состава военных - молодые до 23 лет, по словам - часть срочники", - говорится в сообщении.
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Земля їм бетоном.... .
як приїдуть, влаштуються, посеруть...
тоді і бити!
бо дуже тхне, коли на марші(
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
доложил в генеральный штаб и жди спокойно что будет дальше
а наши ребята знают что с ними делать
и не нужно лишний ажиотаж устраивать
они пришли в Украину убивать
пусть рассчитаются не на первый второй а на двухсотый - трехсотый
-так ее нету
-ти жарь-ріба будет!
Ещё суток не прошло, как британцы сказали, что у русских всё очень плохо и они нападают группами до 100 человек. А тут целая 1000
Кто-то свистит ...
оружия такого нет
печалька ((