РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8785 посетителей онлайн
Новости Война
1 992 10
Мариуполь (5693) оккупация (9987) пытки (815) Бойченко (68)

Оккупанты удерживают в "фильтрационных центрах" Мариуполя более 10 тысяч человек, - мэр Бойченко

табори,фільтраційні,фільтрація

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе и ближних населенных пунктах действуют четыре "фильтрационных центра", где удерживается уже более 10 тысяч человек.

Об этом на брифинге сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фильтрационные центры" есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работало все это время. И они, к сожалению, взяли в плен более 10 тысяч местного населения", - сказал он.

По словам Бойченко, в плену находятся госслужащие, муниципальные работники, которых захватчики задержали и подвергают пыткам.

"Есть такая информация, что один из руководителей одного из городов близ Мариуполя не выдержал этой пытки и, к сожалению, погиб в тюрьме. Его взяли в плен, объявили приговор так называемого "суда ДНР"... И таких случаев очень много. Потому что там они (захватчики. - ред.) давят, чтобы пленные переходили на сторону "ДНР", РФ и работали на них. Люди не соглашаются", - отметил городской голова.

Он добавил, что в этих "фильтрационных центрах", тюрьмах, нет медицинского обслуживания, и если с человеком что-то случается, "там нет врачей, которые спасли бы жизнь, поэтому в тех тюрьмах уже много погибло наших мариупольцев".

Также читайте: Рашисты возобновили сбор данных для "референдума" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко

По словам Бойченко, в одном из таких "фильтрационных центров" захватчики держат сейчас почти две тысячи мужчин.

"Мы понимаем, для чего они это делают. Они объявили, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами российской федерации. И это сразу билет на фронт", - заявил мэр.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Как спится, интересно, нашему недоделанному недонаполеону, зная, что это, как и десятки тысяч невинных жертв - все на его совести? Или шелест бабла давно заглушил тихий голос его совести?

показать весь комментарий
19.07.2022 14:20
+6
навіщо ці сором'язливі "фільтраційни центри"? Є точна назва-концтабори.
показать весь комментарий
19.07.2022 14:35
+5
показать весь комментарий
19.07.2022 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как спится, интересно, нашему недоделанному недонаполеону, зная, что это, как и десятки тысяч невинных жертв - все на его совести? Или шелест бабла давно заглушил тихий голос его совести?

показать весь комментарий
19.07.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2022 14:23 Ответить
а можна видати нашим ракетам кординати будинкiв для спить адмiнicтрацiя?
показать весь комментарий
19.07.2022 14:29 Ответить
Це все зрозуміло. Але чому мовчить Тульман?
показать весь комментарий
19.07.2022 14:30 Ответить
Хероїчний "мер" а за сумісництвом шавка вбивці, рекетира і казнокрада ахметова! У якого було щонайменше 4 доби з 24.02.2022 щоб почати евакуацію за допомогою комунального транспорту. Чи що не було міських автобусів, вантажівок. Так ризиковано але що робить. Але воно обрало не робити ніху* а тепер свій грьобаний писок не може стулити. Катострофа міста Маріуполя і батальйону справжніх україських воїнів - Азову на руках не тільки кацапстану та уйла але і центральної Київської влади і муніціпальної влади Маріуполя які не провели массову евакуацію і відвели військові підрозділи що прикривали тили міста. І цими заявами у дусі капітана Очевидності оця істота "мер" або городський голова якщо по-нормальному цього ніколи не приховає!
показать весь комментарий
19.07.2022 14:34 Ответить
Це дійсно так, Джефф! 26 лютого Бойченко покинув Маріуполь. Як він це пояснив у своєму інтерв'ю сайту 0629, він виконував наказ війського керівництва. Нібито, обстрілючи Східний м-н і Сартану, російські війська мали на меті арешт і знищення саме мера міста. Саме на нього йшло полювання. Це не я придумав, це він сказав у своєму інтерв'ю.
показать весь комментарий
19.07.2022 15:00 Ответить
Він ригівське лайно яке звикло жити у своїй феодально-мафіозній реальності, на країну, її майбутнє на співгромадян цьому лайну насрати. Тому до них не має бути жодного толераного ставлення. Україні необхідна дефіодалізація і демафіоізація. Без цього ані країни а ні майбутньго не буде.
показать весь комментарий
19.07.2022 21:54 Ответить
навіщо ці сором'язливі "фільтраційни центри"? Є точна назва-концтабори.
показать весь комментарий
19.07.2022 14:35 Ответить
Концлагерь Гулаг хмырь мавзолейный придумал... полумиллионного города осталось тыщ 20...
показать весь комментарий
19.07.2022 14:44 Ответить
Це пекло пекельне на землі.... На клятому ЗЕмарафоні вже і не згадують ні про Маріуполь ні про азовців! Виродки кончені! Ніхто з кулеб і журналюги нічого про ці концтабори не кажуть в іноземних змі... уявіть зараз всі себе на місці Маріупольців 4місяці там провести, і не відомо коли звільнення....
показать весь комментарий
19.07.2022 17:45 Ответить
 
 