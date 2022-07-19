54 раненых в результате обстрела Винницы до сих пор находятся в больницах, 8 человек в тяжелом состоянии, - ОВА

В результате обстрела Винницы российскими оккупантами в больницах до сих пор находятся 54 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"54 раненых до сих пор в больницах Винницы. 8 - в тяжелом состоянии. В критическом - 20-летняя девушка с 98% ожогов…

Во Львов доставили 8-летнего Романа. Его мама погибла... В Польше ищут больницу, где занимаются лечением ожогов такого типа, как у Ромы.

Кроме ребенка, во Львовский ожоговый центр уже транспортировали 4 пациентов. Еще двоих готовят", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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