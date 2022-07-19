РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8785 посетителей онлайн
Новости Война
4 354 21
Николаевская область (2060)

$100 будут платить за "сдачу" корректировщиков огня войск РФ на Николаевщине - ИНСТРУКЦИЯ

затримання

В Николаевской областной военной администрации обещают вознаграждение в $100 за помощь в разоблачении корректировщиков огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик - [email protected]

1. ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

2. Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательств или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.

3. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств. После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации вы получите вознаграждение в размере 100$", - объяснили в областной администрации.

Читайте: За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевщины ранения получили 29 человек, - облсовет
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Все це фігня.Поки не будуть карати,по закону військового часу,все інше не спрацює.Я вже не кажу про умови які прописали.Людина,яка випадково почує розмову корегувальника,вимушена все у нього випитати,щоб подзвонити?БРЄД!
показать весь комментарий
19.07.2022 15:28
+8
Хорошая идея, только исполнение отвратительное .. Чтобы выполнить п.2 надо самому быть разведчиком.
Вывод - очередной дешевый популизм, рассчитанный на лохов
показать весь комментарий
19.07.2022 15:12
+6
Русня показала гауляйтера Херсонщини Сальда вперше за тиждень. За цей час з'являлися чутки про його підрив та отруєння. Виглядає якось він хєровасто
показать весь комментарий
19.07.2022 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русня показала гауляйтера Херсонщини Сальда вперше за тиждень. За цей час з'являлися чутки про його підрив та отруєння. Виглядає якось він хєровасто
показать весь комментарий
19.07.2022 15:05 Ответить
Бухарік.
показать весь комментарий
19.07.2022 15:19 Ответить
як на мене, гарно виглядає, ну впав кілька разів на пику, буває
показать весь комментарий
19.07.2022 15:22 Ответить
..налицо предательство Украины
показать весь комментарий
19.07.2022 15:34 Ответить
Хреново дело, если нам за то что б нас не бомбили платить нужно.
Неуж то мы реально "хохлы" а не "Укринцы"
показать весь комментарий
19.07.2022 15:12 Ответить
Не кипишуй. Это же пиар "весельчака" Кима. Почитай п.п. 1.2. "Условий..." и все поймешь.
показать весь комментарий
19.07.2022 15:15 Ответить
Согласен. Дешовый пиар
показать весь комментарий
19.07.2022 15:17 Ответить
Хорошая идея, только исполнение отвратительное .. Чтобы выполнить п.2 надо самому быть разведчиком.
Вывод - очередной дешевый популизм, рассчитанный на лохов
показать весь комментарий
19.07.2022 15:12 Ответить
це зроблено для того, щоб демотивувати коригувальників, а не заохотити наших добрих людей
показать весь комментарий
19.07.2022 15:24 Ответить
Сейчас наливайки поднимутся! Их клиенты начнут друг друга сдавать за копейку малую)
показать весь комментарий
19.07.2022 15:23 Ответить
Все це фігня.Поки не будуть карати,по закону військового часу,все інше не спрацює.Я вже не кажу про умови які прописали.Людина,яка випадково почує розмову корегувальника,вимушена все у нього випитати,щоб подзвонити?БРЄД!
показать весь комментарий
19.07.2022 15:28 Ответить
скажу вам більше - андроід девелопер на апворці працює по $150 на годину, роботи необмежена кількість, вистачить на тисячу років, ризика - зеро, тільки повага й бенефітси
показать весь комментарий
19.07.2022 15:36 Ответить
А якщо принести тільки голову зрадника, то скільки заплатять?
показать весь комментарий
19.07.2022 15:38 Ответить
srazu vidno - delovoi chelovek
показать весь комментарий
19.07.2022 15:43 Ответить
Бред. На улице видишь чувака, снимающего военный обьект. Подходишь, просишь паспортные данные , уточняешь, что для получения 100 долларв, дома составляешь "детальний опис" , прикладываешь уопию своего паспорта. ВСЕ пиар, как у нормальеых зеленых цыркачей.
показать весь комментарий
19.07.2022 15:45 Ответить
Така пенисня))) Кто придумал этот анекдот? Не из 95 квартила взяли?
показать весь комментарий
19.07.2022 16:34 Ответить
Достатньо смартфона підозрюваного з доказами і великого пальця в целофановому пакеті
показать весь комментарий
19.07.2022 16:37 Ответить
Дожили

То есть обычной логики и патриотизма уже недостаточно ?!
показать весь комментарий
19.07.2022 17:20 Ответить
Зеленые нищеброды, 1000 баксов мало за это...
показать весь комментарий
19.07.2022 17:44 Ответить
малавата будєт
показать весь комментарий
19.07.2022 18:17 Ответить
необходимо как минимум 1000 $
тогда носом будут рыть, но найдут и сбу не понадобится
показать весь комментарий
19.07.2022 19:02 Ответить
 
 